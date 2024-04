ESG Insights Como o setor de transporte pode ajudar a zerar emissões de gases de efeito estufa

POR OSMAN ALP, MAXIMILIANO UDENIO E TARKAN TAN

Atender à ambiciosa meta de zerar as emissões líquidas do Canadá até 2050 requer mudanças tecnológicas, comportamentais e sistêmicas significativas no setor de transporte, um dos principais contribuintes para as emissões globais de gases de efeito estufa (GEE). De fato, o setor de transporte é responsável por um quarto de todas as emissões de GEE em todo o mundo, com o transporte rodoviário respondendo por cerca de 80% desse total.

Como as tendências atuais sugerem, tanto a demanda por energia quanto as emissões provenientes do transporte devem dobrar até 2050, indicando a necessidade de uma transformação radical ao invés de melhorias de incentivo.

Estimativas sugerem que alcançar a meta climática de 2°C exigiria que os Veículos de Fontes Alternativas (AFVs) compusessem 50% do tráfego total até 2050. Além disso, alcançar a meta climática de 1,5 °C exigiria que as vendas de AFVs atingissem de 75 a 95% até 2030.

O setor comercial, em particular, pode se beneficiar significativamente da redução de GEE, tanto financeiramente quanto por meio da adoção de caminhões modernos equipados com tecnologias avançadas.

Desafios e oportunidades

A Agência Internacional de Energia (AIE) estima que as emissões de GEE poderiam ser reduzidas em 60% se novos tipos de veículos leves, médios e pesados de carga atingissem adoção generalizada. No entanto, a transição para AFVs, particularmente no setor comercial, é dificultada por vários fatores e sua adoção permanece limitada.

Em 2022, veículos elétricos constituíram apenas 1,2% de todas as vendas de caminhões médios e pesados, com a maioria ocorrendo na China. Essa falta de adoção por empresas de transporte reflete uma abordagem de esperar para ver, que provavelmente é causado pelos altos custos iniciais associados aos AFVs, a escassez de e-caminhões (caminhões elétricos) e a percebida inconveniência da recarga por tomada.

Avanços tecnológicos e o crescente interesse de fabricantes de veículos como Daimler, Nikola, Scania, Tesla e Volvo na produção de e-caminhões começaram a abordar algumas dessas preocupações.

Em 2022, foram produzidos ou anunciados 290 modelos de veículos de médio e grande porte na América do Norte e Europa. Este número só tende a crescer, e o custo total de propriedade para veículos elétricos foi reduzido para abaixo daquele dos veículos tradicionais de combustão interna – desafiando ainda mais as barreiras tradicionais à adoção.

A luta por uma infraestrutura de carregamento adequada

Entretanto, a insuficiente infraestrutura de carregamento permanece um obstáculo. Períodos de carregamento prolongados e o esforço necessário para localizar estações de carregamento prologam os tempos de condução improdutivos (tempo não gasto no trabalho) para os caminhões.

O impacto de uma infraestrutura de carregamento inadequada na indústria de transporte é significativo. Cada minuto que um caminhão passa em uma estação de carregamento, seja esperando ou carregando, e cada quilômetro percorrido para encontrar uma estação se traduz diretamente em lucros reduzidos e custos mais altos. Isso não afeta apenas as entregas e coletas pontuais, mas também força as empresas a considerar a expansão de suas frotas para manter os níveis de serviço, aumentando ainda mais os custos de investimento em uma indústria ferozmente competitiva.

A ausência de investimentos substanciais em redes públicas de carregamento, particularmente fora da China, agrava essa questão. Além disso, mesmo com um amplo número de estações públicas, as empresas se preocupam que filas para carregamento possam atrasar os caminhões, aumentando os custos e reduzindo a qualidade do serviço, ao mesmo tempo que complica a transição para práticas verdes.

Viabilidade econômica da eletrificação

A vida útil de sete a dez anos dos caminhões pesados significa que muitas empresas podem ter que tomar decisões anuais sobre veículos de substituição. No entanto, as empresas são frequentemente desencorajadas a se afastarem dos combustíveis fósseis devido aos altos custos iniciais dos e-caminhões e à falta de uma infraestrutura de carregamento abrangente – optando, em vez disso, por manter suas frotas existentes.

Essa abordagem negligencia os benefícios de longo prazo e a economia de custos associada aos menores custos operacionais e de manutenção dos e-caminhões , bem como o potencial para as empresas desenvolverem suas próprias redes de carregamento. Como mostramos em nosso estudo de 2022 , adotar uma abordagem holística para enfrentar esses desafios pode tornar a transição para os e-caminhões economicamente viável, incentivando as empresas a começar a substituir seus veículos de combustão interna tradicionais.

Tal abordagem deve considerar a evolução de médio a longo prazo dos fatores tecnológicos e econômicos, e os efeitos da densidade da infraestrutura de carregamento nos requisitos de tamanho da frota. As empresas devem otimizar suas decisões de investimento em veículos e infraestrutura simultaneamente, considerando as potenciais mudanças ao longo do tempo. Nosso estudo mostrou ainda que:

Investir em e-caminhões pode ser ótimo apenas se quem está tomando a decisão também investir em sua própria infraestrutura de carregamento. Uma maior capacidade de bateria nem sempre é a melhor opção comparada a uma capacidade de bateria menor. Melhorias na eficiência dos motores a diesel podem ser contraproducentes a longo prazo e podem frustrar os esforços para atingir metas de emissão líquida zero.

Parcerias público-privadas

O conceito de parcerias público-privadas também apresenta uma oportunidade para melhorar a infraestrutura de carregamento. Colaborando com governos e investindo no aumento da capacidade de carregamento das instalações públicas, as empresas podem mitigar as limitações da infraestrutura atual e manter os níveis de serviço sem arcar com o custo total de estabelecer e manter estações de carregamento.

Essa abordagem beneficia as empresas, o governo e o público em geral, ajudando a construir mais instalações de carregamento. Simplificando, ao adotar uma abordagem holística, as empresas podem não apenas alcançar objetivos ambientais, mas também realizar benefícios econômicos, pavimentando o caminho para um futuro sustentável no transporte.

Osman Alp – Professor de Gestão de Operações e Cadeia de Suprimentos da Universidade de Calgary, Canadá.

Maximiliano Udenio – Professor Associado de Gestão de Cadeia de Suprimentos da Universidade Católica de Lovaina, Bélgica.

Tarkan Tan – Professor de Gestão de Operações Sustentáveis da Universidade de Zurique, Suíça.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Foto: Freepik O setor de transporte é responsável por um quarto das emissões em todo o mundo.

