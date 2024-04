ESG Insights Mudanças climáticas podem ser fator decisivo na eleição dos EUA

POR MATT BURGESS

Se você perguntar aos eleitores americanos quais são suas principais questões, a maioria apontará para problemas cotidianos como a economia, inflação, crime, saúde ou educação.

Menos de 5% dos entrevistados nas pesquisas da Gallup de 2023 e 2024 afirmaram que as mudanças climáticas eram o problema mais importante enfrentado pelo país.

Apesar disso, pesquisas que conduzi com meus colegas sugerem que a preocupação com as mudanças climáticas teve um efeito significativo nas escolhas dos eleitores nas duas últimas eleições presidenciais. As opiniões sobre as mudanças climáticas podem até mesmo ter tido um efeito grande o suficiente para mudar o resultado das eleições de 2020 a favor do presidente Joe Biden. Essa foi a conclusão de uma análise de dados de pesquisas que publicamos em 17 de janeiro de 2024, por meio do Centro de Futuros Sociais e Ambientais da Universidade do Colorado.

O que explica esses resultados e que efeito as mudanças climáticas podem ter nas eleições de 2024?

Medindo o efeito das mudanças climáticas nas eleições

Utilizamos dados de pesquisa de 2016 e 2020 da organização não partidária Voter Study Group para analisar as relações entre milhares de eleitores e suas escolhas presidenciais nas duas últimas eleições, juntamente com suas características demográficas e opiniões sobre 22 questões diferentes, incluindo mudanças climáticas.

A pesquisa pediu aos eleitores para classificar a importância das mudanças climáticas com quatro opções: “não importante”, “não muito importante”, “um pouco importante” ou “muito importante”.

Em 2020, 67% dos eleitores classificaram as mudanças climáticas como “um pouco importante” ou “muito importante”, um aumento de 62% em 2016. Destes eleitores que consideraram as mudanças climáticas importantes, 77% apoiaram Biden em 2020, um aumento de 69% que apoiaram Hillary Clinton em 2016. Isso sugere que a opinião sobre as mudanças climáticas tem proporcionado uma vantagem eleitoral crescente para os democratas.

Usando dois modelos estatísticos diferentes, estimamos que a opinião sobre as mudanças climáticas poderia ter deslocado a margem do voto popular nacional de 2020 (participação democrata menos participação republicana) em 3% ou mais a favor de Biden. Usando um modelo do Colégio Eleitoral, estimamos que um deslocamento de 3% seria grande o suficiente para mudar o resultado da eleição a seu favor.

Esses padrões ecoam os resultados de uma pesquisa de novembro de 2023. Ela constatou que mais eleitores confiam na abordagem dos democratas em relação às mudanças climáticas, em comparação com a abordagem dos republicanos sobre o assunto.

O que poderia explicar o efeito das mudanças climáticas nas votações

Portanto, se a maioria dos eleitores – mesmo os democratas – não classificam as mudanças climáticas como sua principal questão, como a opinião sobre o tema poderia ter influenciado as eleições presidenciais de 2020?

Nossa análise não pôde responder diretamente a essa pergunta, mas aqui estão três hipóteses:

Primeiro, as eleições presidenciais recentes têm sido extremamente acirradas. Isso significa que a opinião sobre as mudanças climáticas não precisaria ter um efeito muito grande nas votações para mudar os resultados eleitorais. Em 2020, Biden venceu no estado da Geórgia por cerca de 10 mil votos – 0,2% dos votos totais – e venceu em Wisconsin por cerca de 20 mil votos, 0,6% dos votos totais.

Segundo, candidatos que negam que as mudanças climáticas sejam reais ou um problema podem afastar alguns eleitores moderados indecisos, mesmo que o clima não seja a principal questão desses eleitores. A evidência científica de que as mudanças climáticas são reais é tão forte que se um candidato negasse a ciência básica das mudanças climáticas, alguns eleitores moderados poderiam questionar se deveriam confiar nele no geral.

Terceiro, alguns eleitores podem estar começando a ver as conexões entre as mudanças climáticas e as questões domésticas que consideram prioridades mais importantes. Por exemplo, há fortes evidências de que as mudanças climáticas afetam a saúde, a segurança nacional, a economia e os padrões de imigração nos Estados Unidos e ao redor do mundo.

Posicionamento dos candidatos

Biden e o ex-presidente Donald Trump têm registros muito diferentes sobre as mudanças climáticas e abordagens para o meio ambiente.

Trump já chamou anteriormente as mudanças climáticas de “farsa”. Em 2017, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, um tratado internacional que compromete legalmente os países a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Biden reverteu essa decisão em 2021.

Enquanto estava no cargo, Trump revogou 125 regras e políticas ambientais destinadas a proteger o ar, a água, a terra e a vida selvagem do país, argumentando que essas regulamentações prejudicavam os negócios.

Biden restaurou muitas dessas regulamentações. Também adicionou várias novas regras e normas, incluindo a exigência de que as empresas divulguem publicamente suas emissões de gases de efeito estufa.

Ele também assinou três leis importantes, cada uma fornecendo dezenas de bilhões em gastos anuais para enfrentar as mudanças climáticas. Duas dessas leis foram bipartidárias.

Por outro lado, os Estados Unidos também se tornaram o maior produtor mundial de petróleo e gás, e o maior exportador de gás natural, durante o mandato de Biden.

Na campanha atual, Trump prometeu eliminar subsídios para energia renovável e veículos elétricos, aumentar a produção doméstica de combustíveis fósseis e revogar regulamentações ambientais. Na prática, alguns desses esforços poderiam enfrentar oposição dos republicanos no Congresso, além dos democratas.

A opinião pública varia em relação às políticas climáticas específicas que Biden promulgou. No entanto, tomar medidas sobre as mudanças climáticas continua sendo muito mais popular do que não fazer nada. Por exemplo, uma pesquisa da Universidade de Yale de novembro de 2023 descobriu que 57% dos eleitores prefeririam um candidato que apoiasse ações contra o aquecimento global em vez de um candidato que se opusesse às ações.

O que isso significa para 2024?

Nosso estudo constatou que entre as eleições presidenciais de 2016 e 2020, as mudanças climáticas se tornaram cada vez mais importantes para os eleitores e a importância que os eleitores atribuem ao tema passou a ser cada vez mais preditiva de votar nos democratas. Se essas tendências continuarem, as mudanças climáticas podem fornecer aos democratas uma vantagem eleitoral ainda maior em 2024.

É claro que isso não significa necessariamente que os democratas vencerão a eleição de 2024. Por exemplo, nosso estudo estimou que as mudanças climáticas deram aos democratas uma vantagem em 2016, e ainda assim Trump venceu essa eleição por causa de outras questões. A imigração é atualmente a principal questão para uma pluralidade de eleitores, e pesquisas nacionais recentes sugerem que Trump atualmente lidera a corrida presidencial de 2024 sobre Biden.

Embora a maioria dos eleitores atualmente prefira as posições climáticas dos democratas, isso não precisa ser sempre verdade. Por exemplo, os democratas correm o risco de perder eleitores quando suas políticas impõem custos econômicos, ou quando são enquadradas como anticapitalistas, raciais ou excessivamente pessimistas. Algumas políticas climáticas apoiadas pelos republicanos, como tentar acelerar projetos de energia renovável, são populares.

No entanto, se a eleição fosse realizada hoje, a totalidade das evidências sugere que a maioria dos eleitores preferiria um candidato consciente das mudanças climáticas, e que a maioria deles prefere um democrata.

Matt Burgess – Professor assistente de Estudos Ambientais da Universidade do Colorado em Boulder, nos Estados Unidos.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Foto: “American Flag” by Monocacynps is marked with Public Domain Mark 1.0. O presidente Biden e o ex-presidente Donald Trump têm visões muito diferentes sobre as mudanças climáticas e abordagens para o meio ambiente.

