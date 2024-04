ESG Insights “A deficiência no Brasil ainda está nesse lugar de cumprir cota”

POR BÁRBARA VETOS

Acessibilidade não é só sobre poder frequentar determinados espaços ou utilizar diferentes recursos, mas sobre bem-estar, inclusão, pertencimento, dignidade e autonomia. Aspectos que fazem ainda mais diferença na vida de pessoas com deficiência. No Brasil, leis como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei de Cotas e Lei Brasileira de Inclusão garantem direitos, mas estudos mostram que não têm sido suficientes para a plena inclusão dessa população.

No contexto digital, uma pesquisa realizada pela BigDataCorp em parceria com o Movimento Web para Todos mostra que, dos 14 milhões de sites que foram analisados no Brasil, menos de 1% passaram no teste de acessibilidade para pessoas com deficiência. Entre os aplicativos, a estatística se mantém: menos de 1% dos apps mais populares são acessíveis.

Além da falta de acessibilidade física verificada em ruas, estabelecimentos e produtos, essa parcela da população também está à margem no quesito empregabilidade. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, apenas 29,2% das pessoas com deficiência estão empregadas. A taxa de informalidade registrada foi de 55%.

Garantir acessibilidade diz respeito às pessoas com deficiência, mas também àquelas que não possuem. É o que defende Amanda Lyra, especialista em Acessibilidade Digital e consultora de Marketing Acessível, Diversidade e Inclusão. Ela costuma utilizar a “metáfora do elevador” para explicar como incluir a acessibilidade desde o começo de projetos pode auxiliar todas as pessoas, trazendo um impacto positivo até mesmo para os negócios.

Lyra avalia o cenário brasileiro não só do ponto de vista técnico, mas também com conhecimento de causa. A profissional de 34 anos possui o diagnóstico de atrofia muscular espinhal do tipo 3 – uma patologia degenerativa que leva à perda de força muscular ao longo da vida. Aos 26 anos, após um acidente grave, passou a utilizar cadeira de rodas para se locomover.

Em entrevista ao ESG Insights, a especialista fala sobre suas vivências na área, de que forma o mercado vem se desenvolvendo, e como a acessibilidade pode transformar a realidade de muitas pessoas. Confira alguns trechos da entrevista.

ESG Insights – Por que a acessibilidade é tão negligenciada ainda hoje nas empresas e na sociedade como um todo?

Amanda Lyra – Muitas pessoas nem sabem o que é acessibilidade. Quando falamos sobre o assunto, pensam que é alguma coisa específica para a pessoa com deficiência, mas acessibilidade é a qualidade daquilo que se tem acesso fácil. Todo mundo quer acesso fácil.

Mas como geralmente pessoas sem deficiência são as responsáveis pela criação de produtos e desenvolvimento de campanhas, pessoas que não têm a menor ideia de quem nós somos enquanto público, isso causa uma barreira que é perpetuada.

Isso tira do público a autonomia de comprar, por mais que a pessoa tenha dinheiro. As pessoas não olham para as pessoas com deficiência nessa visão de target de marketing.

“É o único grupo que, quando a gente olha para esse recorte de minorias, pode estar dentro de todos os indicadores”

Se pararmos para pensar, uma média de 15% das pessoas com deficiência nasce com a deficiência. A maioria adquire ao longo da vida. Essas pessoas que estão criando os produtos, que estão criando campanhas, e que não estão pensando no público com deficiência, não pensam que elas podem adquirir uma deficiência.

É o único grupo que, quando a gente olha para esse recorte de minorias, pode estar dentro de todos os indicadores. Se você é branca, você não pode se tornar uma pessoa preta. Mas se você é uma pessoa sem deficiência, você pode se tornar uma pessoa com deficiência.

“Eu não quero ajuda. Eu quero acesso”

ESG Insights – Quais os impactos que a acessibilidade pode trazer aos negócios e à vida das pessoas?

Amanda Lyra – A inclusão da pessoa com deficiência, como um todo, é muito benéfica para os negócios. Eu não tenho como encontrar uma solução se eu não conheço o problema, e o mercado sempre usou o prisma das pessoas sem deficiência para dizer o que pessoas com deficiência querem.

Isso é tão enraizado que o capacitismo está em quando eu vou em um restaurante com meu namorado e perguntam para ele o que eu quero. É a mesma coisa que acontece no mercado, em que me oferecem ajuda. Mas eu não quero ajuda. Eu quero acesso.

Eu sofro também com a embalagem dos produtos. Eu tenho atrofia, então não tenho força. Está escrito “abre fácil”, mas não é verdade. Sabe aquela história de quando você compra uma tesoura e a embalagem da tesoura é tão dura que você só consegue abrir com outra tesoura? É isso que a gente passa o tempo todo.

Hoje, eu me recuso a gastar meu dinheiro em lugares que não querem nem que eu entre. É muito válido ressaltar que pessoas com deficiência influenciam outras. Eu tenho muitos amigos, uma família grande, e quando a gente sai, não é só o meu dinheiro que as empresas perdem. É o dinheiro de muita gente que ainda não é considerado.

“Se o produto for acessível, ele é para muito mais gente”

Pensar em acessibilidade para produtos, para venda e criação de campanhas nas plataformas digitais ou físicas é algo que expande. Você melhorou para a pessoa com deficiência, você melhora para todo mundo. É a metáfora do elevador.

Imagine que você construiu um prédio e sua loja está localizada no 20º andar, mas não tem elevador. Isso não faz sentido, porque você sabe que o público que iria querer subir 20 andares a pé é muito pequeno. Até quem não tem nenhuma deficiência deixaria de frequentar. No mundo digital, a acessibilidade funciona como um elevador digital que leva todo mundo.

Quando você fala em site, por exemplo, esse elevador digital leva pessoas com e sem deficiência, pessoas neurodivergentes, pessoas com baixa maturidade digital, pessoas sem acesso a um equipamento de qualidade, pessoas da terceira idade, ou pessoas que simplesmente usam o celular. Qualquer um é beneficiado. Se o produto for acessível, ele é para muito mais gente.

Ficávamos à mercê de um mercado que ainda não olhava para a gente. Hoje, até conseguimos visualizar uma melhora, mas o meu sonho é que a gente entenda a acessibilidade como algo que não é para pessoas com deficiência, mas para todos.

O Boticário é um exemplo disso. As adaptações que eles desenvolveram para que pessoas com deficiência consigam ter mais facilidade no manuseio de maquiagem foram muito legais.

Se você olhar os tipos de adaptações, o uso é superflexível. Você pode usar para abrir uma embalagem de maquiagem, mas você pode usar para abrir outra embalagem. Elas não servem só para quem tem deficiências permanentes, mas para quem tem deficiências provisórias também. É bom para todo mundo.

ESG Insights – Qual a importância de pensar em um design acessível e/ou universal desde as primeiras etapas de um projeto?

Amanda Lyra – Se pararmos para pensar, o design universal é para todo mundo, então ele deveria prever todas as possibilidades. Só que as pessoas não estão acostumadas, principalmente no Brasil.

O que eu vejo é que a galera segue um checklist pré-estabelecido, de que tem que instalar rampa ou outras funcionalidades, porque a norma diz assim. Mas eu vou em vários lugares que tem rampa, mas eu não consigo subir porque é perigoso a cadeira virar. Um cadeirante manual nem consegue subir sozinho. Eu vejo banheiros “acessíveis” que não têm barra, têm degrau ou lixo de abrir com o pé.

Eles seguem um checklist, mas não pensam na experiência real da pessoa com deficiência. Não teve um cadeirante fazendo vistoria ali para ver se a experiência do usuário está condizente com a realidade.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

“Para muitas empresas, ser acessível é uma inovação, porque eles estão tão atrasados, que acaba sendo um diferencial de mercado”

As pessoas não estão acostumadas a inserir questões de acessibilidade desde o início. Voltando ao exemplo do elevador, é melhor você considerar o elevador durante o projeto do prédio ou você considerar o elevador depois que ele não tem um lugar para ficar e que você tem que adaptar tudo?

Isso acaba gerando mais desgaste, atrasa, as pessoas têm retrabalho. Tudo porque não pensaram e não trouxeram profissionais especializados antes. Para muitas empresas, ser acessível é uma inovação, porque eles estão tão atrasados, que acaba sendo um diferencial de mercado.

ESG Insights – Houve uma evolução na mentalidade das pessoas e das empresas no tratamento de pessoas com deficiência por conta de do debate crescente de temas como diversidade e inclusão?

Eu vejo uma movimentação de mercado acontecendo a partir desse olhar da diversidade. Acho que foi uma virada de chave quando começamos a falar em diversidade olhando, principalmente, para a questão de gênero, questão racial, e comunidade LGBTQIAPN+. Só que a pessoa com deficiência ainda não entrou nessa primeira leva da diversidade. Nós ficamos para trás.

A cada R$ 100 gastos no Brasil, R$ 72 vêm de grupos minorizados. O consumo é liderado por esse público e mesmo assim temos um viés inconsciente machista, racista, LGBTfóbico no mercado, que vai desde a criação de produtos até divulgação no meio digital.

E o que não ia acontecer se uma empresa se recusasse a receber um cliente negro? Mas ninguém para e pensa que isso acontece com pessoas com deficiência o tempo todo, quando elas não conseguem entrar em uma loja ou não conseguem comprar e utilizar um produto.

Mas eu vejo uma movimentação com relação a uma melhoria desse cenário porque, como eu falei, a diversidade começou a ser abordada do ponto de vista de negócios.

Uma pesquisa da Harvard Business Review , por exemplo, mostra que nas empresas onde a diversidade é reconhecida, os funcionários estão 17% mais engajados em trabalhar e o nível de conflitos é 50% menor do que em outros lugares. O pessoal começou a ver a diferença: empresas que têm mais diversidade têm mais lucro, porque os produtos e a forma de divulgar são mais assertivas.

ESG Insights – O que mais mudou no cenário para que o tema passasse a ser levado mais a sério pelas empresas?

Amanda Lyra – A internet facilitou muito o acesso aos direitos e o movimento judicial, também. O Ministério Público, por exemplo, começou a criar canais de denúncia e cobrar os responsáveis pelas empresas que não oferecem atendimento a pessoas surdas.

O MP criou um SOS, que é como se fosse um “Reclame Aqui”. Das 2 mil empresas que foram denunciadas, 2 mil foram notificadas pelo Ministério Público. Tem que ter atendimento em libra, senão você está se eximindo e falando “não, eu não atendo esse público aqui, porque ele tem uma deficiência”. Isso já é lei e eu acho que a legislação brasileira tem que guiar essas medidas todas.

Tudo isso foi mudando e as empresas começaram a ser arduamente multadas por não cumprirem a cota, por exemplo. A Lei de Cotas já é antiga e o pessoal não estava cumprindo.

Outro exemplo são os motoristas de Uber. Muitos deles se negam a levar passageiros com deficiência. Eu passo por isso o tempo todo. Eles falam que a cadeira não cabe e cancelam a corrida ou me veem e cancelam a corrida, sem me falar nada.

Eu conheço duas pessoas cegas que têm cão-guia e que processaram a Uber e ganharam em segunda instância. É previsto em lei que o cão-guia não é um animal doméstico, ele é uma tecnologia assistiva da pessoa com deficiência. Ele tem imunidade para entrar nos lugares, tanto que não é qualquer cão que pode. Tem todo um treinamento, é bem complexo. Então as empresas já estão sendo autuadas, até existem ações coletivas em alguns casos específicos.

ESG Insights – Existe uma tendência e procura maior por profissionais com deficiência especializados na área de inclusão e diversidade?

Amanda Lyra – Esse conceito está começando a chegar no mercado. Eu vejo que tem uma melhora na busca por consultorias de acessibilidade e isso é um movimento global. Lá fora, o público com deficiência já é visto de outra maneira. É muito dinheiro envolvido que as marcas perdem.

“Várias consultorias que vendem coisas milagrosas, como se bastasse um plug-in para seu site estar acessível. Isso funciona igual o batom que emagrece: não funciona”

As empresas estão buscando profissionais de acessibilidade cada vez mais cedo nas etapas criativas e, quando a gente coloca acessibilidade lá no começo, você tem uma economia muito grande. Evita retrabalho. Na acessibilidade física, por exemplo, se você não coloca acessibilidade lá no começo, sai muito mais caro. Pode aumentar em 30, 35% no valor da obra.

Mas o tema ainda é bem complexo. Tem várias consultorias que vendem coisas milagrosas, como se bastasse um plug-in para seu site estar acessível. Isso funciona igual o batom que emagrece: não funciona. E muitas empresas compram esse tipo de soluções, porque acham que estão resolvendo o problema. Só que elas não conhecem o problema, então elas não sabem qual é a solução ideal.

Muitas acabam pegando profissionais que não têm deficiência ou profissionais que têm deficiência, mas que não são especialistas no assunto só porque têm uma deficiência. Você tem dois cenários que não funcionam bem nem para a empresa, muito menos para o público e para o cliente.

No primeiro caso, você tira o dinheiro de profissionais com deficiência que poderiam estar ali, porque têm, além da expertise técnica, conhecimento de causa. No segundo, você tem o viés capacitista de achar que só porque uma pessoa tem deficiência, ela está apta a fornecer uma consultoria de qualidade.

ESG Insights – Você sente que essa preocupação crescente por parte das empresas tem sido mais interna, a partir da contratação de pessoas com deficiência, ou externa, com reflexo nas campanhas e nos produtos pensados para esse público?

Amanda Lyra – Essa preocupação ainda é interna e acontece muito pelo tanto de multa que o Ministério Público tem aplicado por não cumprimento das cotas.

“Algumas empresas até buscam por pessoas com deficiência, mas ainda assim parece que querem deficiências mais ‘leves’”

O que eu mais vejo são empresas procurando projetos para fazer capacitação com pessoas com deficiência, porque não conseguem encontrá-las no mercado. Eles alegam que abrem a vaga, mas esses profissionais não chegam. Mas, às vezes, a plataforma de inscrição das vagas não está acessível. A pessoa não chega porque ela não consegue nem colocar o currículo lá.

Algumas empresas até buscam por pessoas com deficiência, mas ainda assim parece que querem deficiências mais “leves”. Precisa de alguém com deficiência para cumprir a cota e vai em alguém com autismo nível 1. Procura um profissional com deficiência física, mas que não seja cadeirante. Pode ter deficiência auditiva, mas não pode ser surdo.

A deficiência no Brasil ainda está nesse lugar de meta, de cumprir cota. Mas com a inserção dessas pessoas dentro de muitas empresas, o que eu tenho reparado é que estão descobrindo talentos. Eles estão vendo que não é porque essa pessoa tem uma deficiência que ela não pode ser uma profissional excelente. Muito pelo contrário, a deficiência pode, muitas vezes, não interferir em nada, e essa pessoa começa a trazer outra perspectiva para a empresa, oferece oportunidades de negócio.

A movimentação continua sendo muito mais interna do que externa. Se você olhar para a quantidade de produtos pensados para serem acessíveis para todos ou produtos exclusivos para pessoa com deficiência, ainda tem uma pegada um pouco assistencialista e hospitalar.

“As pessoas supõem que queremos ajuda, que não conseguimos ter autonomia ou morar sozinhos, e que não temos poder de escolha”

Tem empresas de produtos de home care , por exemplo, que traz uma foto de uma modelo numa cadeira de rodas ou um idoso em uma cadeira de rodas de hospital. Nem um produto que é para a gente é pensado para a gente.

Até na questão da representação de campanhas para pessoa com deficiência, que colocam uma pessoa com deficiência intelectual abraçada com a mãe. Poxa, é um adulto. Você está falando de um projeto para adultos. Essa imagem não tem nada a ver.

Temos algumas iniciativas no mercado hoje que trazem essa provocação. Teve um projeto que foi o Expedição 21, em que eles pegaram algumas pessoas com síndrome de Down no Brasil e levaram para fora do país para viver um tempo sozinhos, provando que não é porque tem uma deficiência intelectual que não pode viver sozinho. As pessoas supõem que queremos ajuda, que não conseguimos ter autonomia ou morar sozinhos, e que não temos poder de escolha.

“É preciso reconhecer o erro, adaptar o que for possível e não errar mais”

ESG Insights – Qual você entende que deve ser a postura daqui em diante das empresas que fizeram uma campanha e cometeram uma gafe porque não tinham profissionais diversos e especializados na equipe, por exemplo?

Amanda Lyra – Eu acho que o primeiro passo é aceitar – o que muitas empresas não fazem. Às vezes, a gente traz uma questão e eles alegam que não tinham verba. A Ana Clara Schneider, da [consultoria de acessibilidade] Sondery, tem uma fala ótima sobre isso: “A pessoa só pode dar a desculpa de que não sabia e que não estava previsto na verba uma única vez. A partir da segunda vez que ela não prevê acessibilidade desde o início do projeto, é uma escolha da empresa”.

Aceitar isso, aceitar que perdeu dinheiro e não aproveitou todo o potencial daquele projeto é o primeiro passo. Depois, entender como eu consigo tornar aquilo mais acessível, talvez criar uma nova versão, fazer um lançamento posterior. Existem possibilidades.

Mas entender que, nos próximos, tem que inserir a acessibilidade no início. É preciso reconhecer o erro, adaptar o que for possível e não errar mais.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Divulgação Amanda Lyra, especialista em Acessibilidade Digital e consultora de Marketing Acessível, Diversidade e Inclusão

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post “A deficiência no Brasil ainda está nesse lugar de cumprir cota” apareceu primeiro em ESG Insights .