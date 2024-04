ESG Insights Falta de informação impede compromisso com reciclagem, revela pesquisa

O brasileiro tem o hábito de reciclar? Para responder essa pergunta, o Instituto Recicleiros, uma organização da sociedade civil (OSC) que atua no desenvolvimento de soluções para a gestão sustentável de resíduos sólidos, realizou uma pesquisa que mapeou o comprometimento da população com a reciclagem.

Uma das conclusões do levantamento é que é a população precisa de mais informações sobre reciclagem. Os entrevistados expressaram dúvidas sobre materiais recicláveis e destacaram falta de tempo e de hábito para separar resíduos.

Ao analisar a adesão das pessoas à coleta seletiva, a pesquisa teve como objetivo obter dados para apoiar iniciativas, fomentar a criação de políticas públicas de gestão de resíduos sólidos e promover o aumento das taxas de reciclagem no país.

A ação fez parte do laboratório de pesquisa Vox Lab da OSC, e conta com o apoio da empresa SIG, especialista em envase e embalagens cartonadas.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | X | Facebook

Moradores relatam pouca informação sobre reciclagem

A pesquisa foi realizada com mais 3.200 pessoas de sete municípios do interior do país: Guaxupé (MG), Serra Talhada (PE), Cajazeiras (PB), São José do Rio Pardo (SP), Naviraí (MS), Piracaia (SP) e Caldas Novas (GO).

Foram feitas 27 perguntas divididas em quatro tópicos: perfil da população; conhecimento e compromisso com a reciclagem; conhecimento e percepção sobre os serviços de reciclagem e conhecimento e percepção sobre a comunicação para reciclagem.

Quando questionados sobre o que seria importante para as pessoas reciclarem mais ou começarem a reciclar, 90,8% dos moradores responderam que precisam de mais informações sobre reciclagem. Eles demonstraram interesse em conhecer quais materiais são recicláveis (96,8%), como funciona a cooperativa (36,5%), quais os benefícios da reciclagem para o meio ambiente (21%) e como fazer o descarte dos resíduos (57%).

Em relação aos meios de comunicação pelos quais desejam se informar, as redes sociais aparecem em primeiro lugar (75%), seguido rádios locais (52%), panfletos e porta a porta (41,6%), serviços de mensagem (WhatsApp/Telegram) (41%), televisão (34%) e carros de som (22,7%).

Falta de tempo e de conhecimento dificultam hábito de reciclar

Se a cidade pesquisada já se beneficia de coleta seletiva, os moradores levantaram a necessidade de distribuição de lixeiras (79%) e a instalação de pontos de entrega voluntária de recicláveis nas ruas (58%).

Falta de tempo (79,5%), de costume (70,5%) e de conhecimento (39,5%) e pouca geração de resíduos recicláveis (39,5%) foram as respostas mais frequentes de quem não tem o hábito de reciclar.

Na hora de separar os materiais para reciclagem, mais de 50% das pessoas disseram que não higienizam os resíduos antes de fazer o descarte. A falta de tempo também atrapalha a separação correta dos materiais nesse momento para 91%.

Apesar disso, a grande maioria (99%) dos entrevistados afirmou que reciclar é um ato de cuidado com o meio ambiente.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Os entrevistados expressaram dúvidas sobre materiais recicláveis e destacaram falta de tempo e de hábito para separar resíduos.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Falta de informação impede compromisso com reciclagem, revela pesquisa apareceu primeiro em ESG Insights .