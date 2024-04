ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 8/4

Conjunto de cursos e eventos para os interessados na temática ESG. Veja a agenda de sugestões. Assine também nossa newsletter semanal para ficar informado das novidades.

Agenda de eventos e premiações ESG

Fórum Nova Economia

Com o tema “A Nova Economia é Lixo Zero”, o evento será realizado em paralelo com o lançamento do primeiro anuário de certificação lixo zero do país. Dia 10/4, às 13h30, em São Paulo.

MBA Talks – Gestão, Regulação e Transparência em ESG

Webinar discutirá a regulação em ESG para promover práticas sustentáveis nos negócios, além dos desafios até 2030. Dia 18/4, às 18h. Inscreva-se.

Fórum Amcham ESG 2024

Encontro on-line sobre estratégias, práticas e resultados ESG. A terceira edição do fórum se propõe a apresentar tendências e expectativas de mercado, além de propiciar a troca de experiência com especialistas na área. Dia 22/4, às 13h30. Inscreva-se.

Congresso Nacional de Sustentabilidade

Evento técnico-científico, on-line e gratuito, destinado a acadêmicos e profissionais interessados em ampliar conhecimentos na área da sustentabilidade. Dias 22 a 25 de abril. Inscreva-se.

ESG Energia e Negócios

Com o tema “Estratégias de Investimentos e redução de riscos financeiros”, segunda edição do evento trará os desafios da transição energética e a importância da economia sustentável. Dia 27 e 28 de maio, no Rio de Janeiro. Inscreva-se.

Agenda de cursos sobre ESG

Desperta: a neurociência da vida

Curso sobre neurociências e seus usos no dia a dia das pessoas, em ambiente corporativo e na vida pessoal. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Altruísmo, Cérebro e Educação (Ibrace), é gratuito, on-line e aberto a todas as pessoas. Inscreva-se .

VOA voluntariado

O programa de voluntariado e transformação social da Ambev busca fazer do terceiro setor uma potência de inclusão produtiva, impulsionando o impacto de organizações que trabalham com foco no desenvolvimento, na educação e na geração de oportunidades. Para o primeiro edital, serão selecionadas 15 ONGs. Inscreva-se até 9/4.

Programa de Aceleração Eletrobras

Iniciativa gratuita voltada para a aceleração de ONGs que atuam nas áreas de empoderamento feminino, educação e geração de renda, fortalecendo e ampliando o impacto social das organizações participantes. Inscreva-se até 12/4.

Natura Innovation Challenge

Terceira edição do programa busca por soluções inovadoras tendo como temática central a compensação de carbono. A expectativa é ajudar a conservar e regenerar a biodiversidade e os ecossistemas da Amazônia. Inscreva-se até 14/4.

Programa Resíduo Extinto

Iniciativa de inovação que pretende selecionar negócios de impacto com foco em economia circular, voltadas à redução, circularidade, logística reversa e/ou reciclagem de resíduos sólidos. Inscreva-se até 18/4.

Edital Povos Indígenas Lutando por Justiça Climática

Tem como objetivo fortalecer os povos indígenas na luta por justiça climática e direitos socioambientais. A ideia é apoiar 25 projetos que visam lutar pelos direitos humanos e territoriais desses povos no contexto da crise climática. Inscrições até 7/5.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

