ESG Insights Resumo da semana ESG: greenwashing, liderança humanizada e práticas ESG

Com lançamento de guia do Idec, entrevista sobre greenwashing nas empresas foi foco no ESG Insights. Além disso, a primeira semana de abril também contou com outros temas quentes como liderança humanizada, práticas ESG, mudanças climáticas, saúde mental e Brumadinho. Confira os conteúdos.

Assine também nossa newsletter semanal .

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | X | Facebook

Destaques da semana

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Freepik Entrevista sobre greenwashing é principal pauta da semana

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Resumo da semana ESG: greenwashing, liderança humanizada e práticas ESG apareceu primeiro em ESG Insights .