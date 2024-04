ESG Insights Inteligência artificial otimiza produção de relatórios de ESG de empresas

A inteligência artificial (IA) chegou ao mundo ESG para potencializar a jornada de responsabilidade social das empresas. O ESGgo, sistema operacional de sustentabilidade impulsionado por IA, lançou um recurso movido pela tecnologia para ajudar empresas na construção de relatórios de sustentabilidade.

Segundo a empresa, o serviço Relatório de Sustentabilidade em um Clique oferece autonomia para produzir um relato abrangente, alinhado com a estrutura desejada, respeitando normas ou requisitos dos stakeholders, tanto para uso interno como externo.

O objetivo do recurso é otimizar a produção do relatório de sustentabilidade, economizando tempo e garantindo que padrões e diretrizes sejam respeitados. O mecanismo alimentado por IA possibilita que o usuário processe informações da empresa, calcule emissões e sintetize conjuntos de dados para criar um documento customizado que reflita o ESG do negócio.

Modelos para produzir um relatório de sustentabilidade com a identidade da empresa

Para atender as diferentes finalidades, demandas de partes interessadas e aprimorar a personalização dos relatórios, o Relatório de Sustentabilidade em um Clique apresenta sete modelos de criação:

Relatório de sustentabilidade completo, seguindo as normas Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade (SASB), Global Reporting Initiative (GRI) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Apanhado de sustentabilidade para o site da empresa.

Radar de sustentabilidade do produto.

Relatório de responsabilidade social corporativa.

Visões de sustentabilidade do fornecedor.

Relatório trimestral do conselho administrativo.

Relatório de sustentabilidade pronto para compliance.

Foto: Freepik A IA permite construir um relatório alinhado com a estrutura desejada, respeitando normas ou requisitos dos stakeholders

