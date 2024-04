ESG Insights O jejum é importante no Ramadã, mas faltam alimentos o ano todo para muçulmanos

POR NASYA BAHFEN

Todo Ramadã, voluntários na Mesquita Westall e no OneSpace em Melbourne, Austrália, realizam iftares semanais gratuitos (jantares comunitários para quebrar o jejum no Ramadã). Neste ano, os voluntários afirmam que o número de participantes aumentou.

Para reduzir o lixo resultante, os participantes são solicitados a trazer seus próprios recipientes de comida reutilizáveis e garrafas de água. Em recipientes próprios, garrafas e latas são coletadas e recicladas sob o esquema de depósito de potes do governo estadual – adicionando de A$ 12 (cerca de R$ 39) a A$ 25 (R$ 82) a cada fim de semana aos cofres de cada mesquita, dizem os voluntários.

Muitos dos participantes são estudantes internacionais da Indonésia ou da Malásia. Vivendo longe de suas famílias, pagando altas taxas de matrícula e conciliando trabalho precário com estudos, eles representam um segmento da sociedade australiana especialmente afetado pelo aumento dos custos de vida. Isso inclui um aumento nos preços dos alimentos decorrente de falhas nas colheitas induzidas pelo aquecimento global.

Este é um pequeno exemplo de um problema global. A maneira como os muçulmanos ao redor do mundo experimentam o Ramadã está mudando por causa das mudanças climáticas, muitas vezes para pior.

Insegurança alimentar durante todo o ano

Assim como membros de outras comunidades islâmicas da Austrália, os muçulmanos de origem indonésia em Melbourne compõem uma minoria privilegiada, vivendo em um país próspero e pacífico.

Muçulmanos em outras partes do mundo enfrentam desafios exacerbados. Vários dos países considerados mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas são nações com populações majoritariamente muçulmanas (como Indonésia, Bangladesh e Paquistão).

No Oriente Médio e no Norte da África, onde os países de maioria muçulmana são abundantes, o Programa Mundial de Alimentos descreve uma “crise persistente de segurança alimentar”.

Nesta região devastada por conflitos e mudanças climáticas, o Programa Mundial de Alimentos afirma que a prática de abstenção de alimentos (temporariamente, como uma tradição religiosa) se tornou uma realidade contínua para milhões ao longo do ano.

A insegurança alimentar é agravada no Oriente Médio e no Norte da África pela aridez da região, que contém 12 dos países mais secos do mundo. Estes incluem Argélia, Bahrein, Catar, Territórios Palestinos, Arábia Saudita, Tunísia e Iêmen.

Com a redução prevista nas precipitações, que podem devastar o Produto Interno Bruto (PIB) dos países do Oriente Médio, as mudanças climáticas representam uma ameaça crítica para esses países.

Temperaturas crescentes têm levado ao deslocamento forçado de comunidades devido a incidentes climáticos extremos, como tempestades, incêndios florestais e inundações.

Em 2022, as inundações no Paquistão destruíram sistemas de água e forçaram mais de 5 milhões de pessoas a depender de lagos e poços. Isso contribuiu para um aumento de doenças, pois essa água estava contaminada.

Ondas de calor durante os períodos de jejum também podem ser fatais. Em 2018, dezenas de pessoas morreram no Paquistão em meio a temperaturas escaldantes no início do Ramadã.

Após um incidente climático extremo, um país em conflito sentirá quatro vezes mais o impacto em seu Produto Interno Bruto, em comparação com um país estável. Perdas permanentes no PIB de 5,5% foram registradas na Ásia Central e pouco mais de 1% no Oriente Médio e Norte da África, após desastres climáticos. Essas perdas agravam a já precária estabilidade desses países de maioria muçulmana.

Com o tempo, eventos climáticos extremos, como inundações em Bangladesh, afetam a produção de necessidades básicas. Em um nível prático, a perda de renda resultante quando cidades inteiras são varridas afeta as economias locais durante o Ramadã e além, à medida que os sobreviventes gastam menos e optam por celebrações mais frugais.

“Verdejando” o Ramadã

Países mais ricos, em geral, estão mais bem equipados para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

Mas nos países de maioria muçulmana no sul global, houve um impulso para “verdejar” o Ramadã e incorporar práticas ambientalmente sustentáveis na vida diária dos muçulmanos.

Mesquitas como a Mesquita Salman em um campus universitário indonésio incorporaram áreas sem papel e eficientes em água para o wudu (as abluções rituais antes da oração).

Painéis solares instalados em 2019 fornecem energia para a maior mesquita do sudeste asiático – a Mesquita Istiqlal, de Jacarta (capital da Indonésia).

A crença de que cuidar do meio ambiente é um aspecto da fé islâmica é verdadeira para pessoas como Indri Razak, moradora da maior cidade de Sumatra, Pekanbaru (Indonésia), e membro do grupo ambiental SRI Foundation.

Ela tentou implementar um estilo de vida livre de plástico em um país onde a sustentabilidade está apenas começando a ser abraçada.

“Como indonésios, cuja população está na casa dos milhões, precisamos começar a tomar medidas para reduzir o desperdício de alimentos”, diz ela. “Eu odeio compostagem – é muito mais fácil jogar tudo no lixo e deixar que seja recolhido pelo caminhão de lixo, mas se eu posso fazer isso, qualquer um pode.”

Enquanto isso, uma tradição de jejum de 1.400 anos continua em um mundo com um clima em mudança. Apesar de séculos de Ramadã, os muçulmanos agora praticam sua fé em meio a desafios ambientais muito modernos.

Nasya Bahfen – Professora Sênior do Departamento de Mídia e Comunicação da Universidade La Trobe, Austrália.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original .

Foto: “Muslim chaplain ministers at Camp Leatherneck during Ramadan [Image 1 of 7]” by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0. A maneira como os muçulmanos ao redor do mundo experimentam o Ramadã está mudando por causa das mudanças climáticas.

