Empresas adotam critérios ESG em sistemas de remuneração

Cada vez mais as empresas estão buscando formas de alinhar metas financeiras a uma agenda de sustentabilidade e ESG. Esse novo modo de fazer negócios é destaque no recente levantamento da Global Equity Organization (GEO). A Pesquisa global de insights sobre equidade ( Global equity insights survey , em inglês) foi realizada com 184 empresas de 22 países que atuam em diferentes setores, como tecnologia e bens de consumo.

Uma das principais descobertas é que quase 60% das empresas ao redor do mundo estão incorporando critérios ESG (ambiental, social e governança) nos sistemas de recompensas dos funcionários baseados em ações.

A pesquisa também revelou uma mudança em como as organizações montam seus planos de incentivo: 84% aplicam os pilares ESG nos conselhos de administração e direcionam suas estratégias para práticas sustentáveis e responsáveis. Outra descoberta da pesquisa é que as empresas usam critérios ESG tanto em planos de incentivo de curto prazo (40%) quanto de longo prazo (30%).

A influência dos investidores institucionais e de consultores na definição da agenda ESG também foi revelada pela pesquisa, com mais de metade das empresas reconhecendo que seu impacto é médio ou elevado. O índice é maior na Europa, onde 43% relataram que as metas são significativas e de alto impacto.

As principais metas ESG das empresas

O levantamento da GEO também observou as principais metas da agenda ESG que as empresas estão se comprometendo:

Ambiental: 84% das empresas implementaram medidas para reduzir as emissões de CO₂.

Social: 40% aplicam metas aumentar a diversidade do quadro de funcionários e funcionárias.

Governança: a governança corporativa é uma prioridade para 39% das empresas. Na América do Norte, esse número sobe para 67%.

