ESG Insights Lei cria certificação para empresa que promove saúde mental

Já está em vigor a Lei 14.831/2024 , que criou o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. Trata-se de reconhecimento a ser dado pelo governo federal a empresas que adotem critérios de promoção da saúde mental e do bem-estar de seus colaboradores. A norma teve origem no PL 4.358/2023 , aprovado pelo Senado em 28 de fevereiro. A nova lei está publicada no Diário Oficial da União (DOU) da quinta-feira, 28 de março.

Apresentado pela deputada Maria Arraes (Solidariedade-PE), o projeto que deu origem à lei foi relatado pela senadora Jussara Lima (PSD-PI). Pela norma sancionada, o certificado será concedido por comissão nomeada pelo governo federal, que será responsável por analisar a conformidade das práticas desenvolvidas pela empresa.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | X | Facebook

Entre as diretrizes estão a implementação de programas de promoção da saúde mental no ambiente de trabalho e o combate à discriminação e ao assédio em todas as suas formas.

Segundo a lei, o certificado terá validade de dois anos, sendo necessária nova avaliação para a concessão de mais prazo. O descumprimento das disposições poderá resultar na revogação da certificação.

Regras da certificação de saúde mental para as empresas

As empresas interessadas em obter a certificação de saúde mental devem desenvolver ações e políticas fundamentadas nas seguintes diretrizes:

Promoção da saúde mental

Implementação de programas de promoção da saúde mental no ambiente de trabalho.

Oferta de acesso a recursos de apoio psicológico e psiquiátrico para seus trabalhadores.

Promoção da conscientização sobre a importância da saúde mental por meio da realização de campanhas e de treinamentos.

Promoção da conscientização direcionada à saúde mental da mulher.

Capacitação de lideranças.

Realização de treinamentos específicos que abordem temas de saúde mental de maior interesse dos trabalhadores.

Combate à discriminação e ao assédio em todas as suas formas.

Avaliação e acompanhamento regular das ações implementadas e seus ajustes.

Bem-estar dos trabalhadores:

Promoção de ambiente de trabalho seguro e saudável.

Incentivo ao equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional.

Incentivo à prática de atividades físicas e de lazer.

Incentivo à alimentação saudável.

Incentivo à interação saudável no ambiente de trabalho.

Incentivo à comunicação integrativa.

Transparência e prestação de contas

Divulgação regular das ações e das políticas relacionadas à promoção da saúde mental e do bem-estar de seus trabalhadores nos meios de comunicação utilizados pela empresa.

Manutenção de canal para recebimento de sugestões e de avaliações.

Promoção do desenvolvimento de metas e análises periódicas dos resultados relacionados à implementação das ações de saúde mental.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senadora Jussara Lima (PSD-PI): relatora do projeto no Senado

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Lei cria certificação para empresa que promove saúde mental apareceu primeiro em ESG Insights .