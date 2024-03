ESG Insights Resumo da semana ESG: revitalização do centro, dados ESG e meio ambiente

Evento do Lide – Grupo de Líderes Empresariais, queda no grau de confiabilidade de dados ESG , mudanças climáticas, desmatamento e adoção de medidas para a geração de impacto positivo ao meio ambiente. Um resumo da semana do ESG Insights para se manter informado sobre as principais questões da agenda.

Reportagens e entrevistas da semana ESG

Empresários defendem participação do setor privado na revitalização do centro

A colaboração entre o governo e as empresas pode impulsionar o desenvolvimento econômico, social e cultural do centro da cidade de São Paulo, criando oportunidades de investimento, emprego e moradia. A ideia é transformar espaços urbanos degradados em ambientes mais atrativos e funcionais, revitalizando a área, melhorando a infraestrutura e promovendo a inclusão social e a sustentabilidade.

O tema surgiu em evento do Lide – Grupo de Líderes Empresariais realizado nesta terça-feira (26/3), em São Paulo. Hugo Mesquita, coordenador e gestor de projetos do Instituto Urbem, um dos palestrantes do seminário, defendeu que a região central carece de um plano bem estruturado, que seja resiliente e pensado a longo prazo. Leia a entrevista completa.

Regras da União Europeia devem fortalecer sustentabilidade e ESG

Novas medidas têm como objetivo ressaltar os critérios ESG nas atividades financeiras. Elas definem quais atividades são ambientalmente sustentáveis, impulsionando investimentos em projetos sustentáveis alinhados aos objetivos da UE. Saiba mais sobre os desafios.

Dados ESG: estudo aponta problemas de confiabilidade

Problemas de confiabilidade nos dados ESG, como inconsistências e falta de padronização, dificultam tomada de decisões sustentáveis. Melhorar a qualidade e transparência das informações é uma forma de promover práticas empresariais responsáveis. Leia.

Senado aprova Política Nacional de Qualidade do Ar

Medida visa proteger a saúde e o meio ambiente por meio do estabelecimento de padrões mais rigorosos de emissões e da promoção de ações para reduzir a poluição atmosférica. Entenda o que está em jogo.

Pesquisadores buscam formas de reduzir o ruído de aviões

Estudos sobre a redução do ruído de aviões abordam estratégias como modificação de motores e uso de novos materiais, para tornar as aeronaves mais silenciosas, visando diminuir o impacto ambiental. Confira.

Artigos do ESG Insights

Experimento sobre impacto das mudanças climáticas na Amazônia

O Brasil e o Reino Unido estão conduzindo um experimento em conjunto para analisar o impacto das mudanças climáticas na Amazônia. O estudo destaca a importância da cooperação internacional para enfrentar desafios ambientais globais e proteger a maior floresta tropical do mundo. Leia.

Acordo de Paris: já ultrapassamos 1,5°C de aquecimento?

O mundo já ultrapassou o limite de aquecimento de 1,5°C do Acordo de Paris? O momento impõe a necessidade de ações mais robustas para combater as mudanças climáticas, como a transição para energia renovável e a ampliação da cooperação internacional. Saiba mais.

Como o Brasil passou de exemplo no combate ao desmatamento a recordista

O Brasil lidera em perda de floresta em anos recentes devido à reversão de políticas ambientais e à falta de fiscalização. Há urgência em retomar medidas para proteger a Amazônia e a reputação de país que já foi modelo no assunto. Entenda.

Foto: João Batista Shimoto/Wikimedia Commons Centro de São Paulo foi destaque da semana no ESG Insights

