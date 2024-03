ESG Insights Resumo da semana ESG: governança, neurociência e crise climática

Debates envolvendo os impactos da crise climática, sua relação com os grandes festivais de música, questões envolvendo neurociência e saúde mental no mundo corporativo e a pouca importância que é dada à governança nas empresas. Esses são alguns dos temas trabalhados nesta semana pelo ESG Insights.

Reportagens e entrevistas da semana ESG

“As empresas precisam entender que governança corporativa séria é urgente”

Segundo o estudo Panorama ESG, apenas 14% das organizações com programas ESG priorizam a governança, concentrando-se mais nas questões sociais e ambientais. Essa falta de ênfase na governança se reflete na abordagem superficial da agenda ESG, suscetível a práticas de washing.

Viviane Moreira, conselheira da KPIs e da Preta Hub e integrante do comitê de ESG da Coty, traçou, de forma crítica, um panorama sobre as empresas no Brasil e no mundo e enfatizou que falar sobre governança corporativa é falar sobre ética e transparência nas empresas. Leia a entrevista.

Neurociência deve ser parte da estratégia ESG das empresas, diz especialista

A pandemia de covid-19 destacou a importância da saúde mental nas empresas, trazendo à tona o estresse e o burnout. Por meio de um entendimento profundo do cérebro, é possível remodelar comportamentos e criar estratégias mais eficazes para lidar com desafios, como o home office e a pressão no trabalho.

Ivo Machado, CEO da TAO Music Tech & Banking e estudioso de neurociências, enfatiza a necessidade de compreender o funcionamento do cérebro para promover o bem-estar no ambiente corporativo. Ele destaca a importância da interação social e do conhecimento neurocientífico na tomada de decisões e no gerenciamento do estresse. Confira a entrevista.

Festivais de música geram impacto ambiental e sofrem com crise climática

Eventos como o Lollapalooza geram uma pegada ambiental significativa, desde a emissão de gases de efeito estufa até o descarte de resíduos. Mas além de serem responsáveis por impactos no meio ambiente, também sofrem com as consequências das mudanças climáticas. Leia.

Nasa tem planos para um espaço mais acessível e diverso

A Nasa está priorizando a diversidade na exploração espacial por meio da Missão Equidade, que visa melhorar a contratação e incentivar ações de inclusão para pessoas vulnerabilizadas e de grupos minorizados. Saiba mais.

Artigos do ESG Insights

Planejamento e tecnologia em um futuro de mudanças climáticas

As grandes cidades brasileiras têm enfrentado desafios complexos ao planejar seu futuro, incluindo questões relacionadas às mudanças climáticas. Medidas de enfrentamento à crise passaram a ser o centro do debate.

Nesse contexto, as Soluções Baseadas na Natureza (SbNs) emergem como uma parte essencial dessas discussões, destacadas pela ONU como cruciais para o desenvolvimento sustentável. Leia o artigo de Vitor Hugo Terres.

Como o calor em 2023 agravou secas, inundações e incêndios florestais

O aumento das temperaturas impulsionou eventos climáticos extremos, como ondas de calor, incêndios e chuvas recordes em todo o mundo. Os impactos das altas temperaturas em 2023 destacam a necessidade de uma transição acelerada para fontes de energia limpa para mitigação dos danos. Saiba mais.

Por que 2024 é um ano determinante para a crise climática

O ano de 2023 foi o mais quente já registrado. Há uma preocupação crescente em relação às tendências climáticas globais, mas é preciso reduzir as emissões pela metade até 2030 para evitar piores impactos, exigindo reformas ambientais e redução das emissões em setores como transporte para alcançar a descarbonização. Entenda a questão.

Semana de quatro dias faz sucesso na África do Sul

A África do Sul está conduzindo um experimento com a semana de trabalho de quatro dias, sistema já implementado na Islândia. Funcionários trabalham e escolhem seu próprio dia de folga, mantendo salários e produtividade. Resultados iniciais indicam menos estresse e doenças e maior satisfação no trabalho. Confira o estudo.

Foto: pressfoto/Freepik

