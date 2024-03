ESG Insights Semana de 4 dias faz sucesso na África do Sul e 90% das empresas querem reduzir jornada

POR INGO GEIGER

Desde 1 de março de 2023, a África do Sul está testando a semana de trabalho de quatro dias. Estão participando 28 empresas sul-africanas e uma do Botswana, a maioria pertence aos setores de tecnologia da informação, finanças e recrutamento. Mas como funciona exatamente um estudo como esse?

Na essência, os funcionários trabalham apenas quatro dias por semana, em vez de cinco, fazem o mesmo trabalho e recebem o mesmo salário. Ao contrário da maioria dos testes anteriores, cada funcionário das 29 empresas foi autorizado a escolher seu próprio dia de folga.

Tal como nos outros testes, os resultados são constantemente positivos, tanto para os colaboradores quanto para as empresas.

Resultados: menos estresse e burnout e mais satisfação no trabalho

Após cerca de seis meses, os primeiros resultados estão disponíveis. Eles são parecidos com os resultados de testes realizados em outros países. Os funcionários relataram que eles passaram a:

Estar menos estressados.

Ficar doentes com menos frequência.

Gostar mais de ir trabalhar do que antes do experimento.

O humor dos funcionários também melhorou em casa como resultado da redução da jornada. A frustração e o estresse, normalmente provocados por uma longa semana, não foram levados do trabalho para casa.

As empresas participantes estão satisfeitas, pois a produtividade permaneceu a mesma e, a longo prazo, poderá até aumentar como resultado. A rotatividade da equipe caiu durante a fase de teste, ou seja, menos funcionários se demitiram nesse período. Isso significa que o conhecimento e a experiência da empresa são mantidos.

Cerca de 92% das empresas pretendem manter a semana de quatro dias. No entanto, há uma singularidade que distingue a África do Sul dos demais países do experimento. Embora os funcionários de outros lugares queiram principalmente as sextas-feiras de folga, isso não é tão claro entre os sul-africanos: apenas cerca de um quarto deles tirava folga às sextas-feiras.

Teste da semana de quatro dias é uma série global de experimentos

O estudo faz parte de uma série de testes realizados pela organização sem fins lucrativos 4 Day Week Global . O experimento já foi implementado com sucesso em vários países ao redor do mundo, incluindo Austrália, Espanha, Japão, Reino Unido e Islândia. Os resultados têm sido frequentemente positivos.

A Islândia é um dos primeiros países a introduzir de fato a semana de quatro dias após um teste bem-sucedido. A redução do horário de trabalho é uma realidade para quase 80% dos islandeses.

Este texto foi republicado de TheBetter News sob uma licença Creative Commons. Leia o original em inglês.

Foto: pressfoto/Freepik

