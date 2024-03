ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 18/3

Sustentabilidade, tendências globais, diversidade, inclusão e mundo corporativo são alguns dos principais temas presentes nos eventos e cursos da agenda ESG da semana. Confira as novas oportunidades. Assine também nossa newsletter semanal para ficar informado das novidades.

Mande sua sugestão de cursos ou eventos sobre ESG para esginsights@crosscontent.com.br .

Agenda de eventos e premiações ESG

Forecast 2024

Webinar gratuito sobre as tendências políticas e econômicas globais para 2024 e seus impactos. O objetivo é compreender como a análise de tendências pode minimizar riscos e identificar oportunidades. O evento ocorrerá no dia 18/3, às 18h. Inscreva-se.

Campanha #EMPODERAELA

Em sua sexta edição, o evento tem o intuito de fomentar o empreendedorismo feminino e ampliar o debate sobre seus desafios e conquistas. Neste ano, a temática que guia a campanha é “Conectadas somos mais fortes”, a fim de unir vozes e experiências femininas no ramo. O encontro ocorrerá no dia 19/3, às 19h, no Teatro VillaLobos, em São Paulo. Inscrições gratuitas.

Relatório de Informações Relacionadas à Sustentabilidade

Webinar gratuito da Ibracon busca discutir os impactos, desafios e benefícios da elaboração de relatórios com informações financeiras sobre sustentabilidade pelas empresas. O debate será feito com base na Resolução 193 da CVM. Dia 19/3, das 14h30 às 15h30. Inscreva-se.

South Summit

Oportunidades de negócio e conexões em evento na cidade de Porto Alegre. O encontro de empresas, startups e investidores tem duração de três dias e ocorre entre 20 e 22 de março. Inscreva-se.

Sustentabilidade e mudanças climáticas: o papel do investimento social corporativo

Webinar gratuito traz discussões sobre como o investimento social corporativo está auxiliando na estruturação de empresas e na forma de lidar com as consequências das mudanças climáticas. O evento ocorrerá no dia 20/3, às 17h. Participe.

Agenda de cursos sobre ESG

Hackaton CCEE 2024

Programa pretende fomentar novos produtos e operações a partir da união entre empresas e startups ligadas à programação, design e desenvolvimento de software, promovendo trocas e oportunidades no setor elétrico brasileiro. As inscrições são gratuitas e se encerram no dia 18/3.

Bolsa para startups brasileiras

Programa tem duração de quatro meses e possui foco em soluções para os impactos do clima na América Latina, incluindo treinamentos especializados e atividades presenciais no exterior. As inscrições vão até 22/3.

VOA voluntariado

O programa de voluntariado e transformação social da Ambev busca transformar o terceiro setor em uma potência de inclusão produtiva, impulsionando o impacto de organizações que trabalham com foco no desenvolvimento, na educação e geração de oportunidades no país. Para o primeiro edital, serão selecionadas 15 ONGs. Inscreva-se até 9/4.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: rawpixel.com/Freepik Conteúdos diversos e debates atuais sobre questões sociais, ambientais e de governança

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 18/3 apareceu primeiro em ESG Insights .