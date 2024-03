ESG Insights Resumo da semana ESG: foco ESG, inclusão e mudanças climáticas

Duas entrevistas exclusivas com figuras de referência no ramo ESG, artigos, rankings e resenha de um novo documentário sobre mudanças climáticas. A semana do dia 11 a 15/3 trouxe conteúdos diversos e debates atuais sobre questões sociais, ambientais e de governança.

Destaques da semana ESG

“Não podemos perder o foco”, alerta presidente do Pacto Global no Brasil

As constantes transformações e regulamentações no ambiente ESG exigem que as empresas se mantenham atentas e engajadas na agenda, mas também de olho nos impactos globais das mudanças ambientais.

Em entrevista exclusiva ao ESG Insights, Rachel Maia, presidente do Pacto Global no Brasil, fez um balanço das empresas no país e seu envolvimento com o Pacto, analisou as recentes críticas ao conceito ESG e comentou a decisão da SEC, que publicou regras de relatórios climáticos mais brandas do que se esperava. Leia a matéria completa.

“Precisamos treinar, conscientizar as pessoas. E tem que começar com a liderança”, diz especialista

Diversidade e inclusão são dois temas cada vez mais discutidos no meio corporativo. Mas será que as empresas estão realmente praticando esses conceitos?

O ESG Insights convidou Cris Kerr, CEO da CKZ Diversidade, para conversar sobre inclusão, pertencimento, valores da organização, papel da liderança e quais caminhos a empresa deve seguir para proporcionar um ambiente diverso e saudável. Confira a entrevista.

Mudanças climáticas levam a perdas culturais e refugiados ambientais em todo o mundo

O documentário Protetores do Planeta Terra, lançado nesta sexta (15/3) no Amazon Prime Video e na Apple TV+, traz um olhar sensível sobre os impactos da crise ambiental e valoriza iniciativas sustentáveis. Saiba mais.

As transformações no cenário ESG e suas implicações para o futuro empresarial

O mundo empresarial testemunha transformações impulsionadas por um compromisso cada vez maior com a sustentabilidade, responsabilidade social e questões ESG. A adoção de práticas sustentáveis não é mais opcional, mas uma exigência para garantir a sobrevivência, a competitividade e a inovação. Veja o artigo de Leandro de Abreu.

Outros debates do ESG Insights

Natura, Itaú e Ambev lideram ranking de reputação empresarial

Levantamento realizado pela Merco faz monitoramentos corporativos em 16 países da América Latina e Europa. No Brasil, a Natura foi a número 1 em todas as 10 edições do Ranking de Reputação Empresarial. Itaú Unibanco e Ambev ficaram em segundo e terceiro lugar em 2023, respectivamente. Veja a lista completa.

Empresas mais éticas do mundo

A relação de empresas elaborada pelo Ethisphere Institute, instituição que mede padrões éticos do setor corporativo, revelou que a Natura é a única empresa brasileira integrante da lista anual de Empresas Mais Éticas do Mundo. Confira a lista completa.

Preço é principal barreira para a prática da sustentabilidade no Brasil, diz pesquisa

A pesquisa Vida Saudável e Sustentável 2023, realizada pelo Instituto Akatu e pela GlobeScan, revela que 57% dos brasileiros alegam ser “muito caro” viver de uma forma mais sustentável. Veja mais.

Braskem: só R$ 40 mil em multas por afundamento em Maceió

Nesta terça-feira (12), integrantes da CPI da Braskem criticaram a atuação da Agência Nacional de Mineração (ANM) na fiscalização da extração mineral em Maceió, que causa afundamentos em bairros desde 2018. A Braskem recebeu 11 multas no valor total aproximado de R$ 40 mil decorrente de infrações. Entenda o caso.

Como o aumento do nível do mar afetará as cidades e comunidades litorâneas

O aumento do nível do mar – junto com o aumento das temperaturas – é um dos sinais mais claros do aquecimento global. No entanto, a forma exata como a elevação da água afeta as regiões costeiras é muitas vezes mal compreendida. Entenda.

Entra em vigor medida do BNDES que veta crédito a clientes com embargo por desmatamento

Iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está alinhada às metas de desmatamento zero no país. Publicada em dezembro do ano passado, a regra passou a valer a partir do dia 11/3. Saiba no que isso afeta.

Conteúdos diversos e debates atuais sobre questões sociais, ambientais e de governança

