ESG Insights Como o aumento do nível do mar afetará as cidades e comunidades litorâneas

POR THOMAS MORTLOCK

O aumento do nível do mar – junto com o aumento das temperaturas – é um dos sinais mais claros do aquecimento global causado pelo homem. No entanto, a forma exata como o aumento dos níveis da água afeta a costa é muitas vezes mal compreendida.

Uma nova avaliação dos riscos costeiros na Baía de Port Phillip , localizada no estado de Victoria, Austrália, voltou a chamar a atenção para o impacto do aumento do nível do mar nas cidades litorâneas do país. Deveríamos ficar preocupados? Ou a realidade é mais sutil?

Embora ainda existam muitas incertezas, mesmo uma pequena alteração no nível do mar pode ter grandes impactos. Deveríamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para limitar esse aumento e proteger as cidades e comunidades litorâneas. E como o nível do mar continuará crescendo durante séculos depois de reduzirmos as emissões para zero, as decisões de planejamento para as áreas litorâneas devem levar isso em conta.

Por que o nível do mar está subindo?

O nível global do mar está aumentando por dois principais motivos: os oceanos estão ficando mais quentes e as camadas de gelo e geleiras terrestres estão derretendo. À medida que a água do oceano aquece, ela se expande. Como as bacias oceânicas são finitas (como uma banheira), isso resulta em um aumento do nível da água.

Desde a década de 1970, a expansão térmica dos oceanos foi responsável por cerca de metade do aumento global medido a nível do mar. A outra metade se deve ao derretimento do gelo terrestre proveniente de mantos de gelo e geleiras. Juntos, eles formam o que é conhecido como nível do mar eustático.

A taxa de aumento do nível do mar registrado no litoral também depende do fato da terra estar subindo ou descendo. O nível do mar relativo ou isostático é a soma do nível do mar eustático mais o movimento vertical local da terra.

A Austrália está aumentando cerca de 0,3 a 0,4 milímetros por ano devido ao ajuste isostático. Esse é o resultado do movimento contínuo da terra para cima após a perda de gelo durante as glaciações anteriores. O planeta cedeu sob o peso desse gelo e agora está se recuperando à medida que o gelo desaparece. Essa lenta recuperação proporciona uma pequena compensação nos níveis eustáticos do mar em torno da Austrália.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | X | Facebook

O aumento do nível do mar está acelerando

Entre 1900 e 2018, o nível global do mar subiu cerca de 20 centímetros (uma média de longo prazo de 1,7 mm/ano), mas em quase todo lugar a taxa de aumento está crescendo. As medições desde 1993, quando os dados globais de satélite foram disponibilizados, mostram que a taxa de aumento médio global do nível do mar na última década mais do que duplicou, para mais de 4 mm/ano.

Em toda a Austrália, o nível do mar está subindo igual ou acima dessa média global. Os medidores de maré indicam que a taxa de aumento no norte do país desde o início da década de 1990 é de cerca de 4 a 6 mm/ano. Já ao longo da costa sudeste é de cerca de 2 a 4 mm/ano. As taxas de aumento do nível do mar não são uniformes em todo o território australiano devido a efeitos locais, como correntes marinhas e formação das marés.

Mesmo que as emissões de gases de efeito de estufa cheguem a zero amanhã, o nível do mar continuará subindo por vários séculos devido à lenta resposta do oceano ao aquecimento. É uma tendência de longo prazo com a qual devemos conviver.

É por isso que é importante ter em mente o aumento do nível do mar quando tomamos decisões de projetos no litoral. Infelizmente, a taxa de aumento do nível durante o próximo século permanece incerta, o que torna difícil a sua inclusão nos planos.

O intervalo “provável” das projeções mais recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) é um aumento entre 0,4 e 0,8 metros até 2100. No entanto, aumentos de quase 2 metros até 2100 e de 5 metros até 2150 não podem ser descartados. Isso se deve à profunda incerteza sobre os processos das camadas de gelo – tanto que, em 2021, o IPCC introduziu um novo cenário de risco de alto nível para descrever essa suposição.

Pequenos aumentos têm grandes impactos

O impacto do aumento do nível do mar no litoral não é apenas um aumento gradual da água que bate na costa. Um aumento nas alturas das marés (tanto marés mais altas como marés baixas e altas) eleva também a probabilidade de inundações costeiras e erosão quando surgem tempestades.

Como regra geral, cada 10 cm de aumento do nível do mar triplica a frequência de uma determinada inundação costeira. Outra regra prática, conhecida como Regra de Bruun, sugere que uma elevação de 1 cm no nível do mar leva a um recuo de 1 m na costa.

Embora estas estimativas gerais sejam muitas vezes significativamente reduzidas quando são consideradas as condições locais, isso explica por qual razão uma pequena mudança no nível médio do mar pode ter grandes impactos na costa.

As tempestades nem sempre são ruins para a praia

A maior parte dos impactos do aumento do nível do mar em torno da costa da Austrália serão sentidos em combinação com tempestades, como baixas na costa leste ou ciclones tropicais. Um nível de água alto mais uma tempestade no topo causam a maré-rei, como os habitantes do arquipélago de Palau chamam as marés mais altas. Em combinação com ondas de tempestade, pode causar erosão costeira significativa e inundações.

No entanto, as tempestades também trazem areia de águas mais profundas para a praia. A longo prazo, esse processo pode ajudar as praias a acompanharem o aumento do nível do mar. Felizmente para o leste da Austrália, temos muita areia ao largo da costa que lentamente regressa às praias. Outras costas naturalmente regressivas, como muitas do Norte da Europa, não têm tanta sorte.

Todos os olhares voltados à Antártica

O aumento do nível do mar veio para ficar e está ganhando ritmo, mas a taxa de crescimento futuro permanece incerta, atrelada em grande parte ao que acontecer na Antártica nas próximas décadas.

Um cenário que, por sua vez, também depende das temperaturas da terra e do mar em todo o continente meridional, que estão diretamente ligadas aos nossos esforços para limitar o aquecimento global a 1,5°C, conforme o Acordo de Paris.

Com mais de 250 milhões de pessoas vivendo atualmente em terras a menos de 2 metros acima do nível do mar, a maioria na Ásia, é indiscutível que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para limitar aumento do nível do mar no futuro.

Thomas Mortlock – Bolsista Adjunto do Centro de Pesquisa em Mudanças Climáticas da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney na Austrália.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Leia mais artigos do ESG Insights.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil O aumento do nível do mar está acelerando

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post Como o aumento do nível do mar afetará as cidades e comunidades litorâneas apareceu primeiro em ESG Insights .