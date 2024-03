ESG Insights Empresas mais éticas do mundo: veja a lista de 2024

A Natura é a única empresa brasileira integrante da 18ª lista anual de Empresas Mais Éticas do Mundo. A relação é elaborada pelo Ethisphere Institute, instituição que mede padrões éticos do setor corporativo. A intenção é reconhecer companhias que se destaquem com práticas éticas que impactem positivamente funcionários e clientes e contribuam para um desempenho sustentável e lucrativo.

Em 2024, 136 organizações foram listadas. Não há um ranking e as empresas aparecem em ordem alfabética. As companhias vêm de 20 países e representam 44 setores. Há 15 nomes que aparecem pela primeira vez e seis que estão presentes em todas as 18 listas, desde o início da série: Aflac, Ecolab, International Paper, Kao Corporation, Milliken & Company e PepsiCo.

Para entrar na lista, a empresa passa por um processo de avaliação no qual são considerados ações ambientais e sociais, governança e graus de diversidade, equidade e inclusão.

A maioria das empresas está localizada em países do hemisfério norte, como Estados Unidos e Canadá. Entre os países da América Latina, além do Brasil há representantes do México (Grupo Bimbo), Equador (Sertecpet) e Guatemala (Cementos Progreso).

No ano passado , a Natura havia ficado fora e retornou nesta edição.

A empresa já entrou 13 vezes na lista desde que ela foi lançada, em 2007.

As 136 empresas mais éticas do mundo

A. O. Smith Corporation – manufatura – EUA – primeira vez na lista

Accenture – serviços de consultoria – Irlanda – 17 vezes na lista

ADM – alimentação, bebidas e agricultura – EUA – 5 vezes na lista

Aecom – serviços de engenharia – EUA – 8 vezes na lista

AES – energia e serviços públicos – EUA – 11 vezes na lista

Aflac Incorporated – seguros de vida e acidente – EUA – 18 vezes na lista

Allianz Life – seguros de vida e acidente – EUA – 5 vezes na lista

Anywhere Real Estate – setor imobiliário – EUA – 13 vezes na lista

Aptiv PLC – setor automotivo – Irlanda – 12 vezes na lista

Assurant – seguros – EUA – primeira vez na lista

Autodesk – softwares e serviços – EUA – primeira vez na lista

Avangrid, Inc. – energia e serviços públicos – EUA – 6 vezes na lista

Avista Corp – energia e serviços públicos – EUA – 5 vezes na lista

Best Buy – varejo – EUA – 10 vezes na lista

Blue Shield of California – seguro saúde – EUA – 12 vezes na lista

BMO – setor bancário – Canadá – 7 vezes na lista

Booz Allen – serviços de consultoria – EUA – 5 vezes na lista

Brown-Forman – alimentação, bebidas e agricultura – EUA – 3 vezes na lista

Cambia Health Solutions – seguro saúde – EUA – 7 vezes na lista

Capgemini – serviços de consultoria – França – 12 vezes na lista

CareFirst BlueCross BlueShield – seguro saúde – EUA – 12 vezes na lista

CBRE Group, Inc. – setor imobiliário – EUA – 11 vezes na lista

Cementos Progreso – construção – Guatemala – 11 vezes na lista

Charoen Pokphand Group – alimentação, bebidas e agricultura – Tailândia – 4 vezes na lista

Clarios – setor automotivo – EUA – 2 vezes na lista

Colgate-Palmolive Company – produtos de consumo – EUA – 14 vezes na lista

Cosmote E-Value Contact Center – serviços de consultoria – Grécia – primeira vez na lista

Covenant Health – serviços de saúde – Canadá – 9 vezes na lista

Dana Incorporated – setor automotivo – EUA – 2 vezes na lista

Dell Technologies – tecnologia – EUA – 12 vezes na lista

Eaton – manufatura – Irlanda – 13 vezes na lista

Ecolab – indústria química – EUA – 18 vezes na lista

EDP – Energias De Portugal – energia e serviços públicos – Portugal – 13 vezes na lista

Elbit Systems of America – setor aeroespacial e de defesa – EUA – 6 vezes na lista

Eli Lilly and Company – setor farmacêutico – EUA – 8 vezes na lista

FedEx Corporation – transporte, cargas – EUA – 2 vezes na lista

Fifth Third Bank – setor bancário – EUA – 5 vezes na lista

Flex – manufatura – EUA – 2 vezes na lista

Frontera Energy Corp – petróleo, gás e renováveis – Canadá – 4 vezes na lista

General Motors – setor automotivo – EUA – 5 vezes na lista

Genpact Limited – serviços de consultoria – EUA – 6 vezes na lista

Grupo Bimbo – alimentação, bebidas e agricultura – México – 8 vezes na lista

Hasbro, Inc. – produtos de consumo – EUA – 13 vezes na lista

HCA Healthcare – serviços de saúde – EUA – 14 vezes na lista

HCLTech – tecnologia da informação – Índia – primeira vez na lista

Health Care Service Corporation – seguro saúde – EUA – 9 vezes na lista

Henry Schein Inc. – produtos de saúde – EUA – 13 vezes na lista

Hewlett Packard Enterprise – tecnologia – EUA – 6 vezes na lista

HP, Inc. – tecnologia – EUA – 5 vezes na lista

Hrvatski Telekom – telecomunicações – Croácia – 2 vezes na lista

Hubbell Incorporated – eletrônicos e componentes – EUA – 4 vezes na lista

Iberdrola – energia e serviços públicos – Espanha – 11 vezes na lista

IBM – tecnologia da informação – EUA – 6 vezes na lista

IndusInd Bank Limited – setor bancário – Índia – primeira vez na lista

Infosys Limited – softwares e serviços – Índia – 4 vezes na lista

Ingredion Incorporated – alimentação, bebidas e agricultura – EUA – 10 vezes na lista

Intel Corporation – semicondutores – EUA – 14 vezes na lista

International Paper – florestas, papel e embalagem – EUA – 18 vezes na lista

J.M. Smucker Co. – alimentação, bebidas e agricultura – EUA – primeira vez na lista

JLL – setor imobiliário – EUA – 17 vezes na lista

John Deere – manufatura – EUA – 17 vezes na lista

Johnson Controls – manufatura – Irlanda – 17 vezes na lista

Juniper Networks – tecnologia – EUA – 6 vezes na lista

Kao Corporation – saúde e beleza – Japão – 18 vezes na lista

Kellanova – antiga Kellogg Company – alimentação, bebidas e agricultura – EUA – 16 vezes na lista

Kimberly-Clark – produtos de consumo – EUA – 9 vezes na lista

Kohl’s – varejo – EUA – 6 vezes na lista

Lam Research – semicondutores – EUA – 2 vezes na lista

Leidos – tecnologia da informação – EUA – 7 vezes na lista

Lincoln Electric – manufatura – EUA – 6 vezes na lista

Lincoln Financial Group – serviços financeiros – EUA – 3 vezes na lista

Linde – setor químico – Reino Unido – 6 vezes na lista

Lonza – setor farmacêutico – Suíça – 3 vezes na lista

L’Oréal – saúde e beleza – França – 15 vezes na lista

Magna International Inc. – setor automotivo – Canadá – 3 vezes na lista

ManpowerGroup Inc. – serviços de mão de obra e terceirização – EUA – 15 vezes na lista

Mastercard – serviços de pagamento – EUA – 9 vezes na lista

Medtronic – produtos de saúde – Irlanda – 2 vezes na lista

Micron Technology, Inc. – semicondutores – EUA – 2 vezes na lista

Milliken & Company – manufatura – EUA – 18 vezes na lista

Natura &Co – saúde e beleza – Brasil – 13 vezes na lista

Noblis – serviços de engenharia – EUA – 12 vezes na lista

Nokia – telecomunicações – Finlândia – 8 vezes na lista

Northumbrian Water Group – energia e serviços públicos – Reino Unido – 13 vezes na lista

Northwell Health – serviços de saúde – EUA – 9 vezes na lista

nVent – eletrônicos e componentes – EUA – primeira vez na lista

NW Natural Holding Company – energia e serviços públicos – EUA – 3 vezes na lista

Oshkosh Corporation – setor automotivo – EUA – 9 vezes na lista

Pacific Life – seguros – EUA – 7 vezes na lista

Parsons Corporation – serviços de engenharia – EUA – 15 vezes na lista

Paychex, Inc. – serviços de mão de obra e terceirização – EUA – 16 vezes na lista

PepsiCo, Inc. – alimentação, bebidas e agricultura – EUA – 18 vezes na lista

Pfizer Inc. – setor farmacêutico – EUA – 3 vezes na lista

Polaris Inc. – setor automotivo – EUA – 2 vezes na lista

Premier, Inc. – serviços de negócios – EUA – 17 vezes na lista

Principal Financial Group® – serviços financeiros – EUA – 13 vezes na lista

Prudential Financial Inc. – serviços financeiros – EUA – 10 vezes na lista

Radius Recycling – metais, minerais e mineração – EUA – 10 vezes na lista

Republic Services – serviços ambientais – EUA – 6 vezes na lista

Rockwell Automation, Inc. – maquinário diverso – EUA – 16 vezes na lista

Royal Caribbean Group – lazer e recreação – EUA – 9 vezes na lista

Salesforce – softwares e serviços – EUA – 15 vezes na lista

Schneider Electric SE – maquinário diverso – França – 13 vezes na lista

SeAH Holdings – manufatura – Coreia do Sul – primeira vez na lista

Sertecpet S.A. – petróleo, gás e renováveis – Equador – 4 vezes na lista

ServiceNow, Inc. – softwares e serviços – EUA – primeira vez na lista

Sodexo – serviço de alimentação – França – primeira vez na lista

Sony Group Corporation – conglomerado – Japão – 6 vezes na lista

Southwire Company, LLC – eletrônicos e componentes – EUA – primeira vez na lista

TE Connectivity – eletrônicos e componentes – Suíça – 10 vezes na lista

Teradata Corporation – softwares e serviços – EUA – 15 vezes na lista

The Allstate Corporation – seguro de propriedade – EUA – 10 vezes na lista

The Goodyear Tire & Rubber Company – setor automotivo – EUA – primeira vez na lista

The Hartford – seguro de propriedade – EUA – 15 vezes na lista

The Hershey Company – alimentação, bebidas e agricultura – EUA – 3 vezes na lista

The Timken Company – manufatura – EUA – 13 vezes na lista

Thrivent – serviços financeiros – EUA – 13 vezes na lista

TIAA – serviços financeiros – EUA – 10 vezes na lista

Trane Technologies – manufatura – Irlanda – primeira vez na lista

U.S. Bank – setor bancário – EUA – 10 vezes na lista

United States Steel Corporation – metais, minerais e mineração – EUA – 3 vezes na lista

University Hospitals – serviços de saúde – EUA – 12 vezes na lista

Unum Group – seguros – EUA – 4 vezes na lista

UPMC – serviço integrado de saúde – EUA – 6 vezes na lista

Verizon – telecomunicações – EUA – primeira vez na lista

VF Corporation – vestuário – EUA – 8 vezes na lista

Visa Inc – serviços de pagamento – EUA – 12 vezes na lista

Voya Financial, Inc. – serviços financeiros – EUA – 11 vezes na lista

Western Digital – tecnologia – EUA – 6 vezes na lista

Weyerhaeuser Company – florestas, papel e embalagem – EUA – 15 vezes na lista

William E. Connor & Associates Limited – serviços de sourcing – Hong Kong – 13 vezes na lista

WM – serviços ambientais – EUA – 15 vezes na lista

Workday – softwares e serviços – EUA – 4 vezes na lista

Wyndham Hotels & Resorts – hospitalidade – EUA – 4 vezes na lista

Xcel Energy – energia e serviços públicos – EUA – 5 vezes na lista

Zoetis Inc. – setor farmacêutico – EUA – 2 vezes na lista

Mais informações no site do Ethisphere Institute .

Foto: Divulgação Natura representa o Brasil no ranking

