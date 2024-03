ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 11/3

Com destaque para programas de bolsas, encontros globais e questões de diversidade, março também conta com oportunidades voltadas ao público feminino. Descubra algumas sugestões de eventos e cursos que fazem parte da agenda ESG . Assine também nossa newsletter semanal para ficar informado das novidades.

Mande sua sugestão de cursos ou eventos sobre ESG para esginsights@crosscontent.com.br .

Agenda de eventos e premiações ESG

South Summit

Encontro de empresas, startups e investidores de todo o mundo busca promover oportunidades de negócio e conexões. O evento tem a duração de três dias e ocorre presencialmente em Porto Alegre, de 20 a 22 de março. Participe.

Sustentabilidade e mudanças climáticas: o papel do investimento social corporativo

Webinar da Comunitas tem o objetivo de mostrar como o investimento social corporativo está auxiliando na estruturação de empresas para lidar com as consequências da crise climática. O evento on-line ocorrerá no dia 20/3, às 17h, de forma gratuita. Inscreva-se.

Edital LGBT+ Orgulho

Iniciativa do Itaú Unibanco e do Instituto +Diversidade busca apoiar o desenvolvimento de projetos que promovam visibilidade, segurança e respeito às pessoas LGBTQIA+. A ideia é prestigiar organizações, pessoas físicas ou coletivos que desenvolvem ou pretendem criar programas voltados para esse público nas áreas de empreendedorismo, geração de renda ou empregabilidade. As inscrições podem ser feitas até 1º de abril.

Prêmio Mulheres Positivas

O evento tem o objetivo de reconhecer o papel significativo de mulheres em suas comunidades e na sociedade como um todo. Em sua quarta edição, o tema escolhido foi “Transformando o presente, inspirando o futuro”. As inscrições para participar vão até 7/4 e devem ser feitas pelo aplicativo.

Agenda de cursos sobre ESG

Ela empreende

Formação e mentoria para mulheres empreendedoras e periféricas se propõe a capacitar cerca de 120 mulheres de São Paulo e Rio de Janeiro ao longo de 2024. As inscrições para a turma da capital carioca já estão abertas e vão até dia 11/3.

Programa de bolsa para startups brasileiras

Promovida pela incubadora norte-americana Halcyon, a iniciativa tem foco em soluções para os impactos do clima na América Latina. O programa dura quatro meses – de junho a outubro – e inclui treinamentos especializados, recursos para acelerar os projetos e atividades presenciais nos Estados Unidos e no México. As inscrições vão até 22/3.

Lideranças femininas

Programa de mentoria da UnIBP promove troca de experiências entre gestores(as) e novos talentos, com o intuito de formar lideranças femininas na área de O&G – petróleo e gás. Além da organização de oficinas e eventos divididos em fases que dialoguem com as questões ESG, serão disponibilizados conteúdos exclusivos e interativos. Inscrições abertas até 19/4.

Mulheres positivas

Iniciativa tem como objetivo apoiar ações de empresas em prol da equidade de gênero, focando em quatro pilares: visibilidade e reconhecimento, networking, prêmios e eventos, desenvolvimento profissional e educacional. Participe.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: suksao/Freepik Destaques na área ESG

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 11/3 apareceu primeiro em ESG Insights .