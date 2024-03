ESG Insights Resumo da semana ESG: mulheres na tecnologia, negócios de impacto e motoristas de app

Com foco especial em pautas que unem o público feminino à agenda ESG, a semana do Dia Internacional das Mulheres contou com dois textos que as colocam como protagonistas da discussão de gênero no mercado de trabalho. Outros temas como negócios de impacto, sustentabilidade, crise ambiental, questões trabalhistas e índices ESG também fizeram parte das publicações do site.

Destaques da semana

Mercado de tecnologia traz barreiras invisíveis para as mulheres

As três empreendedoras que venceram o concurso Women in Tech: The Next Gen, da Meta Ventures, contam suas histórias e os desafios que enfrentaram em suas trajetórias enquanto mulheres no mercado de tecnologia.

Apesar de o Brasil ser o sétimo país no mundo com o maior número de mulheres empreendedoras, o preconceito e a desigualdade de gênero ainda são questões muito latentes, principalmente no setor tecnológico. Leia a matéria completa.

No Brasil, líderes mulheres trabalham mais de 70 horas semanais

Pesquisa da KPMG ouviu 839 lideranças femininas em 53 países e trouxe recorte do cenário brasileiro sobre desigualdade entre homens e mulheres. Duas em cada três profissionais relataram já terem sido prejudicadas por questões de gênero. Veja outros insights do estudo.

Comunicar o impacto social é cada vez mais importante na pauta ESG

O negócio de impacto social traz uma visão do futuro de como fazer negócios: gera lucro ao empreendedor e impacto positivo para a sociedade. Comunicar essas questões se torna cada vez mais importante para a agenda ESG.

Em entrevista exclusiva, a economista Itali Collini fala sobre como medir o impacto social de um negócio e atrair investidores. Ela defende que, além do indicador financeiro, os índices sociais e ambientais também são essenciais. Confira.

Avanços não eliminam precariedades vividas por profissionais de aplicativos

A apresentação do projeto de lei por parte do governo federal oferece algumas garantias trabalhistas aos profissionais que trabalham conectados a aplicativos, mas cenário de vulnerabilidade permanece para uma parcela do setor.

Com o aumento do debate sobre a regulamentação das modalidades de trabalho que sofrem com os impactos da “uberização”, o ESG Insights ouviu o líder sindical Rodrigo Lopes e a advogada especializada em direito trabalhista Renata Mourão. Entenda o que está sendo discutido.

Outros debates do ESG Insights

Roupa é uma das principais fontes de poluição por microplásticos

Os microplásticos mais comuns são as microfibras, encontradas em maior quantidade no tecido sintético. Uma única lavagem pode liberar dezenas de milhões de microfibras, ação fortemente poluente. Saiba como lavar as roupas de forma mais sustentável.

Até 5 bilhões de pessoas serão afetadas pelas chuvas neste século

Pesquisa mostra que determinadas regiões vão enfrentar aumento de chuva e de seca se emissões de CO₂ não forem controladas. A análise mostrou os cinco países que podem ser mais suscetíveis a cada um dos fenômenos. Descubra quais são.

Pesquisa aponta dificuldades de gestão de dados ESG

Segundo a Bloomberg, a evolução constante dos indicadores ESG é desafio para empresas. O estudo contou com aproximadamente 200 integrantes do mercado financeiro da Europa. Saiba mais.

Por que os bancos centrais deveriam lutar contra a crise climática

Relatório aponta que bancos centrais têm adotado ações que atrapalham combate às mudanças climáticas, embora autores defendam que eles têm poder para incentivar um futuro mais justo, equitativo e estável do ponto de vista climático. Leia.

