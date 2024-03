ESG Insights Pesquisa aponta dificuldades de gestão de dados ESG

À medida que o volume de dados ESG continua a aumentar, as empresas enfrentam uma dificuldade crescente para gerenciar essas informações. Essa é uma das principais conclusões de uma nova pesquisa realizada pela Bloomberg com aproximadamente 200 integrantes do mercado financeiro baseados na Europa. A pesquisa, feita com entrevistados de Londres, Estocolmo, Genebra, Amsterdã, Frankfurt, Paris e Milão ao longo de 2023, levantou questões sobre a priorização de dados ESG, desafios e práticas de gestão de dados.

Os entrevistados relataram que o cumprimento dos requisitos regulatórios era a prioridade mais alta (35%) em relação aos dados ESG, seguida pelo cumprimento dos objetivos de risco climático e de zero emissões líquidas (18%). E 63% dos consultados disseram estar preocupados em relação à cobertura e à qualidade dos dados ESG.

Com a entrada em vigor da Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) na UE, espera-se que a quantidade e a qualidade dos dados ESG relatados pelas empresas aumentem nos próximos anos. No entanto, com a maior disponibilidade, aumenta também a necessidade de integração e gestão contínua dos indicadores.

Os desafios dos dados ESG

De acordo com a pesquisa, o principal desafio de gestão de dados ESG foi lidar com novos conteúdos de dados em constante evolução (41%). Vincular o conteúdo dos dados ESG aos dados de entidades e instrumentos existentes foi o próximo maior desafio (25%), seguido pelo cumprimento dos requisitos de relatórios (18%) e pelo gerenciamento de vários feeds de fornecedores ESG (16%).

Embora as lacunas na cobertura de dados ESG sejam problemáticas, a integração de novos dados ESG pode ser um processo que consome muito tempo e recursos e que as empresas podem não ter capacidade para realizar com frequência.

Diante de todos esses desafios, as empresas ainda buscam a melhor forma de gerir os volumes crescentes de dados. Aproximadamente um terço (38%) gerenciou seus dados ESG centralmente com uma solução proprietária. Outros 32% disseram que a tarefa é realizada individualmente por cada unidade de negócios; 10% informaram qe terceirizam a rotina para um fornecedor externo e 20% ainda estavam considerando seus dados de estratégia de gestão.

