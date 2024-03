ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 4/3

Uma agenda repleta de conteúdos ESG para todo tipo de bolso e perfil. Veja algumas sugestões de eventos e cursos da semana para se atualizar. Assine também nossa newsletter semanal para ficar informado das novidades.

Agenda de eventos e premiações ESG

O futuro do mundo do trabalho e seus desafios

Evento contará com a participação de representantes do poder público e tem como objetivo promover discussões sobre empregabilidade no país e a construção de um plano de carreira. O simpósio acontecerá no dia 5/3, às 8h30, e, no momento, só há vagas para participação on-line. Inscreva-se.

Perspectivas sobre o mercado de carbono regulado no Brasil

Webinar gratuito da FGV debate a relevância do mercado de carbono regulado para as empresas e para o posicionamento do país no contexto das mudanças climáticas. O evento ocorrerá no dia 7/3, às 10h30. Inscreva-se.

South Summit

Encontro global de empresas, startups e investidores se propõe a gerar oportunidades de negócio e conexões durante três dias de imersão em Porto Alegre, de 20 a 22 de março. Garanta sua participação.

Prêmio MapBiomas

Iniciativa busca reconhecer e premiar trabalhos que contribuem para o avanço do conhecimento em áreas como monitoramento de desmatamento, uso da terra e biodiversidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de abril. Os vencedores serão anunciados em junho.

Agenda de cursos sobre ESG

Ela empreende

Programa de capacitação e mentoria presencial para mulheres empreendedoras e periféricas tem o objetivo de formar cerca de 120 mulheres de São Paulo e Rio de Janeiro ao longo de 2024. As inscrições para a turma da capital carioca já estão abertas e vão até dia 11/3.

Mulheres positivas

Ação busca acelerar ações de empresas em prol da equidade de gênero. A iniciativa vai focar em quatro pilares: visibilidade e reconhecimento, networking, prêmios e eventos, desenvolvimento profissional e educacional. A plataforma conta com cursos, e-books e vagas de emprego. Acesse.

Práticas ESG no mundo rural

Curso apresenta princípios e conceitos da agenda ESG na estratégia de negócios relacionados a empreendimentos agropecuários e sua aplicação. É on-line, gratuito e pode ser iniciado a qualquer momento. Matricule-se.

Foto: rawpixel.com/Freepik Calendário ESG para as próximas semanas

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

