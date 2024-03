ESG Insights Resumo da semana ESG: câmeras corporais, finanças climáticas e quiet ambition

Relembre os conteúdos publicados ao longo da semana, que contou com cobertura do primeiro dia de evento paralelo ao G20, além de temas quentes na agenda ESG , como questões de transparência nas empresas e dilemas da geração Z.

Destaques da semana

Uso de câmeras corporais levanta questões trabalhistas e de transparência

Medida implementada pelo Carrefour promove discussão sobre possíveis riscos e papel ESG das empresas. O objetivo é diminuir casos de desentendimento e combater um histórico de violência nas unidades. Entenda o debate.

Pesquisa aponta como empresas podem reduzir desperdício de alimentos

Anualmente, 26 milhões de toneladas de alimentos são perdidas: um problema que entra no radar ESG das companhias. Projeto Sesc Mesa Brasil distribui mais de 48 milhões de quilos de alimentos e outros itens a mais de 2 milhões de pessoas no país. Conheça a pesquisa e o projeto.

Fórum de Finanças Climáticas aponta urgências da agenda ESG

Primeiro dia de evento dialogou sobre papel brasileiro e do setor privado frente aos desafios climáticos. Saiba o que aconteceu em uma das iniciativas paralelas ao G20.

Geração Z troca ambição por qualidade de vida, apontam pesquisas

Emprego com propósito se torna prioridade em relação a cargos de liderança nas empresas. Fenômeno vivido pelos jovens é conhecido como “quiet ambition” e pode ser combinado com “quiet quitting”. Entenda essa tendência.

Outros debates do ESG Insights

Governo prorroga para 8 de março entrega de dados sobre igualdade salarial

O governo federal prorrogou para 8 de março o prazo para que as empresas com 100 ou mais funcionários realizem a entrega do Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios referente ao primeiro semestre de 2024. O prazo originalmente previsto se encerrou nesta quinta-feira (29). Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, houve “instabilidades no sistema”. Veja os detalhes .

Geração própria de energia solar atinge 27 gigawatts no Brasil

Mini e microgeração de energia elétrica por sistemas fotovoltaicos chega a 3,4 milhões de locais. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), mais de 810,6 mil empregos foram gerados. Confira os impactos da energia solar no Brasil.

Principais debates em alta na pauta ESG

