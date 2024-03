ESG Insights Governo prorroga para 8 de março entrega de dados sobre igualdade salarial

O governo federal prorrogou para 8 de março o prazo para que as empresas com 100 ou mais funcionários realizem a entrega do Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios referente ao primeiro semestre de 2024. O prazo originalmente previsto se encerrou nesta quinta-feira . Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, houve “instabilidades no sistema”.

A entrega dos dados está prevista no Decreto nº 11.795/2023, publicado em novembro do ano passado para regulamentar a Lei nº 14.611, de 2023, que impõe a obrigatoriedade de igualdade salarial e critérios remuneratórios entre mulheres e homens.

O preenchimento pelas empresas deve ser feito por meio do Portal Emprega Brasil. As informações serão usadas para verificar eventuais diferenças salariais entre mulheres e homens que ocupam o mesmo cargo.

Mais informações no site do Ministério do Trabalho e Emprego .

Foto: Freepik Companhias ganham novo prazo para informar suas políticas

