ESG Insights Geração própria de energia solar atinge 27 gigawatts no Brasil

A geração própria de energia solar ultrapassou a marca de 27 gigawatts (GW) de potência instalada. Esse tipo de geração é composto por instalações individuais em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos no Brasil. São mais de 3,4 milhões de unidades consumidoras que aderiram à chamada micro e minigeração distribuída de energia. O dado é da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Segundo números da entidade, o Brasil possui mais de 2,4 milhões de sistemas solares fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos.

Empregos na geração de energia solar

Desde 2012, foram cerca de R$ 135,5 bilhões em novos investimentos. De acordo com a associação, eles geraram mais de 810,6 mil empregos acumulados, espalhados em todas as regiões do Brasil.

Os números representam uma arrecadação aos cofres públicos de R$ 32,7 bilhões, segundo a Absolar.

Energia solar e a diminuição da conta de luz

A geração própria de energia solar em telhados, fachadas e pequenos terrenos ajuda a reduzir custos para todos os consumidores de energia elétrica no País, pois o excedente de energia não usada pelo consumidor é enviado à rede elétrica, gerando compensação na conta mensal.

Estudo da consultoria especializada Volt Robotics, encomendado pela Absolar, concluiu que a economia líquida na conta de luz de todos os brasileiros será de mais de R$ 84,9 bilhões até 2031.

Foto: Trinh Trần/Pexels Sistemas de energia solar fotovoltaica geraram mais de 810,6 mil empregos, segundo a Absolar

