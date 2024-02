ESG Insights A IA deve nos tornar mais produtivos, mas pode agravar a crise climática

POR FELIPPA AMANTA

A União Europeia está negociando uma Lei de Inteligência Artificial, a primeira lei abrangente do mundo que visa regular a inteligência artificial (IA) com base no risco que ela representa para os indivíduos, a sociedade e o meio ambiente .

No entanto, as discussões sobre a IA ignoram um risco ambiental significativo: um potencial aumento no consumo de energia ao usá-la em atividades cotidianas. Sem reconhecer esse risco, o desenvolvimento da IA pode contribuir para a emergência climática .

A inteligência artificial pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode ser uma ferramenta poderosa para a ação climática, melhorando a eficiência da rede de energia, modelando previsões de mudanças climáticas ou monitorando tratados climáticos. Mas a infraestrutura necessária para executar a IA consome muita energia e recursos. “Treinar” um modelo de linguagem grande, como o GPT-3 da OpenAI, um popular chatbot alimentado por IA, requer muita eletricidade para manter data centers que, por sua vez, precisam de muita água para esfriar.

De fato, a verdadeira escala do impacto da IA no meio ambiente é provavelmente subestimada, especialmente se nos concentrarmos apenas na pegada de carbono direta de sua infraestrutura. Hoje, a inteligência artificial permeia quase todos os aspectos do nosso cotidiano digitalizado. As empresas a usam para desenvolver, comercializar e fornecer produtos, conteúdo e serviços de forma mais eficiente e ela influencia a forma como pesquisamos, compramos, socializamos e organizamos nossas vidas cotidianas.

Essas mudanças têm enormes implicações para nosso consumo total de energia em um momento em que precisamos reduzi-lo efetivamente. E ainda não está claro se a IA nos apoiará a fazer escolhas mais positivas para o clima.

Como a IA está nos mudando

A IA pode mudar indiretamente a quantidade de energia que usamos, alterando nossas atividades e comportamento. Por exemplo, completando tarefas com mais eficiência ou substituindo ferramentas analógicas, como mapas físicos, por seus equivalentes digitais. No entanto, o tiro pode sair pela culatra se a conveniência e os custos mais baixos simplesmente estimularem a demanda por mais bens ou serviços. Isso é conhecido como “efeito rebote”. Quando o efeito rebote é maior do que a economia de energia, leva a um maior uso de energia em geral. Se a inteligência artificial leva a mais ou menos uso de energia dependerá de como nos adaptamos ao seu uso.

Por exemplo, os sistemas de casa inteligente alimentados por IA podem melhorar a eficiência energética controlando o aquecimento e os eletrodomésticos. Estima-se que um sistema de aquecimento inteligente reduza o consumo de gás em cerca de 5%. A gestão e automação de energia doméstica podem reduzir o consumo de CO₂ das residências em até 40%.

No entanto, uma casa mais eficiente e confortavelmente aquecida pode fazer com que as pessoas fiquem em casa mais vezes com o aquecimento ligado. As pessoas também podem ter maiores expectativas de conforto de uma casa mais quente e de espaços pré-aquecidos. Um estudo sobre casas inteligentes descobriu que as pessoas compram e usam dispositivos inteligentes adicionais para aumentar o controle e o conforto, em vez de usar menos energia.

No setor de transportes, aplicativos de corrida que usam IA para otimizar rotas podem reduzir o tempo de viagem, a distância e o congestionamento. No entanto, eles estão deslocando o transporte público mais sustentável e aumentando a demanda por viagens, resultando em 69% mais poluição climática.

À medida que a inteligência artificial no setor de transportes se torna mais avançada, o efeito pode se agravar. A comodidade de um veículo autônomo pode aumentar as viagens das pessoas e, no pior dos cenários, dobrar a quantidade de energia usada para o transporte.

No varejo, funções de publicidade e pesquisa alimentadas por IA, recomendações personalizadas ou assistentes pessoais virtuais podem incentivar o consumo excessivo em vez de compras sustentáveis.

Os efeitos de rebote também podem acontecer em relação ao uso do tempo e entre setores. Pesquisas preveem que a IA pode ocupar mais de 40% do tempo que nós gastamos fazendo tarefas domésticas nos próximos dez anos. Esse tempo ocioso agora estará disponível para outras atividades que podem consumir mais energia, como viagens adicionais.

Como a IA está afetando a ação climática

Em uma escala maior, a inteligência artificial também terá impactos sistêmicos que ameaçam a ação climática. Estamos cientes dos riscos da IA de exacerbar a desinformação, o preconceito, a discriminação e as desigualdades. Esses riscos terão repercussões na nossa capacidade de agir em relação às alterações climáticas. A erosão da confiança das pessoas, sua capacidade de agir e engajamento político pode minar o desejo delas de reduzir as emissões e se adaptar às mudanças climáticas.

À medida que lidamos com os riscos potenciais da IA, temos que ampliar nossa compreensão de como ela afetará nosso comportamento e ambiente. Os cientistas pediram mais esforços para aprimorar e padronizar metodologias contábeis para relatar as emissões de carbono de modelos de IA. Outros propuseram soluções de melhores práticas para reduzir as emissões de energia e carbono do aprendizado de máquina.

Esses esforços para combater a pegada de carbono direta da infraestrutura da inteligência artificial são importantes, mas não suficientes. Ao considerar os verdadeiros impactos ambientais da IA, seu impacto indireto na vida cotidiana não deve ser ignorado.

À medida que a tecnologia se torna cada vez mais integrada em nossas vidas, seus desenvolvedores precisam pensar mais sobre o comportamento humano e como evitar consequências não intencionais da economia de eficiência impulsionada por IA. Eventualmente, eles terão que de alguma forma incorporar isso no design da própria inteligência artificial, para que um mundo em que os humanos confiam na tecnologia não seja um mundo que usa energia extra desnecessariamente.

Felippa Amanta – Doutorando, Instituto de Mudança Ambiental, Universidade de Oxford

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Foto: Foto: “File:BalticServers data center.jpg” by BalticServers.com is licensed under CC BY-SA 3.0. A infraestrutura necessária para executar a inteligência artificial consome muita energia e recursos.

