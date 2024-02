ESG Insights Um guia para iniciantes do investimento sustentável

POR DAVINA BIRD E JAMES WRIGHT

Os humanos fizeram mudanças drásticas no meio ambiente . Precisamos alterar o nosso comportamento – e precisamos fazer isso rapidamente.

Uma maneira simples de cumprir sua parte é investir seu dinheiro com responsabilidade. O investimento sustentável surgiu como uma forma de causar um impacto positivo no planeta e na sociedade, ao mesmo tempo que atinge os seus objetivos financeiros – e a sua popularidade está realmente começando a crescer.

No início de 2020, o valor global do investimento sustentável nos principais mercados financeiros era de US$ 35,3 trilhões (cerca de R$ 174 trilhões, segundo cotação atual). Isso equivale a aproximadamente um terço do valor de todas as empresas cotadas no mundo em 2020, e quase 364 vezes o montante gasto globalmente em programas espaciais em 2022.

Mas o que torna um investimento digno do título “sustentável”? E o que você deve considerar ao pesquisar seus próprios investimentos sustentáveis?

Como identificar um investimento sustentável

O investimento sustentável é uma abordagem que considera critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) , além de fatores financeiros tradicionais. Os critérios ambientais podem incluir questões como a pegada de carbono de uma empresa, a utilização de recursos e a eficiência energética. Os fatores sociais avaliam como uma empresa se relaciona com as pessoas, e os fatores de governança examinam o comportamento da liderança da empresa.

Os termos investimento sustentável e investimento ético são por vezes utilizados de forma intercambiável. Mas é importante que você entenda a distinção entre eles. O investimento sustentável tende a se concentrar próximo às práticas ESG em geral e na forma como estão sendo aplicados dentro de uma organização. Já o investimento ético considera fatores morais, de crença e de valor de uma organização e como eles se alinham com seus princípios.

O melhor lugar para começar a pesquisar a sustentabilidade de um investimento seria analisar o relatório anual de uma empresa individual ou a ficha informativa de um fundo coletivo. Revise as práticas ESG da organização. A empresa cumpriu todos os padrões exigidos? E como seus resultados são comparados aos concorrentes do mesmo setor?

Não se esqueça de investigar as empresas em vários sites de investimento e finanças, pois muitos possuem informações detalhadas sobre empresas que estão listadas. Ou confira os próprios sites das bolsas de valores.

Empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres, por exemplo, podem ter recebido a “Marca Economia Verde”. Ela reconhece empresas e fundos que obtêm mais de metade das suas receitas de produtos e serviços que contribuem para objetivos ambientais, como o combate às mudanças climáticas ou a redução de resíduos e poluição.

A Nasdaq, bolsa de valores americana com sede na cidade de Nova York, possui os Índices de Ações Verdes. Os Índices são compostos por empresas que trabalham para melhorar o desenvolvimento económico com base na redução da utilização de carbono.

E a Bolsa de Valores de Nova York tem uma nova classe de ativos de empresas chamada Natural Asset Companies. São empresas que detêm direitos de preservação e conservação de bens naturais, como árvores e espaços verdes, que permitem investir diretamente na proteção ambiental.

O investimento sustentável é lucrativo?

Só porque um investimento é bom para o meio ambiente não significa que não gerará dinheiro. Para verificar se é provável que seja lucrativo, você pode observar o desempenho financeiro da empresa e analisar previsões de crescimento e planos futuros.

Você deve considerar sua posição no mercado e quaisquer características únicas que possui, ao mesmo tempo em que verifica se a liderança da empresa tem uma quantidade significativa de ações. Se sim, isso demonstra que acreditam no sucesso da empresa e “dão a cara a tapa”. Verifique se a empresa também paga dividendos e lembre-se de avaliar seu planejamento em busca de potenciais riscos que possam prejudicar sua reputação.

Se você pretende investir com mais foco em causar um impacto positivo na lucratividade, considere empresas que carecem de capital por existirem em mercados menos maduros ou de nicho. Você poderia investir em small caps , que geralmente são empresas emergentes com potencial de grande crescimento, ou selecionar empresas com base nos tipos e custos de suas práticas de sustentabilidade.

As empresas menores podem ser menos lucrativas em comparação com as maiores, mas seu potencial de impacto positivo pode ser maior. Isto porque, entre outras coisas, as pequenas empresas podem ter maior probabilidade de ter em conta o ciclo de vida completo do seu produto.

Considere seus próprios valores na hora de investir seu dinheiro

É fundamental que você se esclareça sobre seus próprios valores e objetivos antes de decidir onde investir seu dinheiro. Isso ajudará a determinar se seus interesses estão alinhados com as práticas ESG, o desempenho e as estratégias de longo prazo da empresa.

O investimento sustentável pode assumir diversas formas. Você pode decidir adotar uma “triagem positiva”, uma abordagem que busca ativamente investimentos que correspondam aos seus valores. Ou pode evitar quaisquer investimentos numa área da qual discorda – uma estratégia chamada “triagem negativa”.

Você também deve fazer mais pesquisas para garantir que a empresa esteja realmente realizando as práticas ESG relatadas e não tenha sido acusada de greenwashing . Recentemente foram introduzidas regras antigreenwashing que proíbem os gestores de ativos do Reino Unido de utilizarem referências vagas à sustentabilidade na comercialização dos seus fundos. Antes disso, as empresas aplicavam esse rótulo com pouca supervisão dos reguladores.

Quando se trata do processo de investimento, você pode ser enganado se não se atentar de que a plataforma que está usando é confiável e possui as credenciais relevantes. Você também pode considerar um consultor financeiro independente para aconselhamento profissional personalizado, especialmente se tiver pouca experiência em investimentos.

Investimentos podem subir e descer. É sua responsabilidade realizar pesquisas completas antes de tomar uma decisão de investimento e colocar capital em risco. Não invista dinheiro que você não pode perder.

Davina Bird – Professora de Economia, Universidade de Lincoln.

James Wright – Professor Sênior de Contabilidade e Finanças, Universidade de Lincoln.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

