Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 19/2

Com a ascensão da agenda ESG no Brasil e no mundo, novas oportunidades têm surgido para especializações, debates, trocas de experiências e apoio de iniciativas que visam inovação, sustentabilidade e/ou inclusão.

Confira algumas sugestões de eventos e cursos para ficar de olho nos próximos dias e semanas.

Eventos e premiações ESG

Perfil 1100. A Diversidade no Mercado de Trabalho no Brasil – O Instituto Ethos promove um webinar para incentivar a diversidade, equidade e inclusão nas empresas do país. O evento é gratuito, on-line e acontecerá no dia 20/2, às 10h. Inscreva-se.

25 Mulheres na Ciência – A quarta edição da iniciativa da 3M busca reconhecer mulheres cientistas e seus projetos com foco em sustentabilidade ambiental. As inscrições podem ser feitas até dia 27/2.

Prêmio ESG – A segunda edição do evento do Grupo Tribuna busca reconhecer empresas e instituições que promovam projetos ESG. As inscrições terminam no dia 29/2.

Prêmio Responsabilidade Social – A iniciativa da FGV tem como objetivo selecionar boas práticas de sustentabilidade social voltadas para a melhoria da qualidade de vida de populações em situação de vulnerabilidade. Inscreva-se até 1° de março.

ESG Land – Uma oportunidade de ampliar o debate ESG em um encontro com especialistas e ativações de empresas sobre a evolução da agenda no país. O evento acontecerá nos dias 2 e 3 de abril, mas o local ainda não foi definido. Faça seu pré-cadastro.

Líderes Sustentáveis – A segunda edição do evento promove debates sobre sustentabilidade e outras questões ESG, conectando negócios e parceiros. Ocorrerá nos dias 23 e 24 de abril, na Expogramado, em Gramado (RS). Garanta seu ingresso.

Cursos sobre ESG

BTG Soma Meio Ambiente – Terceira edição do curso promovido pelo BTG Pactual, que se propõe a ser um programa de aceleração social para organizações que atuam com o desenvolvimento ambiental dos biomas no Brasil. A iniciativa é on-line, gratuita e as inscrições podem ser feitas até 1° de março.

Empreenda e renda – O Itaú Mulher Empreendedora (IME) abriu 21.500 vagas para o programa de capacitação gratuita, que visa desenvolver habilidades práticas em gestão, finanças, marketing digital e competências socioemocionais. As inscrições vão até junho.

ESG no Brasil – O curso promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) inclui aspectos como os índices de sustentabilidade na bolsa de valores; o Sistema B3; economia circular e logística reversa; legislações relacionadas ao ESG no Brasil. É on-line e pode ser iniciado após realização da matricula.

ESG e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – O curso desenvolvido pela Escola Aberta do Terceiro Setor busca tratar sobre questões envolvendo a pauta ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Agenda ONU 2030. É on-line, gratuito e pode ser iniciado a qualquer momento. Inscreva-se.

Oportunidades ESG para acompanhar nas próximas semanas

