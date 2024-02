ESG Insights Brasil tem 27 empresas no ranking anual de sustentabilidade 2024

O Brasil marcou presença no ranking anual de sustentabilidade de 2024, com a participação de 27 empresas. Realizado pelo S&P Global, o Anuário de sustentabilidade – 2024 ( The Sustainability Yearbook – 2024 ) tem como objetivo avaliar o engajamento corporativo mundial em relação a temáticas ESG.

Nenhuma companhia brasileira alcançou o top 1% do levantamento. Das 27, cinco fazem parte do top 5% e outras cinco do top 10%. Klabin e Lojas Renner, pertencentes ao top 5%, também foram reconhecidas recentemente por sua transparência ambiental em ranking da Carbon Disclosure Project (CDP).

O levantamento foi realizado em dezembro de 2023, com mais de 9.400 empresas de 62 setores diferentes. Elas foram analisadas de acordo com critérios criados pela S&P Global, chamados de Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (Corporate Sustainability Assessment – CSA). Neste ano, apenas 759 delas entraram no ranking.

Para alcançar o top 1%, as companhias deveriam obter uma pontuação CSA mínima de 60. No top 5% e 10%, a nota deveria corresponder a pelo menos 57 e 54, respectivamente.

Confira as empresas brasileiras classificadas abaixo.

Top 5% sustentabilidade global

Banco do Brasil

O Boticário

Fleury

Klabin

Lojas Renner

Top 10% sustentabilidade global

Bradesco

Itaú Unibanco Holding

Rumo

Suzano

Telefônica Brasil

Outras integrantes do anuário de sustentabilidade

Cemig

Cielo

Cogna Educação

Cosan

Eletrobrás

Engie Brasil

Hypera

Itaúsa

Movida

Natura &Co

Neoenergia

Petrobras

Rede D’Or São Luiz

Simpar

TIM

Vamos Locação

Vibra Energia

O ranking completo está disponível no site.

Foto: Creative Commons Lojas Renner fazem parte do top 5% das empresas brasileiras do ranking de sustentabilidade

