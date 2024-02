ESG Insights Sopa de tomate em pinturas e processos judiciais. O que esperar dos ativistas climáticos?

POR SHANNON GIBSON

O ativismo climático tem passado por uma montanha-russa ultimamente, desde as táticas chocantes de jovens ativistas jogando sopa em pinturas famosas até um aumento em processos judiciais ligados ao clima por parte de demandantes experientes.

Enquanto algumas pessoas consideram confusas e alienantes as “travessuras” disruptivas, como atacar obras de arte em museus com comida, pesquisas sobre movimentos sociais mostram que há um método por trás da aparente loucura.

Ao usar estrategicamente tanto formas radicais de desobediência civil equanto ações públicas mais convencionais, como lobby e manifestações sancionadas pelo Estado, os ativistas podem chamar a atenção do público, tornando táticas menos agressivas muito mais aceitáveis.

Eu estudo o papel da política disruptiva e dos movimentos sociais na política climática global e tenho documentado o fluxo e a dinâmica do ativismo climático ao longo do tempo . Com as instituições políticas de hoje focadas principalmente em desejos de curto prazo em detrimento da saúde do planeta a longo prazo, e as negociações climáticas globais avançando muito lentamente para enfrentar o desafio, os ativistas climáticos têm reconsiderado suas táticas – e repensando radicalmente como tornar seu ativismo mais eficaz.

Em reuniões com ativistas globais nas últimas semanas, meus colegas e eu notamos uma ênfase crescente nas batalhas climáticas locais – nas ruas, arenas políticas e tribunais. As linhas entre reformistas e radicais, e entre mobilizadores globais e locais, estão se tornando turvas, e uma nova sensação de engajamento estratégico está se estabelecendo.

Quando as instituições globais falham com o público

Grupos ativistas há muito tempo contam com uma estratégia conhecida como o efeito bumerangue – utilizando redes internacionais e instituições globais, como as discussões sobre o clima da Organização das Nações Unidas (ONU), para influenciar as escolhas de políticas dos governos nacionais.

No entanto, enquanto essa tática era inicialmente adequada para lidar com as mudanças climáticas, os resultados mostram que as conversas têm sido muito lentas e insuficientes. A crescente influência da indústria de combustíveis fósseis, cujos produtos são a principal causa do aquecimento global, tem levado alguns ativistas a questionar seriamente se a ação climática da ONU ainda é útil.

A conferência climática da ONU em 2023 solidificou essas preocupações quando o país anfitrião, os Emirados Árabes Unidos, colocou o CEO de sua empresa estatal de petróleo no comando das conversas sobre o clima. Algumas pessoas argumentam que as empresas de petróleo precisam fazer parte da solução. No entanto, a conferência foi inundada por um número recorde de lobistas de petróleo e gás, mais de 2.400 deles. E foi manchada por alegações de que estava sendo usada para promover, em vez de interromper, o desenvolvimento de combustíveis fósseis. O acordo final da COP28 deixou espaço para a contínua expansão dos combustíveis fósseis.

O anúncio, em janeiro de 2024, de que o Azerbaijão, país anfitrião da próxima conferência climática da ONU no final de 2024, colocaria outro veterano da indústria do petróleo no comando da COP29 foi mais um golpe na crença que muitos ativistas ainda tinham no sistema.

Ativistas climáticos se voltam para regiões

Em resposta à fragilidade das negociações climáticas globais e à falha das políticas climáticas, meus colegas e eu estamos observando sinais de ativistas se voltando mais para suas raízes locais. Notavelmente, estamos vendo um aumento nas batalhas legais sofisticadas sobre as mudanças climáticas.

Mais de 2 mil novos casos relacionados às mudanças climáticas foram apresentados nos últimos cinco anos. A maioria busca compelir governos e corporações a reduzirem suas emissões ou a manterem os combustíveis fósseis no subsolo, sendo a maioria nos Estados Unidos. Mais da metade dos casos decididos entre junho de 2022 e maio de 2023 tiveram um desfecho favorável para o clima, embora a maioria ainda enfrente recursos legais.

Em 2023, um juiz em Montana reconheceu o dever constitucional do estado de proteger os residentes das mudanças climáticas. Em outro caso, um tribunal nos Países Baixos, em 2021, estabeleceu um precedente ao ordenar que a empresa de petróleo Shell reduzisse suas emissões em 45% até 2030, em conformidade oficial com o Acordo de Paris.

Como espetáculos radicais criam espaço para o progresso

Quando o ativismo radical ocorre ao mesmo tempo que desafios institucionais formais, estudos mostram que essa combinação pode ajudar a aumentar o apoio ao ativismo mais moderado.

Os pesquisadores chamam isso de “efeito da ala radical”. Esse fenômeno foi eficaz tanto para os movimentos pelos direitos civis quanto para os movimentos feministas, e é evidente em outros movimentos políticos nos Estados Unidos hoje.

Quando as pessoas são expostas a formas radicais de protesto ambiental, elas se conscientizam dos problemas. Ver os extremos também pode deixá-las mais confortáveis em apoiar táticas menos extremas.

Por exemplo, a ideia de jogar sopa de tomate na pintura Sunflowers de Van Gogh, coberta por vidro, pode ter sido polarizadora, mas fez com que o público em geral falasse sobre a causa das pessoas que jogaram sopa – acabar com o uso de combustíveis fósseis. E isso pode abrir portas para líderes políticos discutirem soluções viáveis para as mudanças climáticas.

Vemos isso acontecendo no Reino Unido. Após inicialmente desaprovar os protestos, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, se reuniu com o Extinction Rebellion, um grupo conhecido por ações dramáticas, como jogar sangue falso nos degraus do tesouro do Reino Unido. O então secretário do meio ambiente do Reino Unido, Michael Gove, se encontrou com os ativistas climáticos para discutir a redução de emissões. Dias depois, o Parlamento do Reino Unido declarou uma emergência climática – o primeiro país a fazê-lo.

Políticos sob pressão dos protestos climáticos também estão mudando de rumo nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden fez das mudanças climáticas um foco de sua primeira campanha. Mas os ativistas não estão conseguindo tudo o que desejam e fizeram de Biden um alvo recente de protestos climáticos e até mesmo de manifestantes.

Embora seja difícil entrar na mente de juízes e júris, a pesquisa mostra que em casos como lutas pelos direitos dos trabalhadores e das mulheres, protestos radicais e contra o governo podem impactá-los. Embora as decisões judiciais raramente produzam mudanças sociais radicais, frequentemente são seguidas por alterações legislativas que atendem demandas mais moderadas.

O verdadeiro objetivo

As críticas ao ativismo extremo frequentemente deixam de captar um ponto crucial: a reação do público não é necessariamente o objetivo final dos ativistas. Muitas vezes, o objetivo final deles é influenciar os responsáveis pelas decisões governamentais e empresariais. E embora eles raramente, se alguma vez, atribuam suas ações à pressão dos ativistas, a aprovação da Lei de Redução da Inflação com foco no clima em um Congresso dos EUA bloqueado em 2022 e as declarações de emergência climática em todo o mundo sugerem que as preocupações dos ativistas climáticos estão sendo ouvidas.

Ao analisar o ativismo climático, os comentaristas devem ser cautelosos em suas críticas ao que veem como um “movimento desconexo”. A aparente loucura é, de fato, metodologia.

O estudante de pós-graduação da Universidade do Sul da Califórnia Abhay Manchala contribuiu para este artigo.

Shannon Gibson – Professora associada de Relações Internacionais e Estudos Ambientais da Faculdade de Letras, Artes e Ciências da Universidade do Sul da Califórnia.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Foto: Just Stop Oil A crescente influência da indústria de combustíveis fósseis tem levado alguns ativistas a questionar a ação climática da ONU.

