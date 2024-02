ESG Insights Finep divulga editais focados em indústria sustentável

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançou 11 editais voltados para empresas e institutos de ciência e tecnologia, visando indústria sustentável e inovação. Serão disponibilizados R$ 2,18 bilhões para propostas alinhadas à nova política industrial , lançada no dia 22 de janeiro pelo governo federal. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) com a Finep.

Ao todo, R$ 750 milhões são destinados a quatro áreas que se relacionam com a construção de uma indústria sustentável e mais verde: mobilidade sustentável (R$ 150 milhões); energias renováveis (R$ 250 milhões); bioeconomia (R$ 250 milhões); e resíduos urbanos e industriais (R$ 80 milhões).

Os recursos serão concedidos na modalidade de subvenção econômica, ou seja, não precisarão ser devolvidos. O governo compartilha com as empresas os custos e os riscos inerentes à inovação proposta. Contudo, a oferta de contrapartida é obrigatória e variável segundo o porte da indústria.

Inovação e indústria sustentável

Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), os editais dialogam com fatores-chave que afetam a competitividade e o crescimento do setor industrial no Brasil: desenvolvimento produtivo, inovação e tecnologia e baixo carbono e recursos naturais.

As quatro áreas contempladas que possuem maior aderência na transição da indústria para uma economia de baixo carbono estão distribuídas em duas missões. A primeira é “Bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as gerações futuras”. A segunda diz respeito a “Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades”.

Energias renováveis e bioeconomia

Energias renováveis

Tecnologias para geração de energia a partir de fontes sustentáveis.

Hidrogênio de baixa emissão de carbono.

Tecnologias para armazenamento de energia.

Transmissão de energia e segurança e resiliência do Sistema Interligado Nacional; captura, armazenamento e/ou uso de CO2.

Bioeconomia

Desenvolvimento de processos com biotecnologia e/ou conversão química aplicada para geração e processamento de biomassa para biocombustíveis.

Desenvolvimento ou adaptação de plantas-piloto e/ou demonstrativas de processos de produção de combustíveis sustentáveis, biodiesel, diesel verde, SAFs, combustíveis marítimos e combustíveis sintéticos.

Desenvolvimento tecnológico para a produção de químicos a partir de fontes renováveis.

Mobilidade sustentável e resíduos urbanos e industriais

Mobilidade sustentável

Tecnologias de descarbonização dos transportes.

Mobilidade verde e inteligente.

Resíduos urbanos e industriais

Economia circular.

Resíduos sólidos.

Biogás e biometano.

Mineração urbana.

Água e esgoto.

Moradia popular.

O formulário para submissão das propostas ainda não foi disponibilizado e as chamadas permanecerão abertas até que o orçamento disponibilizado esteja comprometido. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em solenidade de lançamento do plano Nova Indústria Brasil Marcelo Camargo/Agência Brasil

