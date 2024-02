ESG Insights Viena é considerada a melhor cidade para trabalhadores expatriados

Viena foi considerada a melhor cidade para expatriados viverem. O ranking Qualidade de Vida de 2023 , realizado pela Mercer, avalia as condições práticas do dia a dia dos trabalhadores que residirem temporariamente em países estrangeiros e de seus familiares.

A capital austríaca ocupa o primeiro lugar como a cidade com melhor qualidade de vida, conhecida pela sua rica história, arquitetura e cena cultural. Logo atrás vem Zurique, na Suíça, Auckland, na Nova Zelândia, Copenhague, na Dinamarca, e Genebra, na Suíça. O top 10 é composto por países da Europa, Oceania e América do Norte.

A classificação leva em consideração diversos fatores, como estabilidade política, saúde, educação, infraestrutura e ambiente sociocultural. Nesta edição, as cidades foram comparadas com base em Nova York, nos Estados Unidos.

Melhores cidades na América Latina

Montevidéu, no Uruguai (89ª), é a cidade com maior qualidade de vida da América Latina, seguida por San Juan, em Porto Rico, na 92ª colocação. A terceira posição é ocupada por Buenos Aires, na Argentina (100ª). Outras cidades importantes como Santiago do Chile (104ª), no Chile, Monterrey, no México (122ª), e Bogotá, na Colômbia (129ª) também estão presentes no ranking.

Tanto Montevidéu quanto Porto Rico superam Nova York em categorias como habitação, devido à oferta de casas e apartamentos do mais alto nível a menos de 1 hora da região metropolitana. No caso de Buenos Aires, o elemento educacional é equiparado à cidade base, já que existem excelentes escolas internacionais para todos os níveis de ensino.

No Brasil, há cinco cidades que se destacam na pesquisa da Mercer: as capitais São Paulo (108ª) e Rio de Janeiro (115ª), melhor classificadas, Brasília (119ª), Belo Horizonte (120ª) e Manaus (150ª).

São Paulo e Cidade do México, como dois dos principais centros operacionais de recebimento de cessionários internacionais, têm paridade com Nova York em relação à categoria bens de consumo.

Veja o ranking da América Latina:

Montevidéu – Uruguai (89) San Juan – Porto Rico (92) Buenos Aires – Argentina (100) Cidade do Panamá – Panamá (103) Santiago – Chile (104) São Paulo – Brasil (108) Nassau – Bahamas (114) San José – Costa Rica (115) Rio de Janeiro – Brasil (115) Belo Horizonte – Brasil (119)

Ao redor do mundo

Na América do Norte, Vancouver, no Canadá, é a cidade com melhor classificação (8º lugar no geral). São Francisco, na Califórnia (37º lugar geral), ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos. Já Montevidéu, no Uruguai (89º lugar geral), é o país mais bem classificado na América Latina.

Dubai (79º no geral) e Abu Dhabi (84º no geral), nos Emirados Árabes Unidos, lideram o ranking no Oriente Médio. Ambos são reconhecidos por sua infraestrutura moderna e diversas comunidades de expatriados. Logo atrás está Port Louis, Maurícia (88º lugar no geral), com a melhor qualidade de vida na África.

A primeira entre as cidades asiáticas é Singapura (29ª no geral), oferecendo um ambiente limpo e seguro combinado com uma infraestrutura eficiente. Já a cidade com melhor classificação no Pacífico é Auckland, na Nova Zelândia (3ª no geral), devido ao seu sistema de saúde e cenário cultural.

Entre as maiores cidades metropolitanas do mundo, com uma população superior a 10 milhões, Paris, na França (32º lugar no geral), ficou em primeiro lugar, seguida pela cidade de Nova York, nos Estados Unidos (40º no geral), e Londres, na Inglaterra (45º no geral).

A classificação também leva em consideração questões relacionadas ao meio ambiente. Nesse quesito, Camberra, na Austrália, ficou em primeiro lugar, refletindo o seu forte desempenho em uma série de indicadores de sustentabilidade, como medidas para redução da poluição atmosférica e melhorias na disponibilidade de água e potabilidade.

Outras cidades como Oslo, na Noruega, Adelaide, na Austrália, Helsinque, na Finlândia, e Ottawa, no Canadá, também obtiveram uma posição elevada em uma série de esforços recentes de sustentabilidade.

Confira a classificação geral:

Viena – Áustria Zurique – Suíça Auckland – Nova Zelândia Copenhague – Dinamarca Genebra – Suiça Frankfurt – Alemanha Munique – Alemanha Vancouver – Canadá Sidney – Austrália Dusseldorf – Alemanha

Confira esses e demais resultados da pesquisa aqui.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Viena é considerada a melhor cidade para trabalhadores expatriados apareceu primeiro em ESG Insights .