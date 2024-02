ESG Insights Uso de critérios ESG para investimentos cai pela primeira vez

A 10ª Pesquisa Anual de ESG , realizada pela consultoria de investimentos institucionais Callan , revelou que apenas 35% das empresas entrevistadas dos Estados Unidos incorporaram os princípios ESG (ambiental, social e governança) na hora de decidir seus investimentos em 2022. Isso significa uma queda de 14 pontos percentuais em relação a 2021, que registrou uma taxa de 49% – a maior já apurada desde quando a pesquisa começou a ser realizada, em 2013.

O estudo revelou que um dos motivos do declínio da adoção de ESG nas decisões de investimentos é porque as empresas não acreditam que os critérios podem proporcionar benefícios aos seus negócios. Confira as principais descobertas da pesquisa:

A pesquisa constatou que 35% dos investidores institucionais incorporaram critérios ESG nas decisões de investimento, representando uma redução de 14 pontos percentuais em relação a 2021.

53% das fundações incorporaram ESG, a maior taxa de adoção em 2022. Fundos patrimoniais (endowments) e fundações normalmente tiveram as maiores taxas de adoção desde o início da pesquisa, em 2013.

50% adotaram os critérios ESG para cumprir sua responsabilidade fiduciária.

20% dos entrevistados que ainda não incorporaram ESG estavam pensando em adotar as práticas.

75% daqueles que incorporaram ESG consideraram os princípios em cada escolha de investimento e de gerente.

47% dos entrevistados que não incorporaram ao ESG indicaram que era porque acreditavam que os benefícios não eram comprovados ou claros.

O declínio na adoção de ESG para planos públicos de 63% para 24% foi o maior impulsionador do declínio geral em 2022.

A pesquisa foi elaborada em maio e junho de 2022 e reflete a opinião de 109 investidores institucionais sobre sua abordagem aos fatores ESG ao avaliar investimentos. Ela contém respostas de planos de benefícios definidos públicos e privados e planos de contribuição definida, bem como de fundos patrimoniais (endowment) e fundações. A Callan não consegue levantar dados dos mesmos entrevistados todos os anos, o que pode contribuir para a variação dos resultados.

Confira a 10ª Pesquisa Anual de ESG da Callan.

