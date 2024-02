ESG Insights União Europeia pretende alcançar 45% de fontes renováveis até 2030

POR INGO GEIGER

O grupo político Socialistas & Democratas (S&D) chegou a um acordo com outros grupos políticos do Parlamento da União Europeia na Comissão da Indústria, Pesquisa e Energia sobre a Diretiva de Energias Renováveis. O acordo prevê um aumento da quota global de energias renováveis na produção de energia da UE. Até 2030, 45% das necessidades de energia virão de fontes renováveis – e não 40% como planejado anteriormente.

Nicolás González Casares, negociador do grupo político S&D, diz que o foco deve ser a promoção apenas de energias sustentáveis. Isso inclui a promoção do hidrogênio verde, além de bioenergia, solar e eólica.

Acordo sobre eficiência energética: 40% menos consumo de energia

A Comissão da Indústria, Investigação e Energia também se manifestou a favor de uma maior eficiência energética. Em uma proposta legislativa, o Grupo Socialistas & Democratas pede uma redução de 40% no consumo de energia em relação a 2007, o que exigiria que cada Estado-membro da União Europeia reduzisse seu próprio consumo de energia em 2% ao ano até 2030. A proposta visa proteger famílias de baixa renda de um fardo excessivo ao mudar para as energias renováveis.

“Reduzir o consumo de energia é bom tanto para o bolso quanto para o planeta. É por isso que precisamos de metas de eficiência energética nacionalmente vinculativas” Niels Fuglsang, do S&D

Green Deal: União Europeia se tornará neutra em relação ao clima até 2050

Com o Green Deal , os 27 Estados-membros da União Europeia se comprometeram a se tornarem neutros em relação ao clima até 2050. Para conseguir isso, as emissões de gases de efeito estufa, em particular, devem ser reduzidas. Antes da pandemia de covid-19, as emissões de gases de efeito estufa totalizavam 3,7 bilhões de toneladas de CO 2 – 24% menos do que em 1990.

Os países da UE da Europa Central e Oriental, em particular, alcançaram reduções consideráveis nas últimas três décadas. No entanto, muito disso não se deve ao uso de energias renováveis ou medidas de economia de energia, mas à redução da atividade industrial da década de 1990.

Este texto foi republicado de Scoope.me sob uma licença Creative Commons. Leia o original em inglês .

