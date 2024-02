ESG Insights Três formas de melhorar as classificações ESG

Um importante índice de ações que acompanha investimentos sustentáveis ​​removeu a fabricante de veículos elétricos Tesla de sua lista em maio de 2022, mas manteve a gigante do petróleo ExxonMobil . A decisão do índice ESG da Standard & Poor’s (S&P 500) desencadeou um debate acalorado sobre a importância das classificações ESG.

Os princípios da sigla ESG – meio ambiente, social e governança – buscam avaliar o desempenho das empresas nessas áreas. Cerca de um terço de todos os investimentos sob gestão usa esses critérios, mas muitos problemas ambientais continuam a piorar. O CEO da Tesla, Elon Musk , chamou as classificações de “uma farsa”, e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) propôs novas regras de divulgação para fundos que se comercializam como focados em ESG.

Pedimos a Tom Lyon , professor de economia empresarial da Universidade de Michigan que estuda investimentos sustentáveis, que explicasse o que aconteceu e como os critérios ESG poderiam ser melhorados para refletir melhor as expectativas dos investidores.

Como uma empresa como a Tesla, que fabrica veículos elétricos, é removida do índice S&P 500 ESG enquanto a Exxon ainda está lá?

Tom Lyon – As agências de classificação ESG normalmente classificam as empresas em relação a outras em seu setor, portanto as empresas de petróleo e gás são classificadas separadamente das empresas automotivas ou empresas de tecnologia. A Exxon se destaca positivamente bem em comparação às outras na categoria de petróleo e gás em muitas medidas. Mas se você a comparar com, digamos, a Apple, a Exxon pareceria terrível em suas emissões totais de gases de efeito estufa.

A Tesla pode se classificar bem em muitos fatores ambientais, mas os fatores sociais e de governança têm rebaixado a empresa. A S&P listou alegações de discriminação racial, más condições de trabalho em uma fábrica da Tesla e a resposta da empresa a uma investigação federal de segurança como motivos para ser removida.

A forma como os critérios ESG são medidos também traz alguns vieses. Por exemplo, as classificações consideram as emissões diretas de gases de efeito estufa de uma empresa, mas não suas emissões de Escopo 3 – emissões do uso de seus produtos. Portanto, a Tesla não recebe tanto crédito quanto poderia, e a Exxon não é penalizada tanto quanto poderia.

O que pode ser feito para que os investimentos de ESG reflitam melhor as expectativas dos investidores?

Tom Lyon – Uma estratégia é que as empresas de investimento invistam em um pequeno número de empresas cuidadosamente avaliadas e, em seguida, usem sua influência dentro dessas empresas para monitorar o comportamento e impulsionar a mudança.

Outra é que os avaliadores parem de tentar agregar todas as diferentes medidas em uma única avaliação.

Investidores preocupados com ESG geralmente valorizam objetivos diferentes – um investidor pode realmente se importar com os direitos humanos na América do Sul, enquanto outro está focado nas mudanças climáticas. Quando as classificações ESG tentam forçar todos esses objetivos em um único número, elas obscurecem o fato de que existem compensações.

O ESG pode ser dividido para que os critérios se concentrem em cada peça individualmente.

As questões ambientais tendem a ter muitos dados disponíveis, o que torna o “E” (environmental) a categoria mais fácil de classificar de maneira consistente. Por exemplo, dados científicos estão disponíveis sobre o aumento dos riscos à saúde que uma pessoa enfrenta quando exposta ao benzeno. O Inventário de Liberação Tóxica , da Agência de Proteção ao Meio Ambiente dos Estados Unidos (EPA) , mostra a quantidade de benzeno que várias instalações de fabricação liberam. É então possível criar uma medida de exposição ponderada pela toxicidade para o benzeno e outros produtos químicos tóxicos. Uma medida semelhante pode ser criada para a poluição do ar.

Questões sociais e questões de governança são muito mais difíceis de agregar em classificações únicas. Dentro da categoria “G”, por exemplo, como você agrega diversidade na sala do conselho com o fato de o CEO ter nomeado pessoalmente todos os membros do conselho? Eles estão capturando coisas fundamentalmente diferentes.

A SEC está considerando uma terceira estratégia: aumentar os requisitos de divulgação para que os investidores tenham acesso a melhores informações sobre o que está em seus portfólios ESG. A SEC propôs novas regras de relatórios para fundos e consultores de ESG em 25 de maio de 2022, inclusive propondo que alguns fundos focados no meio ambiente sejam obrigados a divulgar as emissões de gases de efeito estufa associadas ao portfólio.

O que mais as classificações ESG ignoram?

Tom Lyon – As classificações ESG muitas vezes omitem comportamentos e escolhas importantes. Um que é particularmente importante é a atividade política corporativa.

Muitas empresas gostam de falar sobre um jogo verde, mas os investidores raramente sabem o que essas empresas estão fazendo politicamente nos bastidores. Curiosamente, há evidências de que muitos estão realmente jogando um jogo político bastante sujo. Por exemplo, uma empresa pode dizer que apoia um imposto sobre o carbono enquanto doa para membros do Congresso e grupos de lobby que se opõem às políticas climáticas.

Para mim, essa é a falha mais flagrante no domínio ESG. Mas não temos dados para rastrear adequadamente esse comportamento, pois o Congresso não exigiu a divulgação de todos os tipos de gastos políticos, especialmente o chamado “dark money” (doação anônima para grupos políticos) dos Super PACs (Comitês de Ação Política na sigla em inglês).

Algumas organizações estão coletando informações mais detalhadas sobre questões específicas. O InfluenceMap , por exemplo, investe muito tempo analisando os relatórios anuais das empresas, declarações fiscais, comunicados de imprensa, anúncios e qualquer informação sobre lobby e gastos de campanha para classificá-los. Ele deu à ExxonMobil uma nota D- por sua ação política sobre o clima.

O que os investidores, que buscam um impacto positivo, podem fazer se as classificações ESG não forem a resposta?

Tom Lyon – Os investidores podem sempre adotar uma abordagem mais direcionada e investir em categorias específicas que acreditam que fornecerão soluções essenciais para o futuro. Por exemplo, se a mudança climática é sua principal preocupação, isso pode significar investir em energia eólica e solar ou em veículos elétricos.

Os fundos ESG muitas vezes afirmam que superam o mercado porque empresas com forte gestão nas áreas ambiental, social e de governança tendem a ser mais bem gerenciadas em geral. E, em média, as empresas com desempenho social mais alto têm um desempenho financeiro um pouco mais alto. No entanto, alguns insiders, como o ex-diretor de investimentos sustentáveis ​​da Blackrock Tariq Fancy , argumentam que os portfólios ESG hoje não são muito diferentes dos portfólios não ESG e geralmente possuem quase todas as mesmas ações.

Há também uma questão maior por trás de tudo isso: a pressão do investimento é realmente o que nos levará a um futuro mais sustentável?

Se você quer fazer a diferença, considere gastar tempo trabalhando com grupos ativistas ou grupos que apoiam a democracia, porque sem pressão pública e democracia, os países provavelmente não tomarão boas decisões ambientais.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original em inglês .

