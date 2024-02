ESG Insights Semana de 4 dias dobra produtividade e beneficia economia

POR LENA KRAINZ – KONTRAST

Há quatro anos, a empresa fiduciária Perpetual Guardian , da Nova Zelândia, implementou a semana de 4 dias para trabalhar menos pelo mesmo salário. A tentativa foi tão bem-sucedida, com um feedback em escala mundial notável, que o diretor Andrew Barnes e um colega fundaram uma organização internacional de lobby para a semana de 4 dias: 4 Day Week Global (Semana de 4 Dias Global, em português).

A 4 Day Week Global trabalha com universidades de referência, como a Faculdade de Boston, a Universidade de Queensland e a Universidade de Sydney. A organização já atingiu 5,5 bilhões de pessoas e acompanhou inúmeras tentativas de redução da jornada de trabalho em todo o mundo – incluindo a maior tentativa da campanha, no Reino Unido.

Em entrevista à revista alemã Kontrast , Andrew Barnes diz que a semana de trabalho de 4 dias é uma oportunidade de mudar o mundo.

Por que você fundou a organização 4 Day Week Global?

Andrew Barnes – Quando realizamos o teste de 4 dias por semana em nossa própria empresa, a Perpetual Guardian, em 2018, houve uma grande repercussão global que não esperávamos. Não apenas em termos de mídia. Milhares de empresas entraram em contato e perguntaram: “Como você fez isso? O que você aprendeu com isso?” Então, um colega e eu decidimos compartilhar nossa experiência com outras pessoas.

Quando anunciamos os resultados finais e que manteríamos a semana de 4 dias após a fase piloto, houve outra grande resposta da mídia. Nesse ponto, dissemos a nós mesmos: isso é maior do que nós, precisamos iniciar uma organização. Desde então, apoiamos as empresas na adoção de medidas como a semana de 4 dias, fazendo lobby junto aos governos e realizando pesquisas sobre a redução da jornada de trabalho.

Acredito que o impacto na sociedade e nos trabalhadores é tão positivo que devemos trabalhar para isso. Você não tem muitas chances de mudar o mundo.

Por que você acha que a reação foi tão grande?

Andrew Barnes – Acho que, em primeiro lugar, provavelmente foi um dia em que não havia muito mais acontecendo e todos estavam pensando “O que diabos esses malucos neozelandeses estão fazendo?”. Mas basicamente acredito que duas coisas aconteceram. Um, atingiu o zeitgeist (termo alemão para se referir ao clima intelectual e cultural da época): acho que 80% dos trabalhadores em todo o mundo, independentemente de sua cultura, também pensam que gostariam de ter mais tempo livre. E em segundo lugar veio a pandemia e mudou muita coisa. Acredito que as pessoas, tanto empregadores quanto empregados, agora questionam a forma como trabalhavam antes da pandemia e buscam soluções diferentes. A pandemia provou que você pode fazer as coisas de maneira diferente.

Outra razão pela qual o teste da Perpetual Guardian chamou tanta atenção ao redor do mundo foi que acompanhamos o experimento com pesquisas independentes. Portanto, não era apenas eu sentado lá dizendo: “Ei, isso foi bom”. Foi um estudo acadêmico independente que disse: “Estes são os resultados, e estes são desvios estatisticamente importantes do que vimos antes”. Então, acho que, em última análise, a pesquisa está ajudando a provar os benefícios da semana de 4 dias. As narrativas das empresas individuais também são úteis, mas acho que é a combinação desses dois fatores que ressalta que estamos caminhando para algo grande. A ideia é muito mais robusta do que você imagina.

Então tudo começou com o experimento na Perpetual Guardian em 2018. Você pode explicar o que aconteceu desde então?

Andrew Barnes – Em novembro de 2018, tornamos permanente a redução da jornada de trabalho na Perpetual Guardian. Constatamos que a produtividade permaneceu alta. Acho que somos duas vezes mais produtivos per capita do que um de nossos concorrentes mais próximos. Não experimentamos o retrocesso que as pessoas temem quando você reduz permanentemente as horas de trabalho. Descobrimos que é mais fácil atrair e reter bons funcionários.

Nossos dias de doença foram reduzidos pela metade. E claro que os nossos custos também são mais baixos porque já não precisamos de tanto espaço e as nossas contas de eletricidade são mais baixas.

Internacionalmente, vimos a semana de 4 dias crescer a partir de alguns funcionários trocando ideias pela internet para uma organização global que agora está realizando testes nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Espanha, Portugal, África do Sul e Israel. Influenciamos mudanças legislativas nos Estados Unidos, Romênia, Lituânia, Bélgica, Rússia, Japão e Índia. Sabemos que agora existem governos na Escócia, País de Gales, América Central e América do Sul considerando ativamente como introduzir uma semana de 4 dias. E tem os Emirados Árabes Unidos, que realmente implementaram isso.

Grandes empresas também estão saindo da toca e começando a pensar sobre como podem atrair e reter bons funcionários. Porque o trabalho flexível em casa já não é suficiente. A Unilever, por exemplo, anunciou que seu teste bem-sucedido na Nova Zelândia agora será lançado na Austrália. Existem empresas, como a Volkswagen, que já fazem isso há algum tempo. A Panasonic também está fazendo isso. Existem organizações como um banco no Reino Unido que estão fazendo isso.

A semana de 4 dias evoluiu de uma ideia marginal em 2018 para uma que agora se tornou popular. Não é necessariamente aceito pelo mainstream, mas está claramente sendo discutido no mainstream.

Você diria que existem principalmente semelhanças ou diferenças entre os países?

Andrew Barnes – Bem, acho que no século 21 há mais semelhanças do que diferenças entre os países. Como o mundo em geral se industrializou e se desenvolveu, os problemas que você enfrenta em um país como a Malásia, Bangladesh ou Índia não são, em muitos aspectos, diferentes daqueles que você vê nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Claro, isso não é verdade para toda a economia. Mas tenho certeza de que os problemas enfrentados por muitas das empresas de tecnologia de Bangalore são exatamente os mesmos enfrentados pelas empresas de tecnologia do Vale do Silício, por exemplo.

Acho que é por isso que a campanha da Semana de 4 Dias já alcançou cerca de 5,5 bilhões de pessoas em todo o mundo.

Já falamos sobre a semana de 4 dias em mais de cem países. Não é algo focado nos 27 países europeus, América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. Durante nosso projeto-piloto na África do Sul, empresas de quatro ou cinco outros países africanos também se manifestaram e disseram estar interessadas em participar. Este não é um problema do mundo ocidental. É muito mais do que isso.

Quando falamos sobre o processo no Reino Unido, o maior processo de todos os tempos está quase em seus estágios finais. O que você espera a seguir aqui?

Andrew Barnes – Ainda não temos os resultados mas, na fase de meio termo, selecionamos algumas das empresas que participaram do estudo e obtivemos os resultados usuais, que é o número esmagador de empresas diz: “Isso é realmente fantástico, e vamos mantê-lo”. Eles veem maior produtividade, maior envolvimento e menor estresse dos funcionários.

Eu ficaria muito surpreso se o padrão de outras tentativas não se repetisse. Existem agora provavelmente milhares, senão dezenas de milhares, de empresas em todo o mundo que introduziram uma semana de 4 dias. E há uma mensagem consistente vindo deles. E se você pensar sobre isso, não é surpreendente. Quer dizer, quem diria que funcionários mais saudáveis, felizes, descansados e engajados seriam mais produtivos. É óbvio, né?

Olhando para os exemplos e experiências, existem diferenças entre as empresas públicas e privadas?

Andrew Barnes – No final das contas, às vezes é mais difícil para uma empresa pública implementar uma semana de 4 dias, porque ela precisa envolver diferentes partes interessadas. Em uma empresa privada, pode simplesmente ser decidido pelo proprietário da empresa. Mas isso pode ser feito. Agora, algumas autoridades locais tentarão uma semana de 4 dias. Por exemplo, o conselho do sul de Cambridge, no Reino Unido. Eles foram criticados pela mídia de direita e serão examinados. É um movimento muito corajoso. Acho que eles vão provar que funciona, mas é preciso um conselho, uma autoridade local ou um governo muito comprometido para fazer isso.

Acho que, em nível de país, você está começando a ver que a escassez global de mão de obra levará os governos a se perguntarem cada vez mais como podem tornar sua região ou estado mais competitivo. Um exemplo disso é o premier do estado australiano de Victoria, que anunciou que, se vencer a eleição, introduzirá a semana de 4 dias em todo o estado. Esta é sua maneira de atrair talentos para Victoria em detrimento de outros estados australianos. Portanto, está se tornando uma questão competitiva.

O maior risco que um país ou uma empresa pode correr agora é não introduzir a semana de 4 dias. Seu maior risco é que seu maior concorrente o faça primeiro.

O primeiro a se mover recebe as manchetes, o reconhecimento, a escolha dos funcionários – todos os outros precisam alcançá-lo.

Você diria que a semana de 4 dias também pode ser implementada no setor de serviços? Por exemplo, no setor de assistência, nas escolas e no setor de saúde? Há dúvidas de que a produtividade não pode ser aumentada tão facilmente quanto na indústria ou no setor digital.

Andrew Barnes – Há exemplos aqui também: 1.600 distritos escolares nos Estados Unidos já introduziram a semana de 4 dias. Mas acho que a melhor resposta para essa pergunta é um julgamento no Reino Unido. Lá, os cirurgiões dos Hospitais St Thomas reuniram uma equipe médica que tinha uma vez e meia o tamanho de uma equipe médica normal. Eles tinham duas salas de operação, que administravam em conjunto. Dessa forma, eles conseguiram realizar operações de uma semana em um dia porque conseguiram utilizar a capacidade de maneira ideal.

Poderíamos até introduzir a semana de três dias com esse modelo – com o mesmo número de operações. Se você pensar sobre isso, significa repensar a saúde.

Estamos um pouco na situação em que as pessoas dizem, bem, você não pode fazer isso. Se você não acredita que pode fazer isso, se acredita que o que estamos fazendo hoje é o auge da realização humana, você nunca será capaz de melhorar.

Mas se você acha que deve haver uma maneira melhor, então devemos reconsiderar. Há pioneiros que mostram que a semana de 4 dias é possível. Por exemplo, uma cadeia de restaurantes na Espanha ou um restaurante de peixe e batatas fritas na Inglaterra. Isso não significa que seja necessariamente fácil, mas quando você faz as pessoas pensarem de forma diferente, todas as possibilidades se abrem.

Então, há muitos exemplos que mostram que a redução da jornada de trabalho no setor de serviços é possível, mas também há dados que comprovem que realmente funciona bem?

Andrew Barnes – É por isso que estamos fazendo programas-piloto em todo o mundo. Posso dizer a você, empresa após empresa, que diz: “Fizemos isso e tivemos uma melhoria”. Mas o problema com isso é que não existe um método padrão de análise. Então, quando juntamos os estudos – e é por isso que temos um programa de pesquisa global – a ideia é que consigamos medir de forma consistente o impacto nas empresas e seus funcionários. Dessa forma, podemos obter uma imagem global. Quando tivermos concluído todos esses programas-piloto, teremos dados muito significativos que mostrarão como isso afeta as pessoas – em todas as culturas, países e setores.

Você defende o modelo 100-80-100, que significa 100% do salário, 80% do tempo, mas 100% da produtividade. Não existe o perigo de que a redução do tempo de trabalho leve a mais estresse, pressão e insatisfação com o trabalho?

Andrew Barnes – Os resultados da pesquisa mostram que as pessoas estão menos estressadas. No relatório recente da Unilever sobre seu estudo na Nova Zelândia, os dados sugerem que as pessoas estão falando sobre horários de trabalho reduzidos. Mas pesquisas globais mostram que as pessoas só são realmente produtivas por duas horas e meia a três horas por dia. Então, de um dia de oito horas, cinco horas são “de bobagem”, cinco horas enquanto você está ocupado, mas não necessariamente produtivo.

Estatisticamente, você é interrompido a cada 11 minutos e precisa de 22 minutos para se tornar totalmente produtivo novamente. Portanto, se você der a alguém uma hora de trabalho intensivo sem ser interrompido, isso equivale a três intervalos normais.

Se eu pular um dia, meus outros dias serão muito mais produtivos e, na verdade, nem preciso trabalhar todas as horas e todos os minutos dos 4 dias. Na verdade, só preciso gastar 45 minutos de produtividade extra em cada um dos 4 dias para compensar o quinto dia. Então eu trabalho três horas e 45 minutos e ainda tenho 4 horas para ficar no bebedouro ou entrar na internet. Então não é o que as pessoas pensam. Isso porque as pessoas pensam que, quando estou no trabalho, sou totalmente produtivo. (…)

Que conselho você daria às empresas? (…)

Andrew Barnes – O verdadeiro problema geralmente é que as empresas pensam demais nisso. Muitas empresas dizem: “Bem, talvez tenha havido algumas dificuldades com a implementação, mas basicamente não foi tão difícil quanto pensávamos”. É por isso que um de nossos primeiros conselhos às empresas é que elas não devem pensar muito sobre isso. Frequentemente, elas tentam analisar tudo e encontrar uma solução para tudo. Mas não funciona assim. Se você pensar muito sobre isso, terá todas essas razões pelas quais não funcionará. A realidade é que funciona. É muito mais fácil agora porque você tem todas as evidências que estão lá. Você apenas tem que experimentá-lo. E então a equipe precisa encontrar as coisas que os impedem de serem produtivos. Varia de funcionário para funcionário, de departamento para departamento.

E em segundo lugar, leia o material, porque agora há tanto que é muito mais fácil dar o passo do que há 4 anos. E o que de pior pode acontecer? Se não funcionar, pelo menos a equipe vai adorar você por isso. Portanto, você obterá algo com isso, mesmo que o único benefício seja descobrir como medir a produtividade. (…)

Os governos têm o mesmo problema. Todos nós enfrentamos a questão de como lidar com problemas de saúde mental no local de trabalho. Um em cada quatro é afetado por ela. Como podemos reduzir nossa pegada de carbono?

Um estudo realizado no Reino Unido diz que mudar para uma semana de 4 dias resultaria em uma redução de emissões equivalente a tirar todo o tráfego de carros da estrada.

Se as pessoas trabalharem apenas 4 dias por semana, você terá menos carros nas ruas. Então, há mais oportunidades de tráfego livre, menos congestionamento, e isso, leva a um PIB mais alto. Portanto, há um círculo virtuoso aqui que os governos precisam ficar de olho.

E então todos nós lutamos para saber como financiar nosso sistema de saúde. Porque as pessoas estão vivendo mais, mas estão ficando mais doentes por um longo período de tempo. Se você for mais saudável e feliz, não comer fast food, tiver mais tempo para se exercitar e passar mais tempo com sua família, o que você acha que acontece? Os efeitos na saúde melhoram. Você tem mais tempo para aprender. Isso significa que você pode ajudar seus funcionários a se acostumarem com questões como inteligência artificial e transformação do trabalho. Há muitas coisas fantásticas que um governo, se estiver disposto a entender isso, pode realmente fazer.

Este texto foi republicado de Scoope.m e sob uma licença Creative Commons. Leia o original em inglês .

Leia mais entrevistas do ESG Insights .

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post Semana de 4 dias dobra produtividade e beneficia economia apareceu primeiro em ESG Insights .