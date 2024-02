ESG Insights Sem Lula e Haddad, Brasil tem participação discreta no fórum de Davos

Sem a presença de importantes figuras do Brasil, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), chega ao fim nesta sexta (19) a 54ª Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial de Davos. Do lado brasileiro, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, reafirmou o valor da natureza para a sobrevivência do planeta, além de defender o desmatamento zero e a transição dos combustíveis fósseis.

Na visão da ministra, “o Brasil voltou [ao cenário internacional] e se instalou”. “Conseguimos fazer uma aterrissagem em várias agendas. Neste primeiro ano de governo, podemos ver que a política ambiental de fato está se tornando transversal.”

Ela ainda destacou a necessidade de investir em recursos para mitigação e adaptação às mudanças do clima no país. Durante reunião do fórum, disse que a humanidade precisará decidir pelo fim dos combustíveis fósseis para combater a crise climática.

Reconstrução da confiança e novo modelo de crescimento são foco da conferência

Neste ano, um dos objetivos da reunião foi trabalhar a reconstrução da confiança, segundo Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Económico Mundial. Para ele, a confiança não é só um sentimento, mas um compromisso com a ação. “Devemos reconstruir a confiança – confiança no nosso futuro, confiança na nossa capacidade de superar desafios e, o mais importante, confiança uns nos outros.”

Em tempos de incerteza, polarização política, guerras e intensificação da crise climática, os participantes defenderam que é necessário um novo modelo de crescimento para o planeta. O intuito é equilibrar o crescimento e a produtividade com a complexidade da inovação, inclusão, sustentabilidade e resiliência.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, reforçou que a globalização deve ser pensada de um jeito diferente de como vinha sendo, e que o crescimento econômico deve estar alinhado à sustentabilidade ambiental e prosperidade.

Assim como na COP28, que ocorreu entre os dias 30 de novembro e 13 de dezembro de 2023, as autoridades chamaram a atenção para a necessidade do comprometimento dos países e empresas com a redução das emissões de carbono. O principal argumento é de que os custos sociais, ambientais e financeiros já estão sendo sentidos e serão cada vez maiores e mais críticos.

Estudo mostra aumento das desigualdades

O estudo Desigualdade S.A. , da Oxfam, divulgado durante a conferência em Davos, aponta para um cenário socioeconômico cada vez mais desigual. Desde 2020, os cinco homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas – de US$ 405 bilhões para US$ 869 bilhões. Mas para 5 bilhões de pessoas, a realidade foi oposta. A estimativa é que, nos próximos 10 anos, surja o primeiro trilionário do mundo.

O Brasil segue a mesma tendência: quatro dos cinco bilionários brasileiros mais ricos aumentaram em 51% sua riqueza desde 2020. Durante o mesmo período, 129 milhões de pessoas ficaram mais pobres no país.

Sete das 10 maiores empresas do mundo têm um bilionário como CEO ou principal acionista. O valor de mercado delas é maior do que a soma do PIB de todos os países da América do Sul e da África.

A discussão levantada pelo relatório foi a de que os bilionários, a partir de seu poder e monopólios, controlam a economia dos países e mantém uma relação direta com o aumento da pobreza.

Exclusão digital sofreu redução nos últimos anos, mas ainda é motivo de preocupação em Davos

Outro debate que ganhou força nesta edição foi a falta de inclusão digital, que acomete 2,6 bilhões de pessoas em todo o mundo. A questão não só exclui uma parcela da população do acesso à informação, como também a impede de ter contato com a cultura, o lazer, a saúde, a educação, entre tantos outros serviços que, atualmente, contam com ferramentas on-line.

Só no Brasil, são 36 milhões de pessoas excluídas do universo digital, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2022 , realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br).

Ao longo do evento, foram discutidas iniciativas que visem a acessibilidade dessas ferramentas, para que mais pessoas possam estar plenamente incluídas na sociedade e economia digital no futuro.

Foto: Divulgação Ministério do Meio Ambiente.

