Saneamento básico deve ser prioridade ambiental do país, aponta pesquisa

A população brasileira coloca o saneamento básico como prioridade para a conservação do meio ambiente. O tema entrou para o topo das preocupações no país após os registros de secas extremas e recordes de calor. É o que mostra a pesquisa Sustentabilidade e Opinião Pública, da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Em 2022, quando o país registrou alto número de queimadas na Amazônia, o combate ao desmatamento liderava as prioridades ambientais. Enquanto isso, o tratamento de água e esgoto estava em segundo lugar na lista e a despoluição, em terceiro.

Já em 2023, com a melhora nos índices de desmatamento da Amazônia, o tratamento de água e esgoto passou para o topo do ranking da pesquisa. Investimento em saneamento básico é um dos temas que resultam em benefício para a população e competitividade para as indústrias.

Mudanças climáticas também são foco da agenda ambiental do país

O relatório ainda revela um aumento expressivo na atenção dada ao aquecimento global. Em 2022, o combate às mudanças climáticas aparecia em sexto lugar no ranking de prioridades, mencionado por 16% dos entrevistados. No ano passado, saltou para o segundo lugar, sendo citado por 27% deles.

Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (Ipri), da FSB Holding, com base em entrevistas feitas com 2.021 cidadãos acima de 16 anos, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é 2 pontos percentuais.

Confira a pesquisa na íntegra aqui.

Foto: Janine Moraes/PMC

