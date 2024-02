ESG Insights Relatório indica o crescimento das startups com foco ESG

O ecossistema de startups tem alavancado a agenda socioambiental das empresas. Atualmente, existem 816 startups no Brasil com foco em ESG ( Environmental, Social and Governance , em inglês), segundo relatório mais recente do hub de inovação Distrito . Publicado em julho, o Inside ESG Tech Report #3 mostra dados das startups voltadas a questões socioambientais, explica suas subcategorias e indica tendências.

Segundo o relatório, startups com foco em ESG se concentram na região Sudeste: a maioria (52,4%) está no estado de São Paulo; Minas Gerais aparece em segundo lugar (10%) e Rio de Janeiro, em terceiro (8,6%).

Ambiental, social e governança

Dentre as startups ESG, mapeadas pelo Distrito, 36,2% trabalham com questões ambientais; 31,6% com governança corporativa; e 31,5%, com questões sociais. O setor que predomina entre elas é o de “água e energia” (18,5%), o que explica o foco ambiental estar um pouco à frente dos demais.

Nesta edição do relatório, foram analisados os investimentos do “S” (Social) do ESG, com o objetivo de entender como os empresários estão buscando soluções para problemas sociais do Brasil.

Os números indicam crescimento acelerado na categoria: as startups com foco social receberam mais de US$ 770 milhões de investimento desde 2012. Cerca de 96% do total de investimento foi realizado nos últimos três anos.

Logo no primeiro semestre, 2021 já se classificou como o segundo ano que mais recebeu investimento da década: mais de US$ 266 milhões. Isso representa um crescimento de 85% em relação aos dois semestres do ano anterior.

Startups sociais: o que fazem?

O relatório levantou ainda em quais setores as startups voltadas a questões sociais se encontram. O setor HealthTech (saúde) abriga 30,2% delas. Em segundo lugar, estão as MarTech (marketing), com 22%, seguidas das EdTech (educação), com 15,7%, e das FinTech (finanças), com 8,6%.

Startups “sociais” também podem ter diferentes subcategorias. Veja quais são e quantas se enquadram em cada uma:

• Negócios de impacto social (44%): buscam impacto social positivo através do próprio core business, ou seja, a atividade principal deve beneficiar diretamente pessoas com renda mais baixa;

• Colaboradores (29%): startups que oferecem soluções para outras empresas, focando na saúde, bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores;

• Consumidores (20,4%): startups que oferecem soluções para grandes empresas melhorarem o relacionamento e a transparência com seus consumidores;

• Filantropia (3,5%): startups com soluções que ajudam empresas interessadas em investir seu capital em projetos sociais;

• Comunidade (3,1%): startups que oferecem serviços a grandes empresas e, ao mesmo tempo, direcionam parte dos seus recursos para gerar impacto social na comunidade ao seu redor.

Para conferir o relatório completo, é necessário assinar o plano anual “Inside ESG Report” . Saiba mais em: https://distrito.me/dataminer/reports/

