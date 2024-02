ESG Insights Ranking coloca (de novo) a Natura como 1ª em ESG

Em sua sétima edição, o Ranking Merco de Responsabilidade e Governança Corporativa no Brasil destacou mais uma vez a Natura como líder em compromissos relacionados a meio ambiente, aspectos sociais e de governança (ESG). Pela primeira vez, a Ambev aparece em segundo lugar. Ambas liderança também os rankings dos seus respectivos setores – cosméticos e bebidas. Os resultados foram apresentados oficialmente nesta terça-feira (22).

Magazine Luiza, em quinto lugar (contra 14º no ano anterior) e Avon, como sétima colocada (12ª em 2019), foram as duas empresas que estavam fora do top 10 no ano anterior e agora fazem parte desse grupo.

Dez empresas aparecem pela primeira vez na lista das 100 melhores em ESG no Brasil: XP, Usiminas, Totvs, Cacau Show, 3G Capital, Coamo, Visa, Bosch, Ultrafarma e Drogaria São Paulo.

Veja a relação das 30 empresas com melhores resultados em responsabilidade e governança corporativa em 2020, segundo a Merco.

1 – Natura

2 – Ambev

3 – Grupo Boticário

4 – Bradesco

5 – Magazine Luiza

6 – Itaú Unibanco

7 – Avon

8 – Nestlé

9 – Coca-Cola

10 – Google

11 – Renner

12 – Unilever

13 – Toyota

14 – Santander

15 – GPA

16 – Vivo

17 – Mercado Livre

18 – Johnson & Johnson

19 – Hospital Sírio-Libanês

20 – Lojas Ameericanas

21 – Gerdau

22 – Porto Seguro

23 – Banco do Brasil

24 – McDonald’s

25 – Amazon

26 – BRF

27 – Carrefour

28 – Netflix

29 – Petrobras

30 – Alpargatas

Como é realizado o Ranking Merco

O levantamento de informações aconteceu entre os meses de julho e dezembro de 2020. De acordo com a Merco, a metodologia inclui seis avaliações com 13 diferentes fontes de informação, um total de 2.300 entrevistas. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a U$ 40 milhões, que apontam 10 companhias com melhor Responsabilidade e Governança Corporativa.

Para cada empresa escolhida, sinalizam duas fortalezas e uma fraqueza entre cinco valores: comportamento ético, transparência e boa governança, responsabilidade com os funcionários, compromisso com o meio ambiente e mudanças climáticas e contribuição à comunidade.

A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos outros grupos, incluindo população geral, especialistas em responsabilidade social corporativa, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas de informação econômica, representantes do governo e gestores de mídias sociais.

Além disso, a Merco avalia também a “conversação” gerada nos meios digitais, influenciadores e usuários e indicadores objetivos respondidos pelas próprias empresas.

As empresas mais responsáveis durante a pandemia

Em função da pandemia, a Merco realizou também uma avaliação específica para reconhecer as empresas que mais se destacaram pelo seu compromisso e responsabilidade social durante a crise da covid-19. Foram pesquisados 12 grupos de stakeholders: Especialistas em responsabilidade social corporativa, diretores, analistas financeiros, jornalistas, catedráticos, gerentes de mídia social, sindicatos, ONG, associações de consumidores, diretores de comunicação, governo e população final.

Estes são os 30 melhores no ranking específico de compromisso frente à covid-19.

1 – Natura

2 – Magazine Luiza

3 – Itaú Unibanco

4 – Ambev

5 – Grupo Boticário

6 – GPA

7 – iFood

8 – Hospital Israelita Abert Einstein

9 – Bradesco

10 – Google

11 – Vivo

12 – Unilever

13 – Nestlé

14 – Amazon

15 – Casas Bahia

16 – Avon

17 – Lojas Americanas

18 – Gerdau

19 – Carrefour

20 – Netflix

21 – Fiat

22 – Santander

23 – Votorantim

24 – Nubank

25 – Banco do Brasil

26 – Mercado Livre

27 – Petrobras

28 – Facebook

29 – Renner

30 – Coca-Cola

