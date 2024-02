ESG Insights Ranking aponta as empresas mais éticas do mundo

O Ethisphere Institute , instituição que mede padrões éticos do setor corporativo, lançou em março a 17ª lista anual de Empresas Mais Éticas do Mundo . O ranking reconhece empresas que se destacam com práticas éticas que impactam positivamente funcionários e clientes e contribuem para um desempenho sustentável e lucrativo.

Para entrar na lista, a empresa passa por um processo de avaliação no qual são considerados ações ambientais e sociais, governança e graus de diversidade, equidade e inclusão.

A lista de 2023 conta com 135 empresas de 19 países e 46 setores. A maioria das empresas está localizada em países do hemisfério norte, com destaque para os Estados Unidos, Canadá e Irlanda. Apenas três países da América Latina possuem empresas que estão presentes na lista: México, com o Grupo Bimbo; Equador, com a Sertecpet; e Guatemala, com a Cementos Progreso.

Natura de fora

Neste ano, nenhuma empresa do Brasil entrou para a lista de Empresas Mais Éticas do Mundo.

A Natura, que é a única empresa brasileira que aparece com frequência na lista todos os anos, ficou de fora pela terceira vez. A empresa já entrou 12 vezes desde quando a lista foi lançada em 2007.

As empresas mais éticas do mundo

Confira as dez primeiras empresas mais éticas do mundo de 2023 e o setor em que atuam:

3M Company (Estados Unidos) – manufaturação industrial

Accenture (Irlanda) – serviços de consultoria

Archer Daniels Midland, ADM (Estados Unidos) – alimentos, bebidas e agricultura

Aecom (Estados Unidos) – serviços de engenharia

AES (Estados Unidos) – energia e serviços públicos

Aflac Incorporated (Estados Unidos) – seguro de acidente e vida

Allianz Life Insurance Company of North America (Estados Unidos) – seguro de acidente e vida

Anywhere Real Estate Incorporated (Estados Unidos) – imobiliário

Apple Incorporated (Estados Unidos) – tecnologia

Aptiv PLC (Irlanda) – automotivo

Veja a lista completa das empresas mais éticas do mundo de 2023.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Ranking aponta as empresas mais éticas do mundo apareceu primeiro em ESG Insights .