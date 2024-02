ESG Insights Ranking aponta as 100 maiores empresas ESG do mundo

A empresa de dados e tecnologia de sustentabilidade ESG Book lançou na última quinta-feira (1/12) um novo ranking global das 100 melhores empresas que dominam os princípios ESG : ambiental, social e governança. O objetivo é incentivar transparência nas avaliações ESG e para que as empresas tenham maior domínio de seus dados de sustentabilidade.

A fornecedora holandesa da indústria de semicondutores ASML lidera a tabela, com uma pontuação ESG de 73,13. Em segundo lugar aparece a empresa americana-israelense de cibersegurança Check Point Software Technologies com 72,64 pontos, seguida pela empresa francesa de artigos de luxo Hermès com 71,71 pontos ESG.

O ranking será atualizado mensalmente. Ele avalia as maiores empresas de capital aberto do mundo, cada uma com um valor de mercado acima de 10 bilhões de dólares e que participam dos principais índices.

As empresas são classificadas de acordo com sua pontuação ESG, que leva em consideração o desempenho corporativo em critérios ESG financeiramente relevantes e o nível de sustentabilidade. O ranking inclui uma métrica de Pontuação de Temperatura que revela as emissões de gases de efeito estufa (GEE) de cada empresa baseada em rotas de emissões específicas do seu setor. Também são listadas as emissões anuais de GEE (equivalente a toneladas de CO2) de cada empresa.

Confira abaixo a posição das primeiras 20 empresas e no link a relação completa:

1º: ASML Holdings N.V.

2º: Check Point Software Technologies

3º: Hermes International SCA

4º: Linde

5º: Kone Oyj

6º: Shinogi & Co.

7º: Applied Materials, Inc.

8º: Beiersdorf AG

9º: Colgate-Palmolive Company

10º: L’Oreal S.A.

11º: CLP Holdings Limited

12º: Unicharm Corporation

13º: Atlas Copco

14º: Fortinet, Inc.

15º: Xylem Inc.

16º: ABB Ltd.

17º: Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.

18º: Canadian Natural Resources Limited

19º: Geberit AG

20º: Edwards Lifesciences Corporation

Ranking global das 100 maiores empresas ESG.

