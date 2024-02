ESG Insights Quem decide o que são ESG e investimentos ecológicos?

POR JOHANNES PETRY, JAN FICHTNER, ROBIN JASPERT

Mais de 30 estados dos Estados Unidos propuseram ou implementaram legislações nos últimos anos para impedir que o governo e seus fundos de pensão invistam em fundos focados em questões ambientais, sociais e de governança (ESG). Esses produtos integram temas de ESG em suas estratégias de investimento, que envolvem principalmente a compra de ações, mas também títulos.

Os conservadores dos EUA afirmam que o ESG tem um impacto excessivamente grande nas corporações e em toda a economia – daí os movimentos recentes para proibir a estratégia de investimentos do governo. Mas os críticos na Europa argumentam que os fundos ESG não estão fazendo o suficiente para ter um impacto positivo no mundo real. Ambos não podem estar certos. Então, quem está?

Uma pesquisa publicada recentemente explora essa questão, observando o impacto real de sustentabilidade desses fundos. Embora grupos do setor financeiro afirmem que um terço de todos os ativos de investimento já são sustentáveis, a pesquisa mostra que a maioria dos investimentos ESG, na verdade, não cria nenhum impacto sustentável significativo.

A maioria das finanças ESG usa fundos mútuos convencionais como linha de base e ajusta sua alocação de capital de acordo com os critérios ESG. Aqueles que ficam mais próximos de seus pares convencionais são chamados de fundos “ESG amplos” ou “integração ESG”. Fundos amplos estão sujeitos a acusações de greenwashing , porque sua alocação de capital se desvia levemente dos fundos convencionais.

Por exemplo, eles geralmente excluem produtores de carvão térmico de seu portfólio e atribuem um peso ligeiramente menor às empresas de petróleo. Como resultado, grandes empresas de tecnologia como Amazon, Microsoft e Alphabet geralmente representam uma parcela maior dos portfólios desses fundos, devido à sua enorme capitalização de mercado e à pegada de emissões relativamente pequena (em comparação com os produtores de combustíveis fósseis). No geral, porém, as mudanças em seus portfólios são mais cosméticas do que qualquer outra coisa.

A análise de mercado de fundos ESG mostrou que, de todos os fundos ESG rastreados por índices, 88% deles são ESG amplos. Mas também existem fundos ESG “verde-claros” e “verde-escuros”, que não acompanham índices de ações convencionais ou de referência tão de perto. Os fundos verde-claros representam 7% e os fundos verde-escuros representam 5% do mercado.

Quando se trata de empresas que oferecem esses fundos ESG, a pesquisa mostra que a BlackRock é a maior provedora, mas sua participação de mercado é de apenas 15%, seguida pela Fidelity, com 12%, e Pictet, com 8%. Isso indica que a gestão de ativos ESG é um mercado bastante fragmentado e, portanto, os próprios gestores têm menos probabilidade de definir o padrão para ESG.

Quem realmente define os padrões ESG?

Em vez disso, descobrimos que gestores como BlackRock, que são investidores passivos, delegam essencialmente suas decisões de investimento a índices ESG. E a maioria dos grandes gestores ativos, como a Fidelity, dificilmente se desviam de seus índices de referência não-ESG. Então, o que realmente importa quando se trata de definir a alocação de capital ESG são os índices.

Os índices são basicamente uma cesta de ações específicas, que visam representar uma entidade econômica específica. Por exemplo, o S&P 500 representa o mercado de ações dos EUA, enquanto o MSCI ESG Leaders USA Index supostamente representa as empresas líderes dos EUA com relação aos critérios ESG.

Esses provedores de índice desempenham um papel fundamental nesta era de gerenciamento passivo de ativos. Os fundos ESG tendem a apenas rastrear os índices de ações existentes atualmente, essencialmente delegando decisões de investimento às empresas que criam esses índices. Como resultado, é aqui que os padrões ESG são realmente definidos.

Uma empresa em particular domina o desenvolvimento e o fornecimento de índices ESG: a MSCI tem uma impressionante participação no mercado global de 57%, em comparação com apenas 12% de seus concorrentes mais próximos, S&P Dow Jones e FTSE Russell. Isso ocorre principalmente porque a MSCI é uma das poucas empresas que não apenas fornece classificações ESG, mas também dados e índices. Oferecer uma série de produtos relacionados dessa maneira cria um forte efeito de “rede”.

Além disso, a maioria dos fundos ESG é baseada nas classificações ESG de empresas, que não buscam medir o impacto de sustentabilidade de uma corporação no meio ambiente ou na sociedade. Na verdade, eles medem exatamente o oposto: o impacto potencial do ESG na corporação e seus acionistas.

O amplo investimento em ESG com base no MSCI e em outros provedores de classificação e de índices é, portanto, apenas uma ferramenta de gerenciamento de risco para os investidores. Em vez de monitorar como uma empresa está afetando ou ajudando com a escalada da crise climática e outras questões ESG, ele rastreia como os fatores ESG estão afetando as empresas.

Isso significa que fundos ESG amplos, que constituem a maior parte do mercado, geralmente fazem apenas uma tentativa bastante débil de gerenciar ESG. Sua alocação de capital típica – a quantidade de dinheiro investido em um fundo – dificilmente se desvia dos fundos convencionais.

Como os fundos ESG podem impulsionar a sustentabilidade?

No entanto, a alocação de capital é apenas uma das possíveis maneiras pelas quais o investimento ESG pode impulsionar a sustentabilidade. O engajamento dos acionistas pode ser ainda mais poderoso. Isso pode ser buscado pelos investidores por meio de seu comportamento de voto por procuração nas assembleias gerais anuais das empresas que fazem parte de seu portfólio ou por meio de outras formas de interação (como compromissos privados) com a administração dessas empresas.

A pesquisa mostrou que os fundos são capazes de criar um impacto significativo por meio dessas rotas. Mas, no momento, o engajamento dos acionistas não é uma parte padrão das metodologias ESG, nem dos índices ESG. Esse pode ser um fator crucial para garantir que os fundos ESG tenham o máximo impacto, mas há necessidade de mudanças significativas na regulamentação do setor.

Isso deve incluir critérios claros para fundos ESG amplos, para ditar como a alocação de capital deve se desviar dos fundos convencionais, além de tributação favorável ou arranjos regulatórios para aumentar a participação de mercado de fundos verde-claros e escuros. Os reguladores internacionais também devem desenvolver padrões mínimos para o comportamento de votação por procuração de fundos ESG e compromissos privados.

Em sua forma atual, o ESG não descarbonizará nossas economias. O volume de fundos ESG “verdadeiros” ainda é tão pequeno que eles não podem mudar o capitalismo contemporâneo, indicando que a “guerra” dos conservadores dos EUA contra o ESG é apenas eleitoral. Em vez disso, as discussões da UE sobre greenwashing parecem uma descrição muito mais adequada do que está acontecendo no mundo das finanças (supostamente) sustentáveis.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Johannes Petry – Economista político, pesquisador de pós-doutorado na Universidade Goethe de Frankfurt e pesquisador principal do projeto StateCapFinance.

Jan Fichtner – Pesquisador Sênior no projeto “Mudanças climáticas e finanças globais na encruzilhada: Desafios políticos, dinâmica político-econômica e transformação sustentável” na Universidade de Witten/Herdecke (Alemanha).

Robin Jaspert – Doutorando no departamento de Relações Internacionais e Economia Política Internacional pela Universidade Goethe de Frankfurt.

