Projeto oferece tecnologia QR code em produtos de origem animal

POR ALI JONES

Um simples QR code, ou código QR em português, impresso na embalagem pode significar que uma caixa de leite pode um dia oferecer uma janela para a saúde e o bem-estar das vacas que a produziram. Isso permitiria aos consumidores rastrear o leite até sua fazenda de origem e acessar dados sobre o bem-estar de suas vacas naquele dia específico.

Graças às ferramentas de monitoramento eletrônico conhecidas como Pecuária de Precisão, esse nível de detalhe pode estar disponível aos consumidores. A tecnologia já está no mercado, mas todo o seu potencial ainda não foi realizado.

O projeto ClearFarm , financiado pela União Europeia, está avançando no uso da tecnologia da Pecuária de Precisão com o objetivo de criar uma maneira mais sensível, contínua e completa de entender o bem-estar animal. O bloco econômico está reunindo produtores, reguladores, formuladores de políticas e consumidores de seis países.

Com foco em suínos e gado leiteiro, pecuária dominante na Europa, a ClearFarm está fazendo parceria com várias empresas de tecnologia para criar uma plataforma de software que explorará totalmente as possibilidades da Pecuária de Precisão para monitorar o bem-estar animal ao longo da vida.

Cuidados aos animais

“Até agora, os esquemas de certificação para o bem-estar animal basearam as decisões em visitas únicas a uma fazenda, talvez uma ou duas vezes por ano. Portanto, as informações são bastante limitadas”, disse o gerente técnico de projetos da ClearFarm, localizada na Universidade Autônoma de Barcelona (UAB), Pol Llonch.

“ClearFarm será a primeira plataforma a fornecer informações ininterruptas e em tempo real sobre o bem-estar animal. Consumidores e produtores poderão visualizar informações de cada animal da fazenda, todos os dias do ano”, explica Llonch.

Sensores vestíveis coletarão continuamente informações, incluindo dados sobre atividade, padrões alimentares e saúde, permitindo que o fazendeiro monitore seus animais quando não puder estar com eles. Os agricultores conseguirão detectar problemas de saúde e bem-estar com antecedência e tomar as medidas apropriadas.

Além de um fluxo constante de informações, a ClearFarm integrará os diversos campos reconhecidos do bem-estar animal – saúde, nutrição, conforto, estado emocional e comportamento natural. Ela combinará tudo isso para fornecer o que Llonch descreve como “uma imagem abrangente e sem precedentes do bem-estar animal”.

Llonch é um dos oito pesquisadores que trabalham no projeto ClearFarm na UAB, retornando à instituição onde concluiu sua primeira graduação em ciências veterinárias. O bem-estar e o comportamento dos animais de fazenda é uma paixão vitalícia para ele.

Não é apenas monitorar os aspectos tradicionais do bem-estar animal que preocupa Llonch. À medida que o projeto ClearFarm se desenvolve, ele deseja usar os conhecimentos mais recentes para melhorar todos os aspectos do bem-estar animal na fazenda.

Brincadeiras para os porcos

O consórcio ClearFarm já está procurando possibilidades do “brincar” para os porcos, bem analisando seu comportamento em torno da alimentação. Pesquisas extensas destacam que brincadeiras para os leitões – correr, pular e interagir com seus companheiros – são importantes para o o desenvolvimento, e a equipe acredita firmemente que isso tem um lugar no monitoramento do bem-estar.

“Quando instalamos sensores com microfones em pocilgas para monitorar a tosse e detectar problemas respiratórios, o fazendeiro ficou cético”, disse Llonch. “No final do teste, ele queria mantê-los.”

E não são apenas os porcos e as vacas leiteiras que se beneficiarão da tecnologia da Pecuária de Precisão, mas também os animais menores. Ovinos e caprinos representam 30% de todo a pecuária na Europa, mas o setor é frequentemente visto como o parente pobre quando se trata de investimento e tecnologia.

O projeto TechCare , liderado por Claire Morgan-Davies no Colégio Rural da Escócia, está trabalhando com parceiros da indústria, universidades, institutos de pesquisa e agricultores em nove países para explorar os benefícios para o setor de Pecuária de Precisão e garantir que não seja abandonado.

“Os produtores estão realmente satisfeitos com o financiamento de pesquisa e inovação alocado para osetor e que essas tecnologias possam ser aplicadas para beneficiar seus animais”, disse Morgan-Davies, que tem uma extensa experiência em pesquisa agrícola.

“Para os consumidores, esperamos que mais adiante possamos sinalizar as fazendas que estão participando desse nível de monitoramento e que isso seja uma garantia de bem-estar animal e qualidade de vida”, conta Morgan-Davies.

Brincos de identificação em cabras

Morgan-Davies acredita que muitos dos desafios para o bem-estar de ovinos e caprinos na Escócia e na Europa – incluindo doenças, fornecimento de ração, risco de predação e transporte de longa distância para o abate – surgem das restrições impostas pelo clima severo e condições geográficas em que são frequentemente criados. A Pecuária de Precisão pode ajudar a melhorar a gestão do bem-estar e mitigar o impacto desses riscos de bem-estar para o benefício dos criadores de ovinos e caprinos em todo o mundo.

A TechCare está atualmente coletando informações sobre as tecnologias da Pecuária de Precisão existentes que são potencialmente aplicáveis à criação de ovinos e caprinos, cuja escala foi uma surpresa para Morgan-Davies. Embora elas possam não ter sido formalmente testadas neste setor, o potencial existe, e ela acredita que o setor está desacelerando e começando a perceber que vale a pena investir nele.

“O projeto está inspirando os criadores de ovinos e caprinos a acreditar que a nova tecnologia pode ser aplicada com sucesso em seu setor para o bem de seus animais”, disse Morgan-Davies.

A TechCare desenvolverá sistemas de alerta simples adequados para a natureza variada e muitas vezes tradicional da criação de ovinos e caprinos na Europa. A tecnologia vestível pode ser adicionada a brincos de identificação já em uso, para alertar os agricultores por meio de um aplicativo sobre uma mudança de comportamento em seus animais, perda de peso ou falha em ganhar peso, indicativo de um possível problema de bem-estar.

Monitoramento de bem-estar

Morgan-Davies está otimista de que, uma vez que os agricultores vejam os benefícios do monitoramento simples de marcas auriculares, eles poderão ser motivados a investir em sistemas mais complexos, como colares de GPS. “Acredito que o investimento em tecnologia levará a uma apreciação de seu papel mais amplo no monitoramento não apenas do bem-estar de animais individuais, mas também da eficiência no nível da fazenda e do impacto no meio ambiente.”

Essa é uma consideração importante também para a ClearFarm, usando a tecnologia da Pecuária de Precisão para avaliar o impacto ambiental, como a quantidade de comida e água consumida pelos animais, e estimar a pegada de carbono e a lucratividade econômica juntamente com o bem-estar.

Llonch espera que pesquisas futuras resultem em novas ferramentas para medições de animais para continuar expandindo a plataforma ClearFarm e o potencial da Pecuária de Precisão para melhorar o cuidado com os animais.

Esta notícia foi originalmente publicada na Horizon , a revista de pesquisa e inovação da União Europeia. Leia o original em inglês.

