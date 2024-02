ESG Insights Precisamos de nova abordagem ESG antes que seja tarde demais

POR DANIEL TSAI E PEER ZUMBANSEN

Os últimos meses provam o quão destrutivas as mudanças climáticas podem ser. Temos sido atormentados por imagens angustiantes do Havaí em cinzas, notícias sobre incêndios florestais espalhando fumaça pelo Canadá e Estados Unidos e ondas de calor recordes em todo o mundo. É claro que estamos enfrentando uma crise em escala planetária, que exige ação política, social e econômica imediata.

Corporações e governos se apressaram em declarar seu compromisso com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) em resposta à crise climática. Contudo, um dos problemas do ESG é justamente a dificuldade para investidores, consumidores e público avaliarem a eficácia com que as empresas o implementam. Além disso, a falta de liderança do governo e a fragmentação do cenário ESG criam incertezas sobre seu futuro. Muitas empresas não sabem se devem dar o exemplo ou esperar para seguir o bando.

Vários grandes investidores e corporações nos Estados Unidos – principalmente a BlackRock – tornaram-se recentemente alvos do movimento “anti-woke” [contrário a políticas liberais/progressistas], aumentando ainda mais a incerteza e a hesitação em se comprometer com o ESG.

O debate público sobre ESG, governança dos stakeholders, sustentabilidade e investimento responsável continua ganhando força em meio a tudo isso. Em resposta, o Escritório CIBC de Finanças Sustentáveis ​​da McGill University recebeu acadêmicos e especialistas de 11 países para enfrentar as questões de ESG, de governança de mudanças climáticas e de política democrática. O documento de impacto resultante propõe várias recomendações de políticas para governos e corporações trabalharem juntos para transformar os padrões ESG em prática.

Maior transparência e responsabilidade

Apesar das crises financeiras recorrentes e da desigualdade socioeconômica, as corporações se veem em conflito com a necessidade de maximizar os lucros com ESG. Mas o lucro ainda pode coexistir com uma mudança significativa de negócios e investimentos em direção à sustentabilidade.

Um índice ESG e de sustentabilidade totalmente transparente e publicamente disponível para instituições financeiras e corporações melhoraria a transparência, a responsabilidade e atenderia à demanda por ESG.

Se grandes corporações públicas fossem obrigadas a relatar métricas ESG universais, isso levaria a uma competição saudável entre as corporações para ir além dos requisitos mínimos de índice. Isso permitiria que investidores e consumidores vissem como as empresas estão realmente implementando políticas ESG, levando a uma maior transparência. A divulgação significativa acabará por levar a uma transformação das práticas de compra, produção, venda e investimento de uma empresa.

Corporações e gestores de ativos influentes – como BlackRock, State Street ou Vanguard – devem abordar os interesses dos stakeholders em ESG, alterando suas práticas de governança e investimento em relação à sua posição de poder e influência global.

Um índice público forneceria um ponto de referência para o comportamento público e privado, a fim de lidar efetivamente com as causas das mudanças climáticas desastrosas. Isso iria além de postagens vazias de mídia social e declarações de sites corporativos, expondo as deficiências das empresas na implementação geral de políticas ESG.

O aumento da transparência também ajudaria a impedir que as empresas fizessem greenwashing , aumentando suas classificações ESG nas divulgações públicas trimestrais ou semestrais.

Além disso, um compromisso público compartilhado não acabaria com os lucros, como alguns argumentaram. Em vez disso, pode mobilizar as pessoas a pensarem de maneira diferente sobre ganhos, crescimento e o que significa administrar um negócio de sucesso.

Esse impulso pode levar à integração de diretores de sustentabilidade, que desempenham um papel fundamental para garantir a implementação ESG eficaz, em empresas e organizações.

Incentivar o investimento verde

Outra recomendação é que os governos de todo o mundo ofereçam incentivos para investimentos verdes e investimentos orientados a propósitos, como o Canadá fez com os créditos fiscais verdes que foram revelados no orçamento de 2023.

Mas esses créditos fiscais precisam ir além. Por exemplo, o governo poderia fornecer créditos fiscais aos setores de petróleo, gás e mineração para investir em energias renováveis. Também poderia permitir que os investidores deduzissem as perdas corporativas relacionadas de sua renda pessoal.

Isso ajudará a estimular o crescimento econômico, o investimento e o desenvolvimento em indústrias e tecnologias benéficas, como vimos com o surgimento da indústria de veículos elétricos.

O objetivo deve ser incentivar as empresas a integrarem melhor as práticas sustentáveis ​​em seus modelos de negócios e criar investimentos direcionados que favoreçam o investimento socialmente responsável. Dessa forma, os governos podem usar seus sistemas tributários para apoiar tecnologias e modelos de negócios que abordam as mudanças climáticas.

O quadro geral

Os governos precisam ter uma visão mais ampla sobre o desenvolvimento de políticas de sustentabilidade e resistir às críticas de curto prazo. Uma maneira pela qual os governos mundiais podem fazer isso é endossando publicamente as iniciativas ESG. As administrações públicas também devem fazer mais para promover ESG.

O Estado pode ajudar a tornar o setor financeiro sustentável fornecendo empréstimos e financiamentos favoráveis ​​para carteiras de investimentos mais verdes. Governos, bancos centrais e reguladores bancários podem criar regulamentações que exijam que as instituições financeiras implementem a sustentabilidade em suas políticas de subscrição. Isso envolveria colocar custos de juros mais altos em empréstimos com resultados ESG ruins para incentivar as indústrias a investir em melhores ESG.

Ao definir padrões transparentes para a responsabilidade ESG, exigindo que as empresas participem de índices e padrões de sustentabilidade e oferecendo incentivos econômicos por meio da reforma tributária, os governos podem ter um efeito transformador nos negócios por meio do ESG. Mas isso requer uma liderança eficaz.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Daniel Tsai – Advogado, executivo, educador, colunista, especialista em marketing, editor e fundador da ConsumerRights.ca e autor de dois livros didáticos.

Peer Zumbansen – Estudou direito e filosofia em Frankfurt, Paris e Harvard. Atualmente é professor de direito empresarial pela Universidade McGill e PhD em Frankfurt.

