Por que a Costa Rica se tornou modelo de economia sustentável

POR THOMAS HACKL – KONTRAST

A Costa Rica é um dos países mais prósperos, pacíficos e economicamente sustentáveis da América Latina. Embora esteja localizada em uma das regiões mais inseguras e instáveis do mundo, o pequeno país conseguiu proteger sua paz e democracia. Ao mesmo tempo, os “ticos” (nome comum dos costarriquenhos) o tornaram uma nação próspera. O país se tornou um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Tudo isso apesar do fato de que, antes da independência, era uma das partes mais insignificantes e subdesenvolvidas do império colonial espanhol.

Mas como a Costa Rica conseguiu se desenvolver tanto? E o que outros países podem aprender? Aqui estão três dos pontos mais importantes.

Livros escolares em vez de armas de fogo

A Costa Rica conquistou sua independência sem violência em 1821. No entanto, o país não foi poupado de conflitos depois disso. Guerras se repetiram e guerras civis eclodiram. Por exemplo, o americano William Walker tentou conquistar toda a América Central e estabelecer um estado escravista sob a influência dos Estados Unidos. Mas sob a liderança da Costa Rica, os estados da América Central conseguiram derrotá-lo.

A reviravolta veio com a última guerra civil da Costa Rica, em 1948. No final da guerra, o exército foi abolido e desde então o país vive em neutralidade desarmada – o que faz da Costa Rica um dos poucos países do mundo sem exército.

Em vez de gastar dinheiro com armas, a nação investiu em educação e sistema de saúde. O resultado é impressionante: hoje, os ticos têm a maior expectativa de vida da América Latina e até melhor que a dos EUA. Na educação, a Costa Rica tem uma das maiores taxas de alfabetização e uma das maiores porcentagens de graduados universitários da América Latina. Isso levou a uma sociedade civil forte e a uma economia bem-sucedida.

A Costa Rica não apenas promoveu a paz, mas também trabalhou para a resolução pacífica de conflitos em toda a região. O país atuou com sucesso como mediador nas guerras civis da Nicarágua, Guatemala, Honduras e El Salvador. Por esse compromisso, o então presidente da Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, recebeu o Prêmio Nobel da Paz.

Modelo de país em proteção ambiental

A Costa Rica é um dos países mais sustentáveis do mundo e um modelo de conservação da natureza. O país obtém quase 100% de sua eletricidade a partir de energia renovável e é pioneiro global, ao lado de países como Islândia e Noruega. Em 2017, passou 300 dias inteiros sem energia fóssil em sua geração de eletricidade. A Costa Rica é tão bem-sucedida com sua energia sustentável que pode até exportar eletricidade para países vizinhos.

O país também possui uma das maiores biodiversidades do mundo. Mais de 5% de todas as espécies animais e vegetais conhecidas são nativas da Costa Rica, e isso apesar do fato de que o país representa apenas 0,03% da área terrestre do planeta. Em comparação, a Áustria abriga apenas cerca de 0,53% da biodiversidade mundial, embora o país tenha quase o dobro do tamanho da nação centro-americana.

Isso não é por acaso. A Costa Rica tem feito grandes esforços para proteger sua natureza. Até a década de 1980, o país era afetado por intenso desmatamento e apenas cerca de 30% da terra era coberta por florestas. A Costa Rica então lançou uma campanha massiva de reflorestamento. Hoje, quase 60% de seu território está novamente coberto por floresta.

Para proteger a natureza a longo prazo, a Costa Rica criou inúmeras áreas protegidas, incluindo 26 parques nacionais – só eles representam mais de 12% da superfície do território.

Isso não é bom apenas para animais e plantas, mas também às pessoas. Além de pulmões verdes, os parques nacionais são ímãs turísticos: cerca de 2,5 milhões de turistas estrangeiros visitam os parques da Costa Rica todos os anos. Isso torna o país pioneiro no turismo sustentável.

Abertura e integração

A Costa Rica é muito aberta e acolhedora com pessoas de outros países. É por isso que o número de pessoas que vivem no território, mas nasceram em outros lugares, aumentou muito nas últimas décadas.

A nação tem uma longa tradição de acolher refugiados, especialmente quando muitos países da América Central foram afetados por guerras civis. Nas últimas décadas, houve um aumento da migração de trabalhadores da Nicarágua para a Costa Rica para suprir a escassez de mão de obra no turismo e na agricultura. Da mesma forma, muitas pessoas da América do Norte e da Europa vêm morar na Costa Rica por causa da beleza natural e do clima agradável.

A Costa Rica é relativamente bem-sucedida na integração desses diferentes grupos à sociedade. Além da abertura da população, isso se deve principalmente a dois motivos: as regulamentações legais nessa área e o entendimento nacional dos ticos.

A maior diferença legal entre a Costa Rica e muitos países europeus é que todas as pessoas nascidas na Costa Rica têm automaticamente direito à cidadania costa-riquenha. Os filhos de ticos nascidos no exterior também têm direito à cidadania. Além disso, é mais fácil para pessoas com passaporte estrangeiro obter a cidadania costa-riquenha do que na Áustria, por exemplo. Na Costa Rica você só tem que morar no país por cinco anos, na Áustria por dez.

A identidade nacional da Costa Rica também facilita muito a integração de estrangeiros. Ser tico tem a ver com linguagem e valores. Qualquer um que fale espanhol e use expressões típicas da Costa Rica (como tuanis para “legal” ou “pura vida” para tudo, desde “obrigado”, “por favor” até “está tudo bem”) é rapidamente visto como um Tico. Os valores mais abraçados na sociedade costa-riquenha são o pacifismo, a proteção do meio ambiente e, principalmente, o aconchego e a convivência. O foco do entendimento nacional no idioma e nos valores, em vez da cor da pele ou origem dos pais, facilita a integração na sociedade costarriquenha.

Modelo de papel, mas não sem falhas

Isso não quer dizer que a Costa Rica seja um paraíso perfeito – ainda há muitos problemas para superar. Embora a corrupção na Costa Rica seja baixa em comparação com outros países latino-americanos, ela ainda leva a que grandes projetos de infraestrutura muitas vezes não sejam realizados, sejam adiados ou seus custos explodam. São justamente esses projetos que seriam necessários para a luta continuada contra as mudanças climáticas.

Por exemplo, a expansão do transporte público na Costa Rica está atrasada. Portanto, a maioria das pessoas ainda depende do carro, mesmo em áreas urbanas. Além disso, a desigualdade social e a criminalidade cresceram nos últimos anos. Os sistemas públicos de saúde e educação também estão sob crescente pressão financeira.

Mas o exemplo da Costa Rica mostra que um país com desenvolvimento pacífico, social e economicamente sustentável pode ser bem-sucedido.

Este texto foi republicado de Scoope.me sob uma licença Creative Commons. Leia o original em inglês.

Foto: Carlos Baquero/Creative Commons

