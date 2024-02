ESG Insights Pesquisa revela aumento de relatórios de sustentabilidade pelas empresas do setor financeiro

O setor de serviços financeiros apresentou maior incidência de relatórios de sustentabilidade no último ano. Essa é uma das conclusões de um recorte para o setor financeiro da 12ª edição da pesquisa da KPMG Grandes mudanças, pequenos passos (do original em inglês, Survey of Sustainability Reporting 2022 ). O estudo teve como objetivo examinar as tendências da preparação e divulgação de informações sobre sustentabilidade em todo o mundo, inclusive no Brasil.

A pesquisa baseou-se em dados de duas amostras. O setor de serviços financeiros compreendeu 16% das 100 principais empresas por receita em 58 países (N100) e 24% das 250 maiores empresas do mundo em termos de receita com base no ranking da Fortune 500, de 2021 (G250).

Na primeira amostra do levantamento (N100), com 5.800 empresas analisadas, 61% das empresas do setor financeiro fizeram a elaboração e apresentação de informações sobre metas de carbono em 2022 contra 38% delas em 2020. Já o percentual relativo à biodiversidade cresceu de 15% para 29% e a implementação de uma força-tarefa de mudanças financeiras relacionadas ao clima sustentável das Nações Unidas, de 25% para 34%.

No grupo chamado G250, o crescimento foi ainda mais considerável nesse mesmo período, segundo a pesquisa. A elaboração e a apresentação de informações sobre metas de carbono aumentaram de 36% para 75%; a questão da biodiversidade passou de 9% para 41%; e a divulgação das metas de desenvolvimento cresceu de 24% para 70%.

No estudo, foram inseridos novos tópicos para demonstrar a evolução dos relatórios de sustentabilidade. As descobertas indicam cinco tendências:

Os relatórios de sustentabilidade estão crescendo de forma significativa com o uso de padrões orientados pelas avaliações de materialidade dos stakeholders.

Há mais relatórios sobre riscos relacionados ao clima e metas de redução de carbono, de acordo com a Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), ou Força-tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (em tradução livre).

Há uma consciência crescente sobre o risco da biodiversidade.

Os relatórios sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, priorizam a quantidade em detrimento da qualidade.

Os relatórios de riscos climáticos lideram, seguidos pelos riscos sociais e de governança.

Os relatórios de sustentabilidade no setor financeiro