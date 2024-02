ESG Insights Pesquisa da Unifesp revela o aumento de eventos climáticos extremos no país

Ao longo das últimas quatro décadas, o número de eventos climáticos extremos dobrou no litoral de São Paulo (84%), no Rio Grande do Sul (100%) e quase triplicou no Espírito Santo (188%), região mais afetada pelos fenômenos, segundo estudo publicado no último dia 25. A pesquisa The increase in intensity and frequency of surface air temperature extremes throughout the western South Atlantic coast foi realizada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

A coleta de dados foi feita com base no mapeamento da variação de temperatura do ar registrada a cada hora do dia em cinco cidades litorâneas nos últimos 40 anos. A partir dessas regiões, o estudo analisou a amplitude térmica correspondente a cada período. São Luís (MA) e Natal (RN) não apresentaram muita oscilação na variação de temperaturas extremas (altas ou baixas) em relação aos períodos anteriores. Já São Mateus (ES), Iguape (SP) e Rio Grande (RS) registraram um aumento considerável.

Confira o estudo completo The increase in intensity and frequency of surface air temperature extremes throughout the western South Atlantic coast.

