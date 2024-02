ESG Insights Pesquisa aponta crescimento no orçamento de empresas para ESG

Três em cada quatro empresas listadas em bolsa pretendem investir mais em ESG ( Environmental, Social and Governance, em inglês) em 2022. A informação é do estudo “ Os novos desafios de comunicação para RI: responsabilidade ambiental, social e governança nas relações com investidores ”, divulgado em 29 de setembro pela consultoria Deloitte e pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, e que ouviu 65 empresas, 68% delas negociando ações no Brasil ou nos Estados Unidos.

Outro dado aponta ainda que está aumentando entre as empresas a relevância dada à divulgação de informações não financeiras e de ESG. Numa escala de 0 a 5, essa prática pontuou 2,3 entre as empresas ouvidas há cinco anos. Já na atual edição, a pontuação foi de 3,6. E as companhias ainda apostam numa relevância ainda maior desses indicadores no futuro, ao colocarem o índice em 4,5 daqui a cinco anos.

A crescente importância do ESG também aparece em mais uma informação: 26% das empresas que negociam ações acreditam que investidores estão aceitando retornos menores em troca de melhores indicadores sociais, de sustentabilidade e de governança. As companhias apontam fundos de investimentos e de pensão como os tipos de investidores mais dispostos a aceitar esse arranjo.

