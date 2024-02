ESG Insights O que você precisa saber sobre investimento sustentável

POR ALEX EDMANS

Os fundos de investimento supostamente sustentáveis ​​fazem uma lista impressionante de promessas, incluindo retornos mais altos, menor risco, combate às mudanças climáticas e até apoio à diversidade. E muitos acreditam neles: os investimentos em fundos ESG ( ambientais, sociais e de governança ) estão a caminho de ultrapassar cerca de R$ 218 trilhões até o final de 2022, quase o dobro de cerca de R$ 117 trilhões em 2016 (valores convertidos de acordo com a cotação atual).

Mas o investimento sustentável também atraiu fortes críticas. Tariq Fancy , ex-chefe de investimentos sustentáveis da BlackRock , classificou o ESG como um “ placebo perigoso ”, e o Wall Street Journal publicou uma série de uma semana com contestações à tendência, com artigo inicial intitulado “ Por que a moda de investimento sustentável é falha ”.

Seja qual for o lado em que esteja, você tem incentivos para tornar suas reivindicações extremas. Gestores de ativos, que prometem que seus fundos ESG salvarão o mundo, são inundados de novos negócios e são anunciados como salvadores do capitalismo. Os críticos também se tornaram famosos ao se nomearem como denunciantes que descobriram um escândalo financeiro.

Se você é um investidor de primeira viagem tentando decidir onde colocar seu dinheiro, pode ser difícil saber em quem acreditar. Então, se retirarmos a hipérbole e examinarmos as evidências, o investimento sustentável vale o hype? Para responder a isso, consideraremos os três objetivos que os investidores têm ao comprar fundos ESG.

O investimento sustentável dá mais dinheiro?

O primeiro objetivo é, sem surpresa, financeiro. Ao investir em empresas sustentáveis, você aumentará seus retornos e, evitando as insustentáveis, reduzirá o risco. Indústrias como carros elétricos são o futuro do transporte, enquanto descartar empresas de combustíveis fósseis significa que você está imune a um imposto de carbono.

Há evidências de que certas dimensões do ESG compensam. Um dos meus estudos descobriu que empresas com alta satisfação dos funcionários, uma dimensão “social”, entregam retornos aos acionistas que superam seus pares em 2,3% a 3,8% ao ano durante um período de 28 anos. Outra pesquisa encontra retornos mais altos para empresas com governança superior e aquelas que vinculam a remuneração do CEO ao desempenho.

Mas o ESG é atormentado pelo viés de confirmação. Como queremos acreditar que as empresas éticas têm melhor desempenho, nos apegamos a estudos que afirmam isso mesmo que as evidências não sejam tão fortes.

Isso destaca como o argumento financeiro para a sustentabilidade depende de quais dimensões ESG você considera. Todos os dias, artigos que chamam a atenção insistem que “investir em ESG compensa”. Mas discutir se o ESG ajuda ou atrapalha os retornos é tão inútil quanto perguntar se a comida é boa ou ruim para você – depende da comida.

O investimento sustentável muda o comportamento da empresa?

O segundo objetivo é o impacto do fundo no comportamento da empresa. As campanhas de desinvestimento visam incentivar os acionistas a vender as ações de determinadas empresas e desencorajar novos investidores a comprá-las. Ao desinvestir (digamos) empresas de combustíveis fósseis, o argumento é que as privamos de capital e as impedimos de criar mais poluição.

Mas boicotes de investidores não privam uma empresa de fundos, porque você só pode vender se outra pessoa comprar. Eles são muito diferentes dos boicotes de clientes, que tiram a receita de uma empresa.

Talvez o desinvestimento não desligue uma empresa imediatamente, mas não dificulta a venda de ações no futuro? Não necessariamente. Empresas “marrons” , como combustíveis fósseis e tabaco, não estão levantando muito capital para começar – elas estão nas indústrias de ontem com poucas oportunidades de crescimento. E as evidências sugerem que o custo de levantar capital tem pouco efeito na expansão da empresa.

O preço das ações pode ser importante por muitas outras razões além do custo de capital. Mesmo que uma empresa não esteja levantando capital, um preço baixo piora a reputação do CEO e desmotiva os funcionários. Mas se assim for, minha pesquisa sugere que a melhor estratégia é, na verdade, inclinar-se (afastar-se de um setor “marrom”, mas ainda estar disposto a possuir empresas líderes em ESG nesse setor), não a exclusão (evitando esse setor completamente).

Se uma empresa de combustíveis fósseis sabe que será desinvestida, faça o que fizer, não há incentivo para desenvolver energia limpa. Mas se suas ações forem compradas se estiver liderando seu setor em sustentabilidade, isso a motiva a limpar seu ato investindo mais fortemente na redução de emissões.

Muitos acusam de hipocrisia os fundos ESG com participações em indústrias “marrons” e elogiam aqueles que não tocam em um setor problemático como o petróleo, mas a realidade é muito mais sutil. E possuir empresas “marrons” é a única maneira de responsabilizá-las. A empresa de investimentos Engine No. 1 ficou famosa por ter três diretores amigos do clima nomeados para o conselho da Exxon porque detinha ações da empresa.

Afirmar que você é um verdadeiro investidor sustentável porque você só investe em empresas verdes é como um médico cantando que todos os seus pacientes são saudáveis ​​– quando é trabalho de um médico tratar os doentes.

O investimento sustentável é a coisa certa a fazer?

O motivo final é moral: você acredita que é moralmente correto investir em certas empresas. Por exemplo, mesmo que diversas empresas não tenham um desempenho melhor, é razoável investir nelas como uma expressão de seus valores.

Mas identificar empresas “morais” é difícil, porque muitas dimensões-chave da moralidade são difíceis de observar. Uma empresa poderia colocar minorias em seu conselho para verificar a caixa de diversidade, mas não fazer nada para criar uma cultura inclusiva.

Então, o investimento sustentável vale o hype? Ele tem o potencial de melhorar o desempenho, mas apenas se você se concentrar em dimensões específicas. Pode mudar o comportamento da empresa, mas por meio de inclinação e engajamento em vez de exclusão. ESG não é a panaceia que os defensores alegam, nem o escândalo que os detratores declaram. Mas os tons de cinza se perdem nas sombras se procurarmos apenas o preto e o branco.

Alex Edmans – Professor de Finanças, London Business School

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês .

Leia mais artigos do ESG Insights .

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post O que você precisa saber sobre investimento sustentável apareceu primeiro em ESG Insights .