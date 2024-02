ESG Insights O efeito do trabalho remoto na vida pessoal das mulheres

POR JOHANNA PAULS

Ao longo de 2020, cerca de 40% dos trabalhadores da União Europeia passaram a trabalhar em casa. Isso marcou um aumento de 35% em relação a 2019, quando apenas 5,4% dos funcionários da UE trabalhavam remotamente – a maioria deles mulheres.

Mas mesmo antes de enfrentar os desafios de uma pandemia global, trabalhar em casa tem sido a única maneira viável de combinar o trabalho remunerado e não remunerado. O trabalho não remunerado inclui tarefas como cuidar de crianças e tarefas domésticas que, mesmo em 2022, ainda são predominantemente realizadas por mulheres.

Em 2020, 12,3% dos funcionários da UE começaram a trabalhar remotamente regularmente, com 41% das mulheres da UE trabalhando em casa – e isso não é coincidência. Um relatório da Fundação Europeia para a melhoria das condições de trabalho e de vida divulgado no final de 2020 descobriu que o equilíbrio entre vida profissional e pessoal das mulheres foi afetado muito mais pelos efeitos gerais da pandemia do que os dos homens.

Descobriu-se que as mulheres, por exemplo, carregavam uma carga muito maior de responsabilidades de cuidado. Simultaneamente, as mulheres jovens eram mais propensas a perder seus empregos em comparação com seus colegas de trabalho do sexo masculino. Isso retrata uma imagem totalmente diferente da forma como os funcionários se adaptaram às mudanças que a vida profissional sofreu nos últimos dois anos.

Cuidado é trabalho

A divisão entre trabalhar na esfera privada e pública tem se manifestado há séculos. Embora o próprio trabalho tenha sofrido alterações drásticas com a digitalização e a globalização em curso, as mudanças permanecem limitadas. A percepção do trabalho na esfera privada, muitas vezes referido como cuidado, versus o trabalho realizado no setor público, difere enormemente.

Cuidados como cuidar de crianças, limpar e cozinhar têm sido historicamente distribuídos de forma desigual nos domicílios. A maior parte do trabalho ainda é feita por mulheres. Isso está claramente ligado a estereótipos de gênero e discriminação baseada em gênero em instituições sociais (e públicas). Mesmo depois de séculos de luta pelos direitos e emancipação das mulheres, os homens são percebidos como os principais arrimo de família na maioria das famílias.

Sobre os desafios dos teletrabalhadores

Com o aumento do trabalho remoto durante a crise, muitos desafios de trabalhar em casa foram destacados. No geral, pode-se afirmar que os trabalhadores remotos estão menos protegidos em suas próprias casas. Isso é especialmente notável quando se fala de mulheres que convivem com parceiros abusivos e/ou em condições precárias de vida.

“ALÉM DE SER MENOS PROTEGIDOS NO ESPAÇO ‘PRIVADO’, OS TELETRABALHADORES DOMÉSTICOS CORREM O RISCO DE FALHAREM NO SEU LOCAL DE TRABALHO, COM REDUZIDA VISIBILIDADE PROFISSIONAL E PERSPECTIVAS DE CARREIRA E MENOS ACESSO À INFORMAÇÃO E APOIO PESSOAL E PROFISSIONAL.” Kalina Arabajieva e Paula Franklin, pesquisadoras do Instituto Sindical Europeu (ETUI)

Além disso, a maioria deles experimenta uma visibilidade profissional reduzida, o que decorre do fato de não estarem fisicamente presentes nas reuniões. Isso leva ao isolamento da equipe no escritório.

A falta de presença física também leva à redução do intercâmbio interpessoal com a equipe. Isso pode resultar em falta de informação e apoio – tanto pessoal quanto profissionalmente – como sindicalização. Essa questão por si só pode levar a graves conflitos entre vida profissional e pessoal que afetam desproporcionalmente as mulheres.

Protegendo a saúde dos trabalhadores remotos

O teletrabalho está repleto de riscos psicossociais que afetam a saúde dos trabalhadores. Por isso, medidas preventivas devem ser tomadas para garantir a segurança de quem trabalha em casa. É necessária uma revisão geral das condições de trabalho para garantir que a mudança do escritório para o trabalho em casa ou híbrido possa ser adaptada sem que os trabalhadores percam os direitos pelos quais a classe trabalhadora lutou nos últimos séculos.

Tais mudanças devem ser estabelecidas tanto no cenário legal quanto no social. Mas, para isso, a divisão binária entre trabalho remunerado e não remunerado deve ser questionada.

Estabelecendo o home office como uma esfera de trabalho protegida

Mesmo com todos os desafios que os trabalhadores enfrentam ao realizar o teletrabalho, muitos deles ainda preferem essa modalidade ou, pelo menos, querem ter a oportunidade de fazê-lo. No entanto, a divisão entre o trabalho realizado em casa e o realizado na esfera pública faz com que o trabalho remoto em casa seja percebido como menos valioso ou não real.

Para apoiar os trabalhadores em sua capacidade de dividir sua vida privada da profissional/profissional, é imperativo acabar com a percepção social do trabalho remoto e do trabalho doméstico não remunerado. Só assim pode ser estabelecido um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal para aqueles com responsabilidades de cuidado. Tanto os direitos quanto as condições de trabalho dos teletrabalhadores precisam ser protegidos – principalmente daqueles com responsabilidades de cuidado.

Artigo publicado originalmente no site Scoop.me e reproduzido com autorização. Leia o original em inglês.

